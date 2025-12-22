Thứ Hai, 22/12/2025

Kinh tế số

Thị trường tiền điện tử “chưa đủ sợ hãi” để tạo đáy

Hạ Chi

22/12/2025, 09:20

Theo nhà sáng lập Santiment, Bitcoin có khả năng sẽ giảm xuống dưới mốc 75.000 USD…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo ông Maksim Balashevich, nhà sáng lập Santiment, Bitcoin hiện vẫn chưa chạm đáy, có khả năng sẽ giảm xuống dưới mốc 75.000 USD. Một trong những nguyên nhân được ông đưa ra là nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư chưa đủ lớn để chắc chắn Bitcoin đang ở vùng đáy. Do đó, kịch bản giá Bitcoin còn giảm sâu hơn không loại trừ khả năng sẽ xảy ra.

Nếu thực sự giảm về quanh vùng giá 75.000 USD, Bitcoin sẽ mất thêm gần 15% giá trị so với mức giá hiện nay khoảng 88.000 USD.

Theo đánh giá của nhà sáng lập Santiment, tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư vẫn đang chiếm ưu thế, họ tin rằng đợt điều chỉnh hiện tại sắp kết thúc và xu hướng tăng sẽ sớm quay trở lại.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra sự kiện Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất lên 0,75% mới đây, mức cao nhất trong vòng 30 năm. Trong quá khứ, những lần điều chỉnh lãi suất của Nhật Bản đều khiến giá Bitcoin "chao đảo". Ông Balashevich cho rằng nếu giá đồng tiền điện tử này giảm sâu hơn, thị trường có thể tạo ra cơ hội tốt cho những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Ông Jurrien Timmer, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô toàn cầu của Fidelity, thậm chí còn cho rằng Bitcoin trong năm 2026, có khả năng lùi về quanh mốc 65.000 USD.

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử, thước đo phản ánh tâm lý chung của thị trường, vẫn trong vùng “sợ hãi” kể từ ngày 14/12, cho thấy tâm lý phòng thủ đang bao trùm thị trường.

Ở góc độ cung – cầu, các nhà phân tích của nền tảng dữ liệu on-chain CryptoQuant cho rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với Bitcoin đã chậm lại rõ rệt kể từ tháng 10/2025. Theo CryptoQuant, diễn biến này cho thấy Bitcoin có thể đã bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới.

CryptoQuant phân tích nhu cầu của nhà đầu tư đối với Bitcoin đã đi qua ba cột mốc quan trọng.

Thứ nhất, xuất hiện vào tháng 1/2024, khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ra đời.

Thứ hai, diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, kỳ vọng về chính sách và dòng tiền thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường.

Thứ ba, liên quan đến hiện tượng nhiều doanh nghiệp đưa Bitcoin vào danh mục tài sản dự trữ.

Tuy nhiên, theo CryptoQuant, kể từ đầu tháng 10/2025, đà tăng nhu cầu Bitcoin đã chững lại. Bitcoin đang thiếu lực cầu để nâng đỡ giá.

Chưa kể, những biến động vĩ mô liên tục đã khiến không chỉ nhà đầu tư cá nhân, mà các tổ chức cũng đang trong tâm thế thận trọng. Trong quý 4/2025, lượng Bitcoin do các quỹ ETF nắm giữ đã giảm khoảng 24.000 BTC. Theo CryptoQuant, diễn biến này trái ngược hoàn toàn với quý 4/2024, khi các tổ chức liên tục tích lũy và đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

Ở góc độ kỹ thuật, các nhà phân tích cho rằng việc giá Bitcoin hiện giảm  dưới đường trung bình động 365 ngày, cũng phản ánh cấu trúc xu hướng dài hạn đã chuyển sang trạng thái kém tích cực.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, một số nhà phân tích vẫn đặt kỳ vọng vào triển vọng tăng giá của Bitcoin trong năm 2026. Theo nhóm này, đà phục hồi của BTC có thể đến từ mặt bằng lãi suất toàn cầu giảm xuống trong năm tới. 

Từ khóa:

dự báo giá Bitcoin 2026 kinh tế số Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tâm lý nhà đầu tư Bitcoin tăng trưởng nhu cầu Bitcoin

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Video

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

VnEconomy