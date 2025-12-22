Thị trường tiền điện tử “chưa đủ sợ hãi” để tạo đáy

Theo nhà sáng lập Santiment, Bitcoin có khả năng sẽ giảm xuống dưới mốc 75.000 USD…

Theo ông Maksim Balashevich, nhà sáng lập Santiment, Bitcoin hiện vẫn chưa chạm đáy, có khả năng sẽ giảm xuống dưới mốc 75.000 USD. Một trong những nguyên nhân được ông đưa ra là nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư chưa đủ lớn để chắc chắn Bitcoin đang ở vùng đáy. Do đó, kịch bản giá Bitcoin còn giảm sâu hơn không loại trừ khả năng sẽ xảy ra.

Nếu thực sự giảm về quanh vùng giá 75.000 USD, Bitcoin sẽ mất thêm gần 15% giá trị so với mức giá hiện nay khoảng 88.000 USD.

Theo đánh giá của nhà sáng lập Santiment, tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư vẫn đang chiếm ưu thế, họ tin rằng đợt điều chỉnh hiện tại sắp kết thúc và xu hướng tăng sẽ sớm quay trở lại.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra sự kiện Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất lên 0,75% mới đây, mức cao nhất trong vòng 30 năm. Trong quá khứ, những lần điều chỉnh lãi suất của Nhật Bản đều khiến giá Bitcoin "chao đảo". Ông Balashevich cho rằng nếu giá đồng tiền điện tử này giảm sâu hơn, thị trường có thể tạo ra cơ hội tốt cho những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Ông Jurrien Timmer, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô toàn cầu của Fidelity, thậm chí còn cho rằng Bitcoin trong năm 2026, có khả năng lùi về quanh mốc 65.000 USD.

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử, thước đo phản ánh tâm lý chung của thị trường, vẫn trong vùng “sợ hãi” kể từ ngày 14/12, cho thấy tâm lý phòng thủ đang bao trùm thị trường.

Ở góc độ cung – cầu, các nhà phân tích của nền tảng dữ liệu on-chain CryptoQuant cho rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với Bitcoin đã chậm lại rõ rệt kể từ tháng 10/2025. Theo CryptoQuant, diễn biến này cho thấy Bitcoin có thể đã bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới.

CryptoQuant phân tích nhu cầu của nhà đầu tư đối với Bitcoin đã đi qua ba cột mốc quan trọng.

Thứ nhất, xuất hiện vào tháng 1/2024, khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ra đời.

Thứ hai, diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, kỳ vọng về chính sách và dòng tiền thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường.

Thứ ba, liên quan đến hiện tượng nhiều doanh nghiệp đưa Bitcoin vào danh mục tài sản dự trữ.

Tuy nhiên, theo CryptoQuant, kể từ đầu tháng 10/2025, đà tăng nhu cầu Bitcoin đã chững lại. Bitcoin đang thiếu lực cầu để nâng đỡ giá.

Chưa kể, những biến động vĩ mô liên tục đã khiến không chỉ nhà đầu tư cá nhân, mà các tổ chức cũng đang trong tâm thế thận trọng. Trong quý 4/2025, lượng Bitcoin do các quỹ ETF nắm giữ đã giảm khoảng 24.000 BTC. Theo CryptoQuant, diễn biến này trái ngược hoàn toàn với quý 4/2024, khi các tổ chức liên tục tích lũy và đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

Ở góc độ kỹ thuật, các nhà phân tích cho rằng việc giá Bitcoin hiện giảm dưới đường trung bình động 365 ngày, cũng phản ánh cấu trúc xu hướng dài hạn đã chuyển sang trạng thái kém tích cực.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, một số nhà phân tích vẫn đặt kỳ vọng vào triển vọng tăng giá của Bitcoin trong năm 2026. Theo nhóm này, đà phục hồi của BTC có thể đến từ mặt bằng lãi suất toàn cầu giảm xuống trong năm tới.