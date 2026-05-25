Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Trọng Hoàng

25/05/2026, 08:41

Kế hoạch ban hành sắc lệnh hành pháp mới về trí tuệ nhân tạo (AI) của Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ đổ vỡ vào phút chót, sau làn sóng phản đối từ các nhân vật quyền lực trong giới công nghệ Mỹ…

Cựu “Sa hoàng AI và tiền số” Nhà Trắng David Sacks cùng CEO Meta Mark Zuckerberg được cho là những nhân vật chủ chốt đứng sau việc sắc lệnh AI của Nhà Trắng bị hủy vào phút chót. Ảnh: Getty Images/AFP.
Cựu “Sa hoàng AI và tiền số” Nhà Trắng David Sacks cùng CEO Meta Mark Zuckerberg được cho là những nhân vật chủ chốt đứng sau việc sắc lệnh AI của Nhà Trắng bị hủy vào phút chót. Ảnh: Getty Images/AFP.

Vụ việc không chỉ phản ánh cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Washington và Thung lũng Silicon về tương lai quản trị AI, mà còn cho thấy nước Mỹ vẫn chưa thể xây dựng được một khung kiểm soát tối thiểu đối với công nghệ đang làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đã chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp mới nhằm áp đặt các biện pháp an ninh mạng và giám sát đối với những mô hình AI mạnh nhất hiện nay. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước lễ ký, kế hoạch này đã bị hủy bỏ sau các cuộc gọi trực tiếp tới ông Trump từ những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ.

Tâm điểm của vụ việc là ông David Sacks - nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng tại Thung lũng Silicon và từng giữ vai trò “Sa hoàng AI và tiền số” trong đội ngũ của ông Trump. Theo Politico, ông Sacks đã gọi điện trực tiếp cho Tổng thống để cảnh báo rằng quy định mới có thể làm chậm đổi mới sáng tạo và khiến Mỹ mất lợi thế trong cuộc đua AI với Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ Washington Post cho biết thêm rằng Elon Musk và Mark Zuckerberg cũng tham gia vận động nhằm ngăn chặn sắc lệnh này. Dù cả ông Musk lẫn Meta đều phủ nhận việc tác động trực tiếp đến quyết định cuối cùng của Nhà Trắng, vụ việc vẫn làm dấy lên tranh cãi lớn về ảnh hưởng ngày càng mạnh của các tập đoàn công nghệ đối với chính sách AI của Mỹ.

CUỘC CHIẾN GIỮA “TỐC ĐỘ ĐỔI MỚI” VÀ “AN TOÀN AI”

Theo bản dự thảo bị rò rỉ, sắc lệnh mà Nhà Trắng chuẩn bị ban hành không phải một biện pháp kiểm soát quá cứng rắn. Nội dung chủ yếu yêu cầu các công ty phát triển AI cho phép chính phủ tiếp cận những mô hình mạnh nhất tối đa 90 ngày trước khi phát hành công khai. Đồng thời, sắc lệnh cũng đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên bang nhằm ứng phó với các nguy cơ AI có thể gây ra cho hệ thống ngân hàng, bệnh viện và hạ tầng trọng yếu.

Để giảm bớt lo ngại từ ngành công nghệ, dự thảo còn nhấn mạnh rằng đây không phải cơ chế cấp phép bắt buộc đối với AI. Nhà Trắng cũng khẳng định việc rà soát vẫn mang tính tự nguyện.

Tuy nhiên, ngay cả cách tiếp cận tương đối mềm mỏng này cũng vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon.

Theo The Information, các công ty AI lớn đã vận động để rút ngắn thời gian tiếp cận trước phát hành từ 90 ngày xuống chỉ còn 14 ngày. Với họ, việc chính phủ được xem xét trước các mô hình AI tiên tiến bị coi là nguy cơ làm rò rỉ bí mật công nghệ, làm chậm tốc độ triển khai sản phẩm và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh toàn cầu của Mỹ.

Đằng sau tranh cãi này là sự chia rẽ ngày càng rõ rệt trong nội bộ ngành công nghệ Mỹ. Một bên cho rằng AI đang phát triển quá nhanh và cần có các “hàng rào an toàn” trước khi vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Bên còn lại tin rằng mọi rào cản pháp lý đều có thể khiến Mỹ tụt lại trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, lập luận “nếu Mỹ chậm lại, Trung Quốc sẽ vượt lên” đã trở thành một trong những lý do quan trọng nhất giúp các công ty AI phản đối các quy định quản lý chặt chẽ hơn.

WASHINGTON VẪN LOAY HOAY VỚI BÀI TOÁN QUẢN TRỊ AI

Việc sắc lệnh bị hủy bỏ cho thấy Washington hiện vẫn chưa tìm được đồng thuận về cách quản lý AI, ngay cả ở mức cơ bản nhất.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã hủy bỏ sắc lệnh giám sát AI do người tiền nhiệm Joe Biden ký năm 2023. Sắc lệnh của ông Biden trước đó yêu cầu các công ty AI chia sẻ kết quả thử nghiệm an toàn với chính phủ và áp dụng một số cam kết tự nguyện nhằm hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, ngay cả chính sách tương đối “nhẹ tay” này cũng bị giới bảo thủ và nhiều doanh nghiệp công nghệ chỉ trích là tạo gánh nặng hành chính cho đổi mới sáng tạo.

Sự bế tắc hiện nay khiến Mỹ trở thành một trong những nền kinh tế lớn hiếm hoi chưa xây dựng được khung pháp lý toàn diện cho AI, trong khi châu Âu và nhiều nước châu Á đang tăng tốc rất nhanh.

Năm 2024, EU đã chính thức đưa Đạo luật AI (AI Act) vào thực thi. Đây được xem là bộ quy định toàn diện đầu tiên trên thế giới dành cho AI, với các yêu cầu ràng buộc về minh bạch, đánh giá rủi ro, thử nghiệm an toàn và báo cáo sự cố đối với các mô hình AI có nguy cơ cao.

Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy các bộ quy tắc quản trị AI riêng nhằm cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro.

Sự chậm trễ của Washington làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ - quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ AI - lại đang tụt hậu về năng lực quản trị.

NỖI LO “AI MẤT KIỂM SOÁT” NGÀY CÀNG LỚN

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy Nhà Trắng xây dựng sắc lệnh mới là các lo ngại liên quan đến mô hình Mythos của công ty AI Anthropic.

Theo nhiều nguồn tin, Anthropic đã từ chối phát hành công khai mô hình này vì quan ngại về mức độ nguy hiểm tiềm tàng. Đây được xem là ví dụ mới nhất cho thấy ngay cả các công ty phát triển AI cũng bắt đầu lo ngại về tốc độ tiến hóa của công nghệ mà họ tạo ra.

Trong giới nghiên cứu AI, ngày càng có nhiều cảnh báo rằng các mô hình tiên tiến có thể bị lợi dụng để thực hiện tấn công mạng, phát triển vũ khí sinh học, thao túng thông tin hoặc phá hoại hạ tầng trọng yếu.

Một số chuyên gia thậm chí cảnh báo rằng AI đang tiến gần tới ngưỡng mà các hệ thống có thể hoạt động vượt ngoài khả năng dự đoán của con người. Dù vậy, ngành công nghệ Mỹ vẫn đang chia rẽ sâu sắc về cách ứng phó.

Một số doanh nghiệp như Anthropic hay OpenAI từng nhiều lần kêu gọi xây dựng cơ chế giám sát an toàn ở cấp quốc gia. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư và tập đoàn lớn khác lại cho rằng quản lý quá sớm sẽ làm giảm động lực đổi mới.

Vụ việc cũng làm nổi bật vai trò ngày càng lớn của các tỷ phú công nghệ trong việc định hình chính sách quốc gia.

Trong nhiều năm qua, các công ty AI và Big Tech đã trở thành một trong những nhóm vận động hành lang mạnh nhất tại Washington. Khi AI ngày càng được xem là nền tảng chiến lược mới của kinh tế và an ninh quốc gia, ảnh hưởng chính trị của giới công nghệ cũng gia tăng tương ứng.

Việc một sắc lệnh AI của Nhà Trắng có thể bị hủy chỉ sau vài cuộc gọi từ các nhân vật quyền lực ở Thung lũng Silicon khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng chính phủ Mỹ đang ngày càng phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ trong quá trình xây dựng chính sách.

Điều này tạo ra nghịch lý lớn: Mỹ muốn dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu, nhưng đồng thời lại thiếu sự đồng thuận chính trị để xây dựng các quy tắc quản trị tối thiểu cho công nghệ có khả năng tác động sâu rộng tới kinh tế, an ninh và xã hội.

Trong bối cảnh AI tiếp tục phát triển với tốc độ chưa từng có, khoảng trống chính sách tại Washington có thể sẽ còn trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt hơn trong thời gian tới.

Từ khóa:

cuộc đua AI Đạo luật AI EU quản trị AI sắc lệnh Nhà Trắng thung lũng Silicon

Đọc thêm

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hạ tầng số trọng yếu đối mặt đối mặt nhiều thách thức mới từ AI

Hạ tầng số trọng yếu đối mặt đối mặt nhiều thách thức mới từ AI

Trước xu hướng các cuộc tấn công mạng ngày càng có tổ chức cũng như dụng AI để gia tăng mức độ tinh vi, chuyên gia an ninh mạng nhận định hạ tầng số trọng yếu của Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức mới, đòi hỏi chiến lược bảo vệ dài hạn và nâng cao năng lực chống chịu…

Mỹ và Trung Quốc chạy đua biến không gian thành hạ tầng điện toán

Mỹ và Trung Quốc chạy đua biến không gian thành hạ tầng điện toán

Các cường quốc đang tìm cách kiểm soát và khai thác không gian như một hạ tầng công nghệ chiến lược của tương lai...

Amazon muốn mở rộng đầu tư công nghệ và hạ tầng số tại Việt Nam

Amazon muốn mở rộng đầu tư công nghệ và hạ tầng số tại Việt Nam

Lãnh đạo Amazon cho biết đang nghiên cứu triển khai dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, mở rộng hoạt động và định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị phục vụ xuất khẩu toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Thế giới

2

Đề xuất cho phép doanh nghiệp SMEs dùng tài sản số để vay vốn

Tài chính

3

Mất mốc 1900, các công ty chứng khoán nhận định gì?

Chứng khoán

4

Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Dự án

5

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy