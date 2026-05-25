Giá dầu lao dốc sau tin eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại
Bình Minh
25/05/2026, 08:31
Giá dầu thế giới giảm mạnh vào đầu giờ sáng nay (25/5), trượt dưới mốc 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cuộc đàm phán nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang có tiến triển, dù ông nói Mỹ sẽ không vội chốt thỏa thuận...
Lúc 8h10 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm hơn 5 USD/thùng so với đóng cửa tuần vừa rồi, tương đương giảm gần 5%, còn 98,47 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm gần 4,9 USD/thùng, tương đương giảm gần 5,1%, giao dịch ở mức 91,72 USD/thùng.
Tuần trước, giá dầu Brent giảm hơn 5% và giá dầu WTI giảm hơn 8% sau khi ông Trump tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công Iran và dành thời gian cho đàm phán. Tuy nhiên, nếu so với trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào hôm 28/2, giá dầu hiện vẫn cao hơn khoảng 30%.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào hôm thứ Bảy, ông chủ Nhà Trắng nói Mỹ đã “về cơ bản đàm phán được” một thỏa thuận với Iran. Ông nói “thời gian đang đứng về phía chúng tôi” trong nỗ lực kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 3 tháng.
Ngày Chủ nhật, ông Trump kêu gọi các nhà đàm phán Mỹ không vội chốt thỏa thuận với Iran, nhưng về cơ bản, những thông tin mà ông mới đưa ra là sự tiếp nối những gì đã có trong bài đăng vào ngày hôm trước.
“Đàm phán đang diễn ra theo một cách thức có trật tự và mang tính xây dựng. Tôi đã nói với các đại diện của Mỹ không vội đi đến thỏa thuận vì thời gian đang đứng về phía chúng tôi. Cả hai bên cần tranh thủ thời gian và đi đến quyết định đúng đắn. Không thể phạm sai lầm”, ông Trump viết trên Truth Social.
Ông cho biết Hải quân Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho tới khi “một thỏa thuận được chốt, phê chuẩn và ký kết”.
Eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất đối với thị trường dầu mỏ thế giới, với khoảng 20% nguồn cung toàn cầu đi qua tuyến đường biển này trước chiến tranh. Việc Iran phong tỏa đã làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu dầu từ Trung Đông, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các hải cảng và tàu bè của Iran để đáp trả.
Theo trang tin MS Now, thỏa thuận mà Mỹ và Iran đang đàm phán sẽ chấm dứt chiến sự, giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Iran, và đàm bảo tiếp tục đàm phán để hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Trong bài đăng ngày Chủ nhật, ông Trump nói Iran “phải hiểu rằng họ không được phát triển hay mua vũ khí hạt nhân”.
Một số nghị sỹ Cộng hòa và đồng minh của ông Trump đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ nóng vội trong việc đạt thỏa thuận với Iran.
Vào hôm thứ Bảy, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Ted Cruz từ Texas nói ông “rất lo ngại về những gì chúng ta đang được nghe về một thỏa thuận với Iran”. “Nếu kết quả là… Iran vẫn có thể làm giàu uranium và phát triển vũ khí hạt nhân, và được kiểm soát eo biển Hormuz, thì kết quả đó là một sai lầm thảm họa”, ông Cruz viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Phản hồi những lo ngại này, ông Trump viết trong một bài đăng: “Nếu tôi có thỏa thuận với Iran, đó sẽ là một thỏa thuận tốt và tử tế, không giống như thỏa thuận của thời ông Obama. Thỏa thuận trước đây đã giúp cho Iran có rất nhiều tiền, và một con đường thông thoáng để đi tới có vũ khí hạt nhân”, ông viết.
Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã ký kết Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) vào năm 2015. Thỏa thuận đa phương này hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ông Trump và Đảng Cộng hòa từ lâu đã chỉ trích thỏa thuận đó, và trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận đó.
“Thỏa thuận của chúng tôi hoàn toàn ngược lại, nhưng hiện chưa có ai nhìn thấy hoặc biết thỏa thuận đó là gì. Thỏa thuận thậm chí còn chưa được đàm phán xong. Vì vậy, đừng nghe những kẻ thua cuộc, những người chỉ trích về điều mà họ không biết gì cả”, ông Trump viết trong bài đăng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày Chủ nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với ông Trump vào tối thứ Bảy về một “bản ghi nhớ về việc mở lại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán sắp tới hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran”.
Nhà lãnh đạo Israel nói bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải bao gồm việc hạn chế năng lực hạt nhân của nước này, điều mà ông giải thích có nghĩa là “tháo dỡ các cơ sở làm giàu uranium của Iran và loại bỏ vật liệu hạt nhân đã được làm giàu khỏi lãnh thổ của nước này”.
Ông cũng nói rằng ông Trump “đã tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon”. Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon là một điểm bất đồng trong các cuộc đàm phán trước đây giữa Mỹ và Iran.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: