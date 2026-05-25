Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tăng sản lượng để "lướt sóng" giá dầu

Các nhà sản xuất dầu Mỹ đang tăng sản lượng nhằm tận dụng đợt tăng mạnh của giá dầu sau khi chiến tranh Iran gây ra cú sốc nguồn cung toàn cầu...

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường cho rằng giá dầu thô có thể duy trì ở mặt bằng cao trong thời gian dài hơn.

Vào sáng 25/5 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao sau giảm gần 5% xuống 98,47 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 5,1% xuống 91,72 USD/thùng, sau khi ông Trump phát tín hiệu đàm phán mở lại eo biển Hormuz đang có tiến triển. Dù vậy, giá dầu vẫn cao hơn khoảng 30% so với trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2.

Một số doanh nghiệp dầu khí lớn, trong đó có công ty Diamondback - nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của Mỹ tại Permian Basin, khu vực khai thác dầu rộng lớn ở miền Tây Texas và Đông Nam New Mexico, đồng thời là khu vực khai thác dầu năng suất cao nhất thế giới - và công ty dầu đá phiến Continental Resources, cho biết họ đang mở rộng hoạt động khoan.

Ông Harold Hamm, chủ sở hữu Continental Resources và cũng là nhà tài trợ trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết công ty dự kiến tăng đầu tư thêm khoảng 300 triệu USD trong năm 2026, lên 2,8 tỷ USD, nhằm tận dụng mặt bằng giá dầu cao hơn

“Chúng tôi có thể sẽ tăng đầu tư thêm nữa nếu giá dầu tiếp tục tăng. Với Continental Resources, khoản tăng này có quy mô đáng kể và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ không quay lại mức trước chiến sự Iran”, ông Hamm nhận định với tờ báo Financial Times.

Giá dầu tăng mạnh trong vài tháng qua đã khiến Continental Resources thay đổi kế hoạch. Hồi tháng 1, khi giá dầu giảm xuống dưới 60 USD/thùng, công ty dự kiến sẽ dừng các dự án khoan mới tại North Dakota và dự kiến lần đầu tiên sau 30 năm không vận hành giàn khoan nào tại bang này. Tuy nhiên, ông Hamm cho biết Continental Resources hiện đang xem xét lại quyết định trên, sau khi mặt bằng giá dầu tăng mạnh.

Theo công ty tư vấn năng lượng Enverus, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, các nhà sản xuất dầu đá phiến niêm yết tại Mỹ đã nâng dự báo đầu tư cho năm nay thêm tổng cộng 490 triệu USD so với kế hoạch công bố 3 tháng trước đó.

Từ cuối tháng 2, sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự tại Iran, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng thêm 18 giàn, lên tổng cộng 425 giàn. Phần lớn mức tăng diễn ra trong tháng 4, khi giá hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn năm 2027 tăng lên khoảng 75 USD/thùng.

“Mức giá này đủ hấp dẫn để các doanh nghiệp khai thác bắt đầu tăng hoạt động trở lại. Đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp có cơ sở để rót thêm vốn hoặc mở rộng hoạt động khai thác”, ông Alex Ljubojevic, trưởng bộ phận phân tích nguồn cung tại Enverus, nhận xét.

Xu hướng tăng hoạt động khoan dầu mạnh lên sau khi ông Trump kêu gọi ngành dầu khí nâng sản lượng, nhằm bổ sung nguồn cung trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu thiếu hụt nghiêm trọng do xung đột Iran. Cú sốc nguồn cung này đã đẩy giá xăng tại Mỹ tăng cao, qua đó gây sức ép lên tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho chính quyền ông Trump.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mức tăng hoạt động khoan tại Mỹ hiện vẫn khá khiêm tốn và không đủ để bù đắp khoảng trống trên thị trường dầu toàn cầu. Dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng đã khiến nguồn cung giảm khoảng 12 triệu thùng/ngày. Đây là tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng, khi khoảng 1/5 lượng dầu được vận chuyển trên toàn cầu đi qua khu vực này mỗi ngày.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu ở mức thấp vào đầu năm nay đã khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm xuống 13,53 triệu thùng/ngày trong quý 1. Với xu hướng mở rộng hoạt động khoan dầu hiện tại, sản lượng dầu của Mỹ được dự báo đạt mức kỷ lục 14,21 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027.

Theo mô hình nghiên cứu của công ty Rystad, nếu giá dầu duy trì ở mức cao và đạt bình quân 100 USD/thùng trong năm nay, các nhà sản xuất dầu Mỹ có thể ghi nhận dòng tiền tăng thêm 63,4 tỷ USD. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Đại học Brown, người dân Mỹ đã phải chi thêm hơn 40 tỷ USD cho nhiên liệu kể từ khi xung đột Iran bắt đầu, tương đương 316 USD mỗi hộ gia đình.

Ông Scott Sheffield, cựu CEO công ty Pioneer Natural Resources, cho rằng các nhà sản xuất tư nhân nhiều khả năng sẽ là nhóm đầu tiên bổ sung giàn khoan và lực lượng khai thác mới. Tuy nhiên, theo ông, tình trạng thiếu các vị trí khoan tốt tại Permian Basin đang hạn chế khả năng mở rộng hoạt động khai thác của doanh nghiệp. Điều này khiến ngành dầu đá phiến Mỹ khó mở rộng nhanh như trong các giai đoạn thiếu hụt nguồn cung trước đây.

“Các doanh nghiệp không còn nhiều vị trí khoan tốt. Nếu họ đẩy nhanh khai thác những vị trí hạng 1 còn lại, họ sẽ chỉ khiến tài nguyên từ các vị trí này cạn nhanh hơn”, ông Sheffield nhận định.