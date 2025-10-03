Các thiết bị làm đẹp hiện đại có thể "đem spa về nhà"?

Ở một khía cạnh nào đó, người tiêu dùng dường như đang đòi hỏi rất cao từ các thiết bị làm đẹp. Tuy nhiên, họ có thể hứng thú với các thiết bị mới, nhưng lại không đủ kiên nhẫn sử dụng chúng trong thời gian dài....

Hiện tại, trong lĩnh vực làm đẹp, khách hàng muốn được trải nghiệm những công nghệ thẩm mỹ tiên tiến nhất ngay tại chính ngôi nhà của mình. Từ liệu pháp ánh sáng LED, vi dòng điện (microcurrent) đến điện di (electroporation)... Họ mong những thiết bị này vừa đủ an toàn để ai cũng có thể sử dụng, vừa đủ mạnh mẽ để khiến làn da trở nên căng bóng như “glass skin”.

Mặc dù các chuyên gia cho rằng một số loại máy móc chỉ nên được sử dụng trong phòng khám y tế vì lý do an toàn, nhưng nhu cầu đối với phiên bản thiết bị làm đẹp dùng tại nhà lại đang tăng mạnh.

LĨNH VỰC HẤP DẪN CỦA CÁC CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Tại Anh, The Beauty Tech Group – công ty sở hữu hai thương hiệu thiết bị làm đẹp Currentbody và Ziip – dự kiến sẽ IPO trong tháng này với định giá khoảng 400 triệu USD. Ở Hàn Quốc, Kim Byung-Hoon, nhà sáng lập APR Corporation – đơn vị sản xuất thiết bị làm đẹp Medicube Booster Pro bán chạy nhất hiện nay – đã trở thành tỷ phú trong mùa hè năm nay.

Thiết bị đẩy tinh chất cho mặt Medicube Booster Pro đã giúp CEO APR Corporation - ông Kim Byung-Hoon trở thành tỷ phú.

Shark Beauty – một nhánh của tập đoàn thiết bị gia dụng Mỹ SharkNinja – mới đây đã công bố ra mắt thiết bị làm đẹp cho mặt Facialpro Glow. Thiết bị này có hình dáng giống một chiếc máy quay cầm tay nhỏ gọn, được trang bị nhiều chế độ lấy cảm hứng từ các liệu trình chăm sóc da thường thấy tại phòng khám thẩm mỹ hoặc spa y tế, bao gồm cả liệu pháp “contrast therapy” (liệu pháp nhiệt nóng – lạnh kết hợp).

Tuy nhiên, chức năng chính của thiết bị này là quy trình hai bước: sử dụng đầu hút chân không để làm sạch và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, sau đó đẩy dưỡng chất từ serum vào da. Sản phẩm sẽ chính thức ra mắt tại Anh trên website của SharkNinja từ ngày 1/10, trước khi mở rộng sang thị trường Mỹ và các kênh bán lẻ.

Facialpro Glow

Những khách hàng thường xuyên đến medspa (trung tâm thẩm mỹ y khoa) có thể nhận thấy quy trình của Facialpro Glow khá giống với một phiên bản của liệu trình Hydrafacial tại gia. Hydrafacial là thiết bị được phát minh từ năm 1997, sử dụng một đầu dò phủ kim cương để tẩy da chết đồng thời thoa serum dưỡng ẩm độc quyền lên da.

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược marketing của Hydrafacial là cho phép khách hàng nhìn thấy phần tạp chất được lấy ra khỏi da – tồn đọng dưới dạng chất lỏng nâu trong bình thủy tinh sau trị liệu.

Liệu trình Hydrafacial

Facialpro Glow tái hiện lại “cảm giác thỏa mãn” này ngay tại nhà, với một buồng trong suốt có đèn nền, dần dần đầy lên khi thiết bị tiến hành tẩy da chết trên da. Trên bao bì sản phẩm còn có lời mời người dùng hãy quan sát “chất bẩn” trong buồng để tự đánh giá hiệu quả làm sạch da mặt của mình.

Shark Beauty là cái tên mới nhất trong nhóm những công ty thiết bị công nghệ đang mang các cải tiến kỹ thuật vào lĩnh vực làm đẹp. 5 năm sau khi đối thủ Dyson thực hiện bước đi tiên phong trong ngành làm tóc, SharkNinja đã chính thức gia nhập thị trường làm đẹp vào năm 2021. Sản phẩm đầu tiên là máy sấy tóc, rồi tiếp nối bằng thiết bị tạo kiểu đa năng FlexStyle – hiện đã trở thành sản phẩm được ưa chuộng – vào năm 2022.

Gần đây hơn, công ty tiếp tục mở rộng vượt ra ngoài mảng chăm sóc tóc với các thiết bị làm đẹp mới, chẳng hạn như mặt nạ đèn Cryoglow ra mắt hồi tháng 2, chủ yếu dựa trên công nghệ liệu pháp ánh sáng LED.

Mặt nạ đèn LED Cryoglow

Dẫu vậy, không phải mọi đổi mới trong lĩnh vực thiết bị làm đẹp gần đây đều thành công. Ví dụ điển hình là thiết bị lăn kim microneedling. Mặc dù biện pháp lăn kim, phi kim đang rất được ưa chuộng trong lĩnh vực, thiết bị này lại khá khó để người tiêu dùng sử dụng đúng cách tại nhà và tốc độ đón nhận từ người tiêu dùng còn chậm.

Ngay cả máy rửa mặt - thiết bị từng “phủ sóng” khắp nơi của Clarisonic cũng đã phải ngừng sản xuất vào năm 2020. “Thực tế thì hầu hết mọi người cũng chẳng gắn bó với một quy trình chăm sóc da nào cả,” bác sĩ da liễu Ellen Gendler, đồng thời là phó giáo sư lâm sàng tại NYU Langone, cho biết.

“Họ bắt đầu dùng một thiết bị nào đó, rồi chẳng bao lâu sau lại bỏ”. Điều này cho thấy tâm lý của người tiêu dùng: họ có thể hứng thú với các thiết bị làm đẹp mới lạ và thú vị, nhưng lại không đủ kiên nhẫn sử dụng chúng trong thời gian dài.

CẦN KIÊN TRÌ SỬ DỤNG ĐỂ THẤY HIỆU QUẢ

Một phần thách thức trong việc tiếp thị Facialpro Glow là làm sao để đảm bảo người mua – vốn có thể đặt hàng trực tuyến qua Amazon – sử dụng thiết bị đúng cách. SharkNinja đã đầu tư mạnh vào thử nghiệm người dùng và hợp tác với chuyên gia chăm sóc da Sofie Pavitt để sản xuất các video hướng dẫn sử dụng Facialpro Glow.

Những video này sẽ được trình chiếu trên trang giới thiệu sản phẩm và trên Instagram; đồng thời, thiết bị cũng sẽ được quảng bá thông qua các video dài hơn trên YouTube, nhằm minh họa chi tiết kỹ thuật.

Tuy nhiên, với những lời hứa hẹn “đầy tham vọng” rằng có thể thay thế các liệu trình thẩm mỹ đắt đỏ hoặc biến đổi làn da ngay trong sự thoải mái tại nhà, các thiết bị làm đẹp tại gia — như mặt nạ LED hoặc các công cụ đa chức năng kết hợp nhiều công nghệ — thường chỉ là những phiên bản “nhẹ nhàng” so với các máy móc chuyên dụng tại spa y khoa.

Các thiết bị làm đẹp tại nhà chỉ như những phiên bản “nhẹ nhàng” so với các máy móc chuyên dụng tại spa y khoa.

“Nó giống như việc bạn lấy một chiếc xe hơi đắt tiền và mua một phiên bản dành cho đứa trẻ 5 tuổi,” bác sĩ da liễu Ellen Gendler nhận xét. “Nếu có ai tin rằng với những thiết bị làm đẹp tại gia, họ đang nhận được hiệu quả tương đương với một liệu pháp điều trị tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp uy tín thì điều đó thật nực cười”.

Một số chuyên gia cho rằng các thiết bị làm đẹp tại nhà có thể mang lại lợi ích ở mức bề mặt, chẳng hạn như làm sạch lỗ chân lông trông rõ rệt hơn và tăng độ sáng làn da. Tuy nhiên, người dùng cần phải duy trì sử dụng thường xuyên, đều đặn — và về cơ bản là phải gắn bó lâu dài với chúng.