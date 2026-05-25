Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Khi Gen Z chi tiền để “chữa lành” cảm xúc

Hoàng Hải Yến

25/05/2026, 08:37

Không còn chỉ là thú vui cá nhân, các sản phẩm mang tính “healing” (chữa lành) như nến thơm, tinh dầu, đá năng lượng hay workshop tarot đang dần trở thành một phần của nền kinh tế tiêu dùng mới...

Sản phẩm tinh thần trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống hiện đại của giới trẻ.
Sản phẩm tinh thần trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống hiện đại của giới trẻ.

Nếu vài năm trước, khái niệm chăm sóc bản thân chủ yếu gắn với mỹ phẩm hoặc chăm sóc ngoại hình, thì hiện nay khái niệm này đã mở rộng sang sức khỏe tinh thần và cảm xúc.

Người trẻ không chỉ mua một món đồ vì công năng sử dụng, mà còn vì cảm giác mà nó mang lại: thư giãn, bình yên, “reset năng lượng” hay tạo cảm giác kiểm soát cuộc sống giữa nhịp sống quá tải. Chữa lành do đó không còn là một hiện tượng văn hóa tự phát, mà đang trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn diện trên quy mô toàn cầu.

KHI TIÊU DÙNG KHÔNG CÒN ĐỂ SỞ HỮU

Theo báo cáo “Future of Wellness 2025” của McKinsey & Company, quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe toàn diện nói chung đã chạm mốc khoảng 2.000 tỷ USD. Trong đó, dù Gen Z và Millennials chỉ chiếm khoảng 36% dân số trưởng thành tại Mỹ, nhưng lại đóng góp đến hơn 41% tổng chi tiêu cho toàn ngành.

Khảo sát của McKinsey trên 9.000 người tại Mỹ, Trung Quốc, Anh và Đức chỉ ra rằng giới trẻ không còn coi việc chăm sóc sức khỏe là một hoạt động ngắn hạn, mà đã biến nó thành một thói quen thực hành cá nhân hàng ngày.

Sự lên ngôi của các sản phẩm như hương liệu thư giãn, crystal healing (liệu pháp chữa lành bằng đá), hay trang trí nhà cửa định hình tâm trí an yên là minh chứng rõ nhất cho thị trường này. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang sẵn sàng cá nhân hóa các trải nghiệm tinh thần thông qua các sản phẩm thương mại có tính ứng dụng cao.

Chữa lành đang trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Chữa lành đang trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Một hũ nến thơm nếu chỉ được quảng bá là “mùi thơm dễ chịu” sẽ khó tạo khác biệt. Tuy nhiên, nếu sản phẩm đó được gắn liền với những câu chuyện “đánh thức ký ức”, “cân bằng năng lượng” hay “kết nối nội tâm”, nó lại trở thành một trải nghiệm mang tính biểu tượng.

Điển hình, thương hiệu nến cao cấp Diptyque xây dựng hình ảnh sản phẩm của mình như một “nghi thức sống chậm kiểu Paris”. Thương hiệu gần như không quảng bá sản phẩm theo kiểu truyền thống như “mùi hương lưu lâu” hay “thành phần cao cấp”. Thay vào đó, hãng xây dựng mỗi dòng nến như một ký ức hoặc một không gian cảm xúc.

Trong khi đó, hãng Byredo lại lựa chọn khai thác "ký ức cá nhân". Nhà sáng lập Ben Gorham đã định vị thương hiệu nhờ nghệ thuật kể chuyện mang đậm tính chất điện ảnh... Sự xuất hiện của những sản phẩm như vậy trên bàn làm việc đã trở thành biểu tượng của gu thẩm mỹ, chiều sâu cảm xúc và lối sống sáng tạo - những yếu tố đặc biệt hấp dẫn giới trẻ trong kỷ nguyên số.

MẠNG XÃ HỘI BIẾN CHỮA LÀNH THÀNH LỐI SỐNG HIỆN ĐẠI

Trên nền tảng TikTok, các hashtag như #healingjourney (hành trình chữa lành), #selfcare (chăm sóc bản thân) hay #cleangirl (phong cách sống tối giản, thanh lịch) đang thu hút hàng tỷ lượt xem. Đi kèm với đó là sự xuất hiện dày đặc của các nội dung video mang chủ đề như “tái tạo năng lượng sau kiệt sức” (reset energy after burnout) hay “thu hút điều tích cực cùng tôi” (manifest with me).

Song song đó, nền tảng Pinterest cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của các xu hướng liên quan đến nghệ thuật phối lớp mùi hương, thẩm mỹ chữa lành và thẩm mỹ không gian cá nhân hóa trong các báo cáo thị trường gần đây.  Sự lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng tiêu dùng này còn được thúc đẩy bởi văn hóa thần tượng và sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng.

Nữ ca sĩ Adele từng công khai việc sử dụng các loại đá/pha lê tinh thể trước mỗi buổi biểu diễn lớn để giảm bớt áp lực tâm lý và cân bằng cảm xúc. Theo tạp chí Vanity Fair, cô luôn mang theo nhiều loại tinh thể khác nhau phía sau hậu trường như một phần của nghi thức tinh thần bắt buộc trước khi bước lên sân khấu.

Trong khi đó, siêu mẫu Bella Hadid cũng thường xuyên chia sẻ thói quen chăm sóc bản thân hằng ngày với các loại tinh dầu, công cụ thiền định và các sản phẩm hỗ trợ tinh thần trên trang Instagram và TikTok cá nhân.

Nhiều người nổi tiếng bày tỏ sự yêu thích với đá năng lượng.
Nhiều người nổi tiếng bày tỏ sự yêu thích với đá năng lượng.

Việt Nam cũng không đứng ngoài làn sóng này. Ca sĩ Tóc Tiên hay fashionista Châu Bùi thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc thiết lập không gian sống cá nhân, với sự xuất hiện của các khay đá thạch anh, nến thơm cao cấp hay thói quen đốt xô thơm và gỗ thánh để thư giãn sau những giờ làm việc cường độ cao.

Việc các ngôi sao nổi tiếng liên tục chia sẻ trải nghiệm sử dụng tinh thể, nến thơm hay các nghi thức tự chăm sóc bản thân đã góp phần quan trọng trong việc "bình thường hóa" các mặt hàng này. Chúng giúp xóa bỏ định kiến về các hoạt động tín ngưỡng truyền thống, chính thức đưa các sản phẩm tinh thần trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống hiện đại của giới trẻ.

SỰ TRỖI DẬY CỦA PHÂN KHÚC TIÊU DÙNG TINH THẦN TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN

Tại Việt Nam, xu hướng tiêu dùng tinh thần đang ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ trong nhóm đối tượng người trẻ đô thị, đặc biệt tập trung tại hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM. Các workshop làm nến thơm như Dipsoul Candle & Workshop hay các lớp trải nghiệm tại NOTE - The Scent Lab,... xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và thường kín lịch vào cuối tuần.

Song song đó, nhiều quán cà phê như L'usine, Giao,.. bắt đầu phát triển theo mô hình “healing café” - nơi việc định hình trải nghiệm cảm xúc được đặt ngang hàng với chất lượng dịch vụ ăn uống. Kiến trúc tại các không gian này thường ưu tiên việc tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc thư giãn và ngôn ngữ thiết kế tối giản mang hơi hướng hoài cổ.

Không dừng lại ở việc bán không gian, nhiều thương hiệu còn mở rộng danh mục kinh doanh sang các dòng sản phẩm tinh dầu khuếch tán, nến thơm và vật phẩm mang tính “chữa lành”. Cách làm này vừa giúp gia tăng trải nghiệm tại chỗ, vừa cho phép khách hàng dễ dàng mang "cảm giác bình yên" của quán về không gian sống riêng của mình.

Các sản phẩm chăm sóc tinh thần xuất hiện tại nhiều cửa hàng phong cách sống.
Các sản phẩm chăm sóc tinh thần xuất hiện tại nhiều cửa hàng phong cách sống.

Trong bối cảnh áp lực kinh tế, quá tải thông tin và khủng hoảng tinh thần ngày càng phổ biến, những sản phẩm từng bị xem là “phi thiết yếu” lại đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh của nền kinh tế trải nghiệm. Và khi “chữa lành” trở thành nhu cầu đại chúng, nó cũng đồng thời trở thành một thị trường đầy tiềm năng trong đời sống đô thị hiện đại.

Quyền riêng tư về dữ liệu người tiêu dùng đang trở nên "xa xỉ"

08:46, 12/05/2026

Quyền riêng tư về dữ liệu người tiêu dùng đang trở nên

Làn sóng ứng dụng AI trò chuyện đang mở ra một thị trường mới

09:34, 11/05/2026

Làn sóng ứng dụng AI trò chuyện đang mở ra một thị trường mới

“Kinh tế tiện lợi”: Người tiêu dùng đang định giá lại thời gian

14:36, 06/05/2026

“Kinh tế tiện lợi”: Người tiêu dùng đang định giá lại thời gian

Từ khóa:

sản phẩm chữa lành thế hệ Gen Z và Millennials tiêu dùng Vneconomy xu hướng tiêu dùng tinh thần

Chủ đề:

Bản tin xu hướng tiêu dùng

Đọc thêm

WFIS 2026: Cuộc đua dữ liệu và AI trong ngành tài chính

WFIS 2026: Cuộc đua dữ liệu và AI trong ngành tài chính

Ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử số hóa: AI, dữ liệu lớn, sinh trắc học, Cloud-native banking. Những công nghệ từng được xem là tương lai giờ đã trở thành áp lực sống còn của ngành tài chính.

Củng cố niềm tin tiêu dùng trên thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á

Củng cố niềm tin tiêu dùng trên thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á

Theo nghiên cứu mới do IDC thực hiện, Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh thứ hai toàn cầu vào năm 2029, chỉ đứng sau Ấn Độ...

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường bán lẻ nội địa tiếp tục là “bệ đỡ” quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Sức mua phục hồi tích cực tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu Việt…

Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện

Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện

Năm nay nắng nóng đến sớm và gay gắt. Hệ thống điện quốc gia ghi nhận vào ngày 31/3/2026, lần đầu tiên lượng điện tiêu thụ trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái…

Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể

Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Thế giới

2

Đề xuất cho phép doanh nghiệp SMEs dùng tài sản số để vay vốn

Tài chính

3

Mất mốc 1900, các công ty chứng khoán nhận định gì?

Chứng khoán

4

Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Dự án

5

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy