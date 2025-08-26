Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp

Minh Nguyệt

26/08/2025, 14:53

Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...

AI giúp tạo ra những ứng dụng phân tích da một cách chi tiết và toàn diện. Ảnh: Tech Crunch
AI giúp tạo ra những ứng dụng phân tích da một cách chi tiết và toàn diện. Ảnh: Tech Crunch

Trước khi “lấn sân” phân tích da, một trong những ứng dụng nổi bật của AI trong ngành làm đẹp là khả năng hỗ trợ người tiêu dùng lựa chọn mỹ phẩm phù hợp thông qua các trợ lý ảo. Nhiều thương hiệu nổi tiếng đã phát triển ứng dụng giúp khách hàng thử nghiệm sản phẩm trực tuyến mà không cần đến cửa hàng.

Ví dụ, Sephora Virtual Artist cho phép người dùng thử màu son, phấn mắt và kem nền bằng cách sử dụng camera điện thoại. Tính năng này sử dụng AI để phân tích tông da và đưa ra gợi ý về các sản phẩm phù hợp. Tương tự, Lancôme Shade Finder tập trung vào việc chọn đúng màu kem nền dựa trên phân tích sắc tố da, giúp khách hàng tránh được các sai lầm phổ biến khi mua mỹ phẩm trực tuyến từ sự kết hợp giữa AI và sở thích cá nhân.

Lancôme Shade Finder phân tích sắc tố da khi mua mỹ phẩm.
Lancôme Shade Finder phân tích sắc tố da khi mua mỹ phẩm.

Hiện AI đã tiến thêm một bước khi mang đến cho các doanh nghiệp mỹ phẩm những ứng dụng phân tích da một cách chi tiết và toàn diện. Một ví dụ điển hình là Skin360 của Neutrogena, ứng dụng AI giúp phân tích da thông qua các yếu tố sức khỏe thể hiện trên hình ảnh chụp bằng điện thoại.

Kết quả phân tích được cá nhân hóa, kèm theo các đề xuất sản phẩm phù hợp, từ kem dưỡng đến mỹ phẩm chăm sóc chuyên sâu. Tương tự, AI Skin của L’Oréal cũng cung cấp trải nghiệm tương tự khi không chỉ đánh giá làn da mà còn mô phỏng kết quả sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.

Với sự gia tăng đáng kể về quy mô và sự đa dạng của các ứng dụng, năm 2025 đã đánh dấu thị trường Beauty Tech đang bước vào giai đoạn phát triển vô cùng mạnh mẽ. Theo Grand View Research, quy mô thị trường công nghệ làm đẹp ước tính đạt 66,17 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tốc độ tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 17,9% từ năm 2025 đến năm 2030.

Skin360 của Neutrogena, ứng dụng AI giúp phân tích da.
Skin360 của Neutrogena, ứng dụng AI giúp phân tích da.

Đằng sau những con số “biết nói” đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các “ông lớn” như L’Oréal, Amorepacific, Neutrogena… cho đến các startup công nghệ mới nổi. Ngày nay, thay vì đứng hàng giờ tại quầy mỹ phẩm, thử từng mẫu tester và đọc hàng dòng thông số, người tiêu dùng chỉ cần một lần quét gương mặt bằng điện thoại là đủ để AI phân tích làn da, từ đó gợi ý các routine được cá nhân hóa.

Tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2025 được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ), những tên tuổi lớn có tiếng tăm trong ngành công nghiệp làm đẹp đã rất tích cực giới thiệu các ứng dụng phân tích da mới. L’Oréal kết hợp cùng với startup Hàn Quốc NanoEn Tek tạo ra Cell BioPrint - một thiết bị phân tích da dựa trên khoa học về tuổi thọ.

Thiết bị này ứng dụng công nghệ proteomics - có chức năng phân tích protein để xác định tuổi sinh học làn da của khách hàng và dự đoán phản ứng của da với các thành phần dưỡng chất, chỉ trong vòng năm phút. Nhờ tích hợp công nghệ lab-on-a-chip microfluidic, Cell BioPrint của nhà L’Oréal không chỉ phân tích bề mặt da, mà còn hé lộ những gì đang xảy ra sâu bên trong cơ thể.

Perfect Corp cũng không nằm ngoài cuộc đua khi cho ra mắt Perfect GPT - một nền tảng trợ lý ảo sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để đưa ra các đề xuất làm đẹp tức thì, cá nhân hóa theo từng người dùng. Không chỉ đơn thuần là trò chuyện, PerfectGPT còn hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm ảo bằng công nghệ AI, AR và phân tích da thông minh, mang đến trải nghiệm làm đẹp với tính cá nhân hóa cao.

Perfect GPT phân tích da thông minh mang đến trải nghiệm làm đẹp với tính cá nhân hóa cao.
Perfect GPT phân tích da thông minh mang đến trải nghiệm làm đẹp với tính cá nhân hóa cao.

Khi trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ ở mọi lĩnh vực, Skin AI giúp phân tích da không còn là công cụ dành riêng cho phòng khám hay spa cao cấp. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng có thể hiểu rõ tình trạng da của mình nhanh chóng, chính xác và có cơ sở khoa học.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo được huấn luyện để phân tích các đặc điểm trên da mặt thông qua hình ảnh, thường là ảnh chụp từ camera điện thoại. Khi chụp một bức ảnh selfie trong điều kiện ánh sáng phù hợp, thuật toán sẽ bắt đầu "đọc" các chi tiết nhỏ trên bề mặt da.

Thông qua kỹ thuật học sâu (deep learning), hệ thống có thể phân tích nếp nhăn, lỗ chân lông, đốm sắc tố, độ sáng màu da, kết cấu bề mặt và mức độ dầu hoặc khô da. Một số phiên bản nâng cao còn đánh giá được độ đàn hồi của da thông qua biểu cảm. 

Các thuật toán này được huấn luyện từ hàng triệu hình ảnh da mặt của người dùng trên khắp thế giới, thuộc nhiều độ tuổi, giới tính, sắc tộc và điều kiện khí hậu. Nhờ đó, hệ thống phân tích da có thể đưa ra đánh giá có tính cá nhân hóa cao và ít thiên lệch hơn so với các tiêu chuẩn chung.

Gương thông minh HiMirror tích hợp AI giúp phân tích da hàng ngày.
Gương thông minh HiMirror tích hợp AI giúp phân tích da hàng ngày.

Ngoài ra, một số công nghệ Skin AI hiện đại còn tích hợp thêm cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, hoặc khai thác dữ liệu thời tiết theo vị trí người dùng để hiểu rõ hơn về môi trường tác động đến da. Điều này giúp nâng cao độ chính xác trong việc phân tích da và đưa ra khuyến nghị phù hợp.

Kết quả sau khi phân tích thường được hiển thị dưới dạng đồ họa trực quan từ bản đồ vùng da bị tổn thương, tỷ lệ khô - dầu, biểu đồ lão hóa, hoặc chấm điểm làn da tổng thể. Tất cả đều có thể thực hiện ngay tại nhà trong vòng vài phút, không cần máy móc phức tạp hay đến phòng khám.

Ngoài các ứng dụng trên điện thoại, nhiều công ty công nghệ đang phát triển các thiết bị gương thông minh tích hợp AI soi da, cho phép người dùng phân tích làn da mỗi sáng như một thói quen cá nhân. Một số dòng sản phẩm còn kết nối với đồng hồ sức khỏe hoặc ứng dụng giấc ngủ, nhằm đưa ra tư vấn toàn diện hơn: "Hôm nay da bạn thiếu nước", hoặc "Với cường độ tia UV hôm nay, bạn nên tăng cường kem chống nắng"…

Công cụ phân tích da Spotscan của La Roche-Posay.
Công cụ phân tích da Spotscan của La Roche-Posay.

Điển hình nhất trên thị trường hiện nay, ứng dụng YouCam Makeup cho phép selfie để phân tích da tức thì, với hơn 100 triệu lượt tải. Tại châu Âu, Skin Genius do L'Oréal phát triển giúp người dùng soi da và nhận tư vấn online. Gương thông minh HiMirror tích hợp AI cũng đang phổ biến tại Mỹ và Hàn Quốc, hỗ trợ theo dõi tình trạng da hằng ngày. Ngoài ra, công cụ Spotscan của La Roche-Posay đã được triển khai ở hơn 30 quốc gia để đánh giá mức độ mụn bằng ảnh chụp…

Những công nghệ này đang âm thầm thay đổi thói quen chăm sóc da trên toàn cầu theo hướng chính xác hơn, cá nhân hóa hơn. Không những thế, ứng dụng AI trong phân tích da còn có ưu điểm là tiện lợi, riêng tư, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng, điều mà các phương pháp truyền thống không thể đáp ứng được cho số đông.

