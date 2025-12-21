Xu thế dòng tiền: Noel sẽ lại có “quà”?

Thị trường có tuần phục hồi khá ấn tượng khi VN-Index phản ứng tốt với đường trung bình 100 ngày tương tự giai đoạn tạo đáy đầu tháng 11 vừa qua. Dù vậy trong biên độ tăng hơn 57 điểm của chỉ số, ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Vin vẫn rất rõ nét.

Do mức tăng ở đa số cổ phiếu kém hơn VN-Index, thanh khoản còn thấp nên các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng cao độ và đánh giá nhịp phục hồi này chỉ mang tính chất kỹ thuật, hơn là một xác nhận tạo đáy. Ngưỡng quanh 1700 điểm vẫn được xem là vùng kháng cự và có thể xảy ra rung lắc trong tuần tới.

Dù vậy quan điểm tích cực trong ngắn hạn vào tuần cuối năm với hiệu ứng “Santa Claus Rally” và chốt NAV vẫn chiếm ưu thế. Các chuyên gia đánh giá cơ hội thị trường tăng tiếp vài phiên tới là cao, đồng thời coi đó là cơ hội để tái cơ cấu danh mục.

Về triển vọng dài hạn hơn, các chuyên gia vẫn trông đợi sự thay đổi hoặc ổn định hơn về mặt bằng lãi suất, tỷ giá. Kết quả kinh doanh 2025 được đánh giá là khó tạo thành “sóng” mà chỉ giúp củng cố nền tảng. Thị trường cần chất xúc tác mạnh hơn, ví dụ bước tiến rõ ràng trong tiến trình nâng hạng.

Thị trường diễn biến tích cực tuần qua trong đó có hai phiên tăng rất mạnh và VN-Index vượt lên trên mốc 1700 điểm. Anh chị đánh giá thế nào về sức mạnh của nhịp phục hồi này? Liệu nhịp điều chỉnh đã kết thúc, hay vẫn chỉ là kéo trụ khi những lo ngại “cũ” như căng thẳng lãi suất vẫn còn?

Dù tín hiệu hồi phục đang khá tích cực, thị trường vẫn cần thêm thời gian để kiểm định độ bền của lực cầu tại vùng cản 1700 – 1710 điểm, trước khi có thể khẳng định nhịp điều chỉnh đã thực sự kết thúc hay đây chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật. Ông Trần Trung Hiếu

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường tuần vừa qua có nhịp hồi phục tương đối tốt mặc dù thanh khoản vẫn đang ở mức khá thấp. Theo quan điểm của tôi vẫn chưa thể xác định được nhịp điều chỉnh liệu đã kết thúc hay chưa vì có xác suất thị trường hồi phục kỹ thuật khi chạm MA100 ở khung ngày. Đặc biệt khi hiện tượng kéo trụ vẫn đang tác động rất lớn tới chỉ số của VN-Index, trong phiên tăng cuối tuần nếu nhìn vào chỉ số tăng hơn 27 điểm tuy nhiên nhóm cổ phiếu VIN đã đóng góp tới gần 20 điểm do đó những lo ngại cũ vẫn còn nhất là khi mặt bằng lãi suất vẫn đang căng thẳng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở góc nhìn của tôi, nhịp phục hồi vừa qua mang tính cải thiện tâm lý nhiều hơn là xác nhận xu hướng tăng bền vững. VN-Index vượt trên mốc 1700 điểm chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn (điển hình như nhóm Vingroup), trong khi độ lan tỏa và chất lượng dòng tiền chưa thực sự thuyết phục. Hoạt động cơ cấu của các ETF ngoại phiên cuối tuần phần nào cũng ảnh hưởng lên thanh khoản và điểm số, chưa phản ánh sức mạnh thật sự của thị trường.

Các lo ngại về căng thẳng lãi suất ngắn hạn vẫn sẽ hiện hữu, đặc biệt khi ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa chính thức nâng lãi suất trong cuộc họp cuối năm, bắt đầu bình thường hóa chính sách. Do đó, khó khẳng định nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tôi cho rằng diễn biến hiện tại nghiêng về phục hồi kỹ thuật để kiểm định xu hướng, thị trường cần thêm thời gian tích lũy với thanh khoản ổn định và độ rộng cải thiện rõ rệt hơn trước khi hình thành xu hướng tăng mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường tại đáy ngắn hạn khu vực 1640 – 1645 điểm và hồi phục tốt tuần qua khi quay trở lại vùng kháng cự 1700 – 1705 điểm. Diễn biến này phù hợp với bối cảnh chung khi diễn biến tích lũy và hồi phục về vùng đỉnh của năm mốc 1750 – 1800 điểm vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Chúng ta vẫn đang xét về mặt điểm số, sự vận động của chỉ số trong kênh tăng điểm trung hạn mặc dù một số pha hồi hoặc điều chỉnh tích lũy thì chỉ số ít cổ phiếu có diễn biến giá tốt và không phải nhà đầu tư nào cũng hài lòng về diễn biến “sideway” này. Bức tranh vĩ mô vẫn có những thách thức, yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư, lãi suất OMO, kịch bản biến động lãi suất điều hành… nhưng chúng ta đừng quên về dài hạn, thị trường vẫn là một xu hướng đi lên. Nhà đầu tư vẫn nên quan tâm cổ phiếu gì và nắm giữ lúc nào và bao lâu hơn là chỉ quan tâm đến chỉ số.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Tuần qua, với điểm tựa từ MA(20) tuần, VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó. Tuy nhiên, đà hồi phục nhanh cũng đưa chỉ số tiến sát vùng cản 1700 – 1710 điểm, mốc kỹ thuật quan trọng đã nhiều lần đóng vai trò phân định xu hướng trong năm 2025 và là ngưỡng then chốt để xác nhận khả năng quay lại xu hướng tăng trong giai đoạn hiện tại. Do đó, tại khu vực này, khả năng xuất hiện trạng thái tranh chấp và rung lắc trong những phiên đầu tuần mới là tương đối cao.

Vì vậy, dù tín hiệu hồi phục đang khá tích cực, thị trường vẫn cần thêm thời gian để kiểm định độ bền của lực cầu tại vùng cản 1700 – 1710 điểm, trước khi có thể khẳng định nhịp điều chỉnh đã thực sự kết thúc hay đây chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc VN-Index bứt phá ngưỡng 1700 điểm là tín hiệu kỹ thuật tích cực, nhưng độ tin cậy chưa cao do dòng tiền vẫn tập trung cục bộ ở nhóm vốn hóa lớn. Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng neo cao và thanh khoản hệ thống chưa thực sự khơi thông, tôi cho rằng diễn biến tăng này mang tính chất kéo trụ để giữ nhịp hơn là một sự xác nhận kết thúc điều chỉnh. Thị trường cần sự đồng thuận từ nhóm Midcap và sự cải thiện thực chất về khối lượng để hình thành xu hướng tăng bền vững.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc năm 2025. Thị trường đang kỳ vọng về một nhịp tăng dịp lễ Noel cũng như hiệu ứng của hoạt động chốt NAV. Quan điểm anh chị thế nào về kịch bản ngắn hạn này?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Hai tuần cuối tháng 12 là giai đoạn chốt NAV của các quỹ cũng như các nhà đầu tư nói chung xem xét việc điều chỉnh hoặc cơ cấu danh mục. Sự biến động của các rổ chỉ số, chiến lược giao dịch của các quỹ, nhóm VN30 có thể ghi nhận những phiên giao dịch với thanh khoản lớn trước khi nhường chỗ cho các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ ở giai đoạn tháng 1. Tôi cho rằng giai đoạn này một số cổ phiếu lớn có thể tăng điểm tốt – Xu hướng hồi phục tăng điểm trong dịp lễ Noel có thể được kỳ vọng.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Kỳ vọng về “Santa Claus rally” và hiệu ứng chốt NAV cuối năm là hoàn toàn có cơ sở nhờ nỗ lực làm đẹp báo cáo tài chính của các quỹ. Tuy nhiên, đây chủ yếu là biến động mang tính kỹ thuật và tâm lý ngắn hạn. Trong một năm vĩ mô nhiều biến động như 2025, đợt hồi phục này sẽ phân hóa rất mạnh, tập trung ở các mã blue-chips trong rổ chỉ số lớn. Theo tôi nhà đầu tư nên tận dụng nhịp này để cơ cấu danh mục thay vì mua đuổi hưng phấn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, kỳ vọng về nhịp tăng mùa vụ cuối năm là có cơ sở, đặc biệt đến từ yếu tố tâm lý và hoạt động chốt NAV. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, dư địa cho một nhịp tăng mạnh và lan tỏa là không lớn.

Thực tế cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng, thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, trong khi các rủi ro ngắn hạn như mặt bằng lãi suất cao và trạng thái cân đối vốn cuối năm vẫn hiện hữu. Vì vậy, nếu có, nhịp tăng cuối năm nhiều khả năng sẽ phân hóa và có tính chọn lọc, tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Tôi cho rằng nhà đầu tư không nên đặt cược quá lớn vào một “sóng Noel” rõ nét, mà nên xem đây là giai đoạn quan sát phản ứng của thị trường, giữ tỷ trọng hợp lý và chuẩn bị cho các kịch bản đầu năm 2026 khi dòng tiền và yếu tố vĩ mô rõ ràng hơn.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Việc thị trường kỳ vọng một nhịp tăng dịp Noel cũng như hoạt động chốt NAV là có cơ sở, bởi đây là giai đoạn các tổ chức thường có động lực duy trì mặt bằng chỉ số ở mức cao. Tuy nhiên, xác suất để hình thành một sóng tăng đúng nghĩa trong hơn một tuần còn lại của năm là không cao.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc VN-Index đang phụ thuộc quá lớn vào nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” trong thời gian qua, khiến hiệu suất của nhiều quỹ đầu tư thấp hơn đáng kể so với tham chiếu là VN-Index. Nhịp phục hồi của thị trường tuần qua cũng ghi nhận sự đóng góp lớn từ nhóm cổ phiếu này, trong khi dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành khác.

Do đó, trong bối cảnh hiện tại, theo tôi kịch bản kéo chỉ số mạnh trong thời gian ngắn chỉ để phục vụ mục tiêu chốt NAV là khó khả thi.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi kịch bản VN-Index tiếp tục kiểm định lại đỉnh 1800 có xác suất xảy ra rất cao và thị trường có thể có nhịp tăng hưng phấn ngắn hạn. Tuy vậy nếu kịch bản này xảy ra tôi cho rằng đó là cơ hội để nhà đầu tư còn “kẹp hàng” có thể điều chỉnh vị thế và giữ mức tỷ trọng tiền mặt lớn hơn. Quan điểm của tôi vẫn không thay đổi trong những tuần qua, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi ít nhất tới thời điểm lãi suất ngân hàng có sự ổn định đồng thời nhóm cổ phiếu chứng khoán đã tạo đáy xong và dẫn dắt thị trường vượt đỉnh.

Đến thời điểm này việc dự báo về kết quả kinh doanh quý 4 cũng như cả năm 2025 đã có thể khá chính xác. Có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, anh chị đánh giá thế nào về triển vọng lợi nhuận? Liệu yếu tố này có đủ sức khởi động một sóng tăng mới hay không? Nếu phải trông chờ vào các hỗ trợ mới mạnh hơn, anh chị kỳ vọng điều gì?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở thời điểm hiện tại, việc ước tính kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 đã có độ tin cậy khá cao, đặc biệt với các doanh nghiệp đầu ngành. Qua trao đổi trực tiếp, tôi thấy bức tranh lợi nhuận nhìn chung ổn định hơn là bứt phá, tăng trưởng có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, thay vì lan tỏa trên diện rộng. Yếu tố lợi nhuận vì vậy đóng vai trò nâng đỡ mặt bằng giá và giúp hạn chế rủi ro giảm sâu, nhưng chưa đủ mạnh để khởi động một sóng tăng mới trong bối cảnh dòng tiền còn thận trọng và các yếu tố vĩ mô ngắn hạn chưa hoàn toàn thuận lợi.

Thị trường hiện thiếu một chất xúc tác đủ lớn để tạo sự đồng thuận. Nếu kỳ vọng vào các hỗ trợ mạnh hơn, tôi cho rằng thị trường sẽ cần tín hiệu rõ ràng hơn từ mặt bằng lãi suất, thanh khoản hệ thống được cải thiện, cùng với những yếu tố mang tính dẫn dắt như chính sách điều hành, cải cách thị trường hoặc dòng vốn ngoại quay trở lại bền vững. Khi các điều kiện này hội tụ, triển vọng hình thành một chu kỳ tăng mới sẽ rõ nét hơn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thời gian vừa qua tiếp xúc với các doanh nghiệp đặc biệt là nhóm bất động sản thì tôi cho rằng thời điểm cuối năm điều kiện kinh doanh gặp khó khăn hơn so với 2 quý trước phần lớn bị ảnh hưởng bởi lãi suất ngân hàng khiến chi phí vốn tăng cao làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều này chúng ta có thể thấy rõ khi giá cổ phiếu nhóm này tiếp tục chiết khấu sâu trong những tuần vừa qua. Kỳ vọng vào một sóng tăng mới ngay trong đầu quý 1/2026 là không nhiều, tôi trông chờ nhiều hơn vào những tín hiệu tích cực sau đại hội Đảng và mặt bằng lãi suất có sự điều chỉnh để tiếp tục hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vào năm 2026.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Ở thời điểm hiện tại, việc dự báo kết quả kinh doanh quý 4 cũng như cả năm 2025 đã trở nên khá rõ ràng và không còn là yếu tố “bất ngờ” đối với thị trường. Qua quá trình theo dõi các doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi nhận thấy nhiều nhóm ngành trọng yếu như Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư công và Bất động sản đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay sau 9 tháng đầu năm, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã tiệm cận hoặc vượt kế hoạch năm, đặc biệt ở nhóm Chứng khoán. Điều này phần lớn đã được thị trường phản ánh trong nhịp tăng mạnh giai đoạn tháng 06 – 08/2025.

Do đó, yếu tố kết quả kinh doanh quý 4 khó đủ sức trở thành chất xúc tác để khởi động một sóng tăng mới, mà chỉ mang tính củng cố xu hướng đối với những cổ phiếu có nền tảng tốt. Trọng tâm quan tâm của nhà đầu tư đang dần dịch chuyển sang triển vọng năm 2026: liệu đà tăng trưởng lợi nhuận có được duy trì hay không, và ở mức độ nào.

Nếu kỳ vọng vào những động lực mạnh hơn cho thị trường, chúng tôi cho rằng các yếu tố hỗ trợ mới cần đến từ: i) Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 đủ rõ và có tính lan tỏa; ii) Chính sách tiền tệ – tín dụng tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ; iii) Và đặc biệt là dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ hơn, gắn với câu chuyện nâng hạng thị trường.

Chỉ khi những yếu tố này hội tụ, thị trường mới có đủ nền tảng để bước vào một sóng tăng mới bền vững, thay vì chỉ dao động dựa trên kết quả kinh doanh đã phần nào được phản ánh vào giá.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ nét, với điểm sáng tại nhóm Ngân hàng, Chứng khoán và Bán lẻ. Dù vậy, lợi nhuận doanh nghiệp hiện tại chỉ đóng vai trò là bệ đỡ tâm lý hơn là động lực kích hoạt sóng tăng mới. Để bứt phá, thị trường cần những cú hích mạnh hơn từ chính sách tiền tệ, đặc biệt là sự hạ nhiệt của lãi suất huy động và các bước tiến thực chất trong lộ trình nâng hạng thị trường vào đầu năm 2026.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 của nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ, tài chính, cảng biển, hàng và dịch vụ công nghiệp, dầu khí… tích cực. Các yếu tố kỳ vọng của tôi là ổn định vĩ mô, chưa tăng lãi suất điều hành. Thị trường chung vẫn trong xu hướng tăng điểm lớn quay về đỉnh cũ và vượt đỉnh. Quan điểm về thị trường của tôi vẫn được giữ nguyên.

Trong lần trao đổi trước anh chị giữ quan điểm thận trọng là chủ đạo. Tuần qua các trụ vẫn đem về phần lớn điểm số, nhưng cổ phiếu cũng đã có diễn biến phục hồi tương đối tốt. Anh chị đã bắt đầu gia tăng tỷ trọng chưa, nếu có thì chiến lược là lướt sóng cuối năm hay kỳ vọng thị trường sẽ tốt hơn trong quý 1/2026?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi đã bắt đầu giải ngân thăm dò khoảng 30% tỷ trọng vào các mã có nền tảng cơ bản tốt đang thu hút dòng tiền. Chiến lược lúc này không đơn thuần là lướt sóng cuối năm mà là từng bước thiết lập vị thế cho quý 1/2026. Tôi kỳ vọng khi các áp lực vĩ mô như tỷ giá và lãi suất dần bão hòa, thị trường sẽ tái định giá tích cực hơn. Việc duy trì tiền mặt dự phòng vẫn được ưu tiên để sẵn sàng quản trị rủi ro tại vùng đỉnh.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Quan điểm của tôi về thị trường chung vẫn chưa thay đổi. Tôi cho rằng đây vẫn chưa phải thời điểm nhà đầu tư gia tăng quy mô vốn. Kỳ vọng của tôi vào thị trường sẽ tốt hơn vào quý 1/2026 để có thể tham gia giải ngân với tỷ trọng cao. Những diễn biến của thị trường trong thời gian vừa qua cho thấy rằng không nhiều cơ hội để nhà đầu tư có thể lướt sóng với kỳ vọng lợi nhuận tốt, do vậy nếu không phải nhà đầu tư kinh nghiệm trên thị trường tôi không khuyến nghị nhà đầu tư lướt sóng mà hãy giữ NAV chờ đợi cơ hội thị trường vào sóng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Quan điểm thận trọng của tôi vẫn được giữ, dù thị trường đã có những tín hiệu phục hồi tốt hơn so với giai đoạn trước. Thực tế, điểm số vẫn chủ yếu đến từ các cổ phiếu trụ, trong khi sự cải thiện ở mặt bằng cổ phiếu chỉ ở mức tương đối và chưa thật sự đồng đều.

Ở thời điểm này, tôi chưa vội gia tăng mạnh tỷ trọng. Nếu có giải ngân, đó chỉ là gia tăng có chọn lọc, tập trung vào các cổ phiếu có nền tích lũy tốt, dòng tiền ổn định và ít sử dụng đòn bẩy. Chiến lược chủ đạo vẫn là giao dịch ngắn hạn, linh hoạt, tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật cuối năm hơn là đặt cược vào một đợt tăng giá mạnh.

Kỳ vọng cho quý 1/2026 sẽ cần thêm dữ liệu xác nhận, đặc biệt là diễn biến lãi suất, thanh khoản thị trường và mức độ lan tỏa của dòng tiền. Khi các yếu tố này cải thiện rõ ràng hơn, việc nâng tỷ trọng trung hạn mới thực sự phù hợp.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng là chủ đạo. Dù thị trường có nhịp hồi phục khá tốt trong tuần qua và độ rộng đã cải thiện hơn, nhưng VN-Index đang tiến sát vùng cản quan trọng 1700 – 1710 điểm, vì vậy cần tiếp tục quan sát phản ứng cung – cầu tại khu vực này trước khi đưa ra quyết định gia tăng tỷ trọng mạnh. Chiến lược chủ đạo trong ngắn hạn vẫn là lướt sóng ngắn hạn cuối năm, tận dụng các nhịp hồi của thị trường để cơ cấu lại danh mục thay vì đặt cược sớm vào một xu hướng tăng dài.

Việc nâng tỷ trọng cho kỳ vọng quý 1/2026 sẽ chỉ được cân nhắc khi thị trường có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn, đặc biệt là sự lan tỏa dòng tiền sang nhiều nhóm cổ phiếu, giảm dần sự phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ như VIC. Trong bối cảnh hiện tại, việc mua đuổi theo đà tăng là không phù hợp. Chiến lược hợp lý vẫn là trading ngắn hạn, kiểm soát rủi ro và chờ cơ hội rõ nét hơn cho tầm nhìn trung hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường hồi phục tăng điểm nhưng không có nhiều cơ hội tăng ngắn hạn hoặc phù hợp với số đông nhà đầu tư. Các cổ phiếu biến động tốt không phải nhà đầu tư nào cũng có thể quyết liệt mua vào hoặc cũng có thể thận trọng trong việc giữ nguyên trạng thái danh mục. Với tôi danh mục cổ phiếu đang được mua tích lũy và gia tăng dần tỷ trọng. Hai tuần cuối cũng tháng vẫn ưu tiên quản lý danh mục và cơ cấu gọn gàng trở lại, tận dụng các nhịp tăng điều chỉnh lại số lượng, cổ phiếu đã mua và đang nắm giữ để tối ưu hóa danh mục.

Rất có thể từ cuối năm đến đầu năm tới sẽ có nhiều cơ hội đặc biệt bất ngờ thì danh mục vẫn còn dư tiền để có thể tái đầu tư và phân bổ mới hơn là chỉ “đắm đuối” ở những cổ phiếu quen thuộc mà hiệu suất sinh lời kém. Quý 1/2026 có thể sẽ khả quan và tích cực hơn cho hoạt động mua vào hiện nay.