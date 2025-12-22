Thị trường tiền điện tử “chưa đủ sợ hãi” để tạo đáy

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 22/12/2025
Hạ Chi
22/12/2025, 09:20
Theo nhà sáng lập Santiment, Bitcoin có khả năng sẽ giảm xuống dưới mốc 75.000 USD…
Theo ông Maksim Balashevich, nhà sáng lập Santiment, Bitcoin hiện vẫn chưa chạm đáy, có khả năng sẽ giảm xuống dưới mốc 75.000 USD. Một trong những nguyên nhân được ông đưa ra là nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư chưa đủ lớn để chắc chắn Bitcoin đang ở vùng đáy. Do đó, kịch bản giá Bitcoin còn giảm sâu hơn không loại trừ khả năng sẽ xảy ra.
Nếu thực sự giảm về quanh vùng giá 75.000 USD, Bitcoin sẽ mất thêm gần 15% giá trị so với mức giá hiện nay khoảng 88.000 USD.
Theo đánh giá của nhà sáng lập Santiment, tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư vẫn đang chiếm ưu thế, họ tin rằng đợt điều chỉnh hiện tại sắp kết thúc và xu hướng tăng sẽ sớm quay trở lại.
Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra sự kiện Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất lên 0,75% mới đây, mức cao nhất trong vòng 30 năm. Trong quá khứ, những lần điều chỉnh lãi suất của Nhật Bản đều khiến giá Bitcoin "chao đảo". Ông Balashevich cho rằng nếu giá đồng tiền điện tử này giảm sâu hơn, thị trường có thể tạo ra cơ hội tốt cho những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Ông Jurrien Timmer, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô toàn cầu của Fidelity, thậm chí còn cho rằng Bitcoin trong năm 2026, có khả năng lùi về quanh mốc 65.000 USD.
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử, thước đo phản ánh tâm lý chung của thị trường, vẫn trong vùng “sợ hãi” kể từ ngày 14/12, cho thấy tâm lý phòng thủ đang bao trùm thị trường.
Ở góc độ cung – cầu, các nhà phân tích của nền tảng dữ liệu on-chain CryptoQuant cho rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với Bitcoin đã chậm lại rõ rệt kể từ tháng 10/2025. Theo CryptoQuant, diễn biến này cho thấy Bitcoin có thể đã bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới.
CryptoQuant phân tích nhu cầu của nhà đầu tư đối với Bitcoin đã đi qua ba cột mốc quan trọng.
Thứ nhất, xuất hiện vào tháng 1/2024, khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ra đời.
Thứ hai, diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, kỳ vọng về chính sách và dòng tiền thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường.
Thứ ba, liên quan đến hiện tượng nhiều doanh nghiệp đưa Bitcoin vào danh mục tài sản dự trữ.
Tuy nhiên, theo CryptoQuant, kể từ đầu tháng 10/2025, đà tăng nhu cầu Bitcoin đã chững lại. Bitcoin đang thiếu lực cầu để nâng đỡ giá.
Chưa kể, những biến động vĩ mô liên tục đã khiến không chỉ nhà đầu tư cá nhân, mà các tổ chức cũng đang trong tâm thế thận trọng. Trong quý 4/2025, lượng Bitcoin do các quỹ ETF nắm giữ đã giảm khoảng 24.000 BTC. Theo CryptoQuant, diễn biến này trái ngược hoàn toàn với quý 4/2024, khi các tổ chức liên tục tích lũy và đóng vai trò nâng đỡ thị trường.
Ở góc độ kỹ thuật, các nhà phân tích cho rằng việc giá Bitcoin hiện giảm dưới đường trung bình động 365 ngày, cũng phản ánh cấu trúc xu hướng dài hạn đã chuyển sang trạng thái kém tích cực.
Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, một số nhà phân tích vẫn đặt kỳ vọng vào triển vọng tăng giá của Bitcoin trong năm 2026. Theo nhóm này, đà phục hồi của BTC có thể đến từ mặt bằng lãi suất toàn cầu giảm xuống trong năm tới.
Exynos 2600, con chip 2nm đầu tiên cho điện thoại di động, dự kiến sẽ được tích hợp trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus...
Doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số ước đạt 198 tỷ USD, tăng trưởng 26% so với năm 2024 và vượt 16% so với kế hoạch năm, đóng góp vào GDP ước đạt 1.075.120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024, hiệu quả hoạt động rất cao với lợi nhuận ước đạt hơn 371.000 tỷ đồng...
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đề nghị Intel tăng cường đầu tư hoạt động đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm vi mạch bán dẫn, phát triển hệ sinh thái (hỗ trợ startup, kết nối với các trung tâm nghiên cứu phát triển vi mạch) của Intel tại Việt Nam...
Dữ liệu hiện là tài sản kinh tế đặc biệt, có thể được trao đổi, định giá và thương mại hóa; dữ liệu là nền tảng cho trí tuệ, cho dự báo và cho việc ra quyết định. Do đó, dữ liệu cần được nhìn nhận như một loại tài sản có thể sinh lợi nếu được khai thác đúng cách...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: