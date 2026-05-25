Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/5) trong trạng thái tăng mạnh, khi giá dầu sụt giảm sâu dưới mốc 100 USD/thùng nhờ những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Giới phân tích nhận định rằng diễn biến đàm phán hòa bình, tác động tới giá dầu và triển vọng lãi suất cũng như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, sẽ là yếu tố quyết định diễn biến giá vàng trong những phiên tới.

Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 70 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại Mỹ, tương đương tăng hơn 1,5%, giao dịch ở mức 4.580 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 3,2 USD/oz, tương đương tăng 4,3%, giao dịch ở mức 78,9 USD/oz.

Cùng thời điểm trên, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 5,4 USD/thùng, tương đương giảm 5,2%, còn 98,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 5,2 USD/thùng, tương đương giảm 5,4%, còn 91,4 USD/thùng.

Những dịch chuyển này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu sau một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Bảy.

Trong bài đăng đó, ông chủ Nhà Trắng nói Mỹ đã “về cơ bản đàm phán được” một thỏa thuận với Iran. Ông nói “thời gian đang đứng về phía chúng tôi” trong nỗ lực kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 3 tháng.

Ngày Chủ nhật, ông Trump kêu gọi các nhà đàm phán Mỹ không vội chốt thỏa thuận với Iran, nhưng về cơ bản, những thông tin mà ông mới đưa ra là sự tiếp nối những gì đã có trong bài đăng vào ngày hôm trước.

“Đàm phán đang diễn ra theo một cách thức có trật tự và mang tính xây dựng. Tôi đã nói với các đại diện của Mỹ không vội đi đến thỏa thuận vì thời gian đang đứng về phía chúng tôi. Cả hai bên cần tranh thủ thời gian và đi đến quyết định đúng đắn. Không thể phạm sai lầm”, ông Trump viết trên Truth Social.

“Công thức” quen thuộc tác động tới giá vàng kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 lại đang được hiển thị: tin tốt về đàm phán kéo giá dầu giảm, làm giảm áp lực lạm phát, từ đó làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương nâng lãi suất, dẫn tới giải tỏa áp lực tăng lợi suất trái phiếu, và làm dịu áp lực mất giá đối với các kim loại quý.

Trong phần lớn thời gian của 3 tháng qua, cơ chế tác động này chủ yếu diễn ra theo chiều hướng căng thẳng leo thang dẫn tới giá vàng giảm.

Dù theo chiều hướng nào, cách cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh tác động tới giá vàng cho thấy thị trường kim loại quý đang chủ yếu bị chi phối bởi nỗi lo lạm phát và lãi suất thay vì phát huy vai trò một “hầm trú ẩn” truyền thống.

Ngoài ra, tin tốt về đàm phán hòa bình cũng kéo USD giảm giá, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng. Lúc hơn 6h sáng nay, chỉ số Dollar Index giảm 0,25%, còn 98,99 điểm.

Tuần vừa rồi, giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp do tiến trình đàm phán hòa bình bế tắc dẫn tới bán tháo trên thị trường trái phiếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Nhà đầu tư không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, mà thay vào đó, đã đặt cược khả năng lên tới gần 60% Fed sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trao đổi với trang Kitco News, một số nhà phân tích cho rằng trong ngắn hạn, diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ là yếu tố quan trọng nhất tác động tới giá vàng, mà tình hình thị trường trái phiếu sẽ tùy thuộc vào tin tức về đàm phán và diễn biến giá dầu.

Việc nhà đầu tư bán tháo trái phiếu, dẫn tới lợi suất tăng, sẽ còn gây áp lực giảm giá lên vàng, và ngược lại. Tuy nhiên, nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng trên thị trường trái phiếu, vàng có thể phát trở lại huy vai trò kênh đầu tư an toàn.

“Nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm còn tăng bất thường, thị trường sẽ đặt câu hỏi liệu trái phiếu chính phủ còn là một ‘hàm trú ẩn’ hay không. Tín hiệu đơn giản nhất cần theo dõi là nếu lợi suất của trái phiếu kỳ hạn dài vẫn tăng mà giá vàng ngừng giảm, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư không còn xem lợi suất tăng là lý do để bán vàng nữa mà đã trở thành lý do để nắm giữ vàng”, Giám đốc đầu tư (CIO) Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nhận định.

Giám đốc kinh doanh John Murillo của công ty B2Broker Group cho rằng triển vọng giá vàng có thể xấu thêm trước khi trở nên trở nên khả quan. “Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục dịch chuyển khỏi dự trữ bằng trái phiếu chính phủ sang dự trữ bằng vàng sẽ tạo ra một bộ đệm cho giá vàng trước rủi ro có bất kỳ một đợt bán khống nào của giới đầu cơ”, ông nói.

Theo ông Murillo, trong ngắn hạn, giá vàng có thể giảm về 4.000 USD/oz, nhưng trong dài hạn, giá có thể tăng lên tới 10.000 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giá hiện tại của vàng thế giới tương đương 145,6 triệu đồng/lượng.

Website Vietcombank lúc 6h40 báo giá USD ở mức 26.130 đồng (mua vào) và 26.390 đồng (bán ra).