Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
Minh Nguyệt
26/08/2025, 14:53
Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...
Trước khi “lấn sân” phân tích da, một trong những ứng dụng nổi
bật của AI trong ngành làm đẹp là khả năng hỗ trợ người tiêu dùng lựa chọn mỹ phẩm
phù hợp thông qua các trợ lý ảo. Nhiều thương hiệu nổi tiếng đã phát triển ứng
dụng giúp khách hàng thử nghiệm sản phẩm trực tuyến mà không cần đến cửa hàng.
Ví dụ, Sephora Virtual Artist cho phép người dùng thử màu
son, phấn mắt và kem nền bằng cách sử dụng camera điện thoại.
Tính năng này sử dụng AI để phân tích tông da và đưa ra gợi ý về các sản phẩm
phù hợp. Tương tự, Lancôme Shade Finder tập trung vào việc chọn đúng màu kem nền
dựa trên phân tích sắc tố da, giúp khách hàng tránh được các sai lầm phổ biến
khi mua mỹ phẩm trực tuyến từ sự kết hợp giữa AI và sở thích cá nhân.
Hiện AI đã tiến thêm một bước khi mang đến cho các doanh nghiệp mỹ phẩm những ứng dụng phân
tích da một cách chi tiết và toàn diện. Một ví dụ điển hình là Skin360 của
Neutrogena, ứng dụng AI giúp phân tích da thông qua các yếu tố sức khỏe thể hiện trên hình ảnh chụp bằng điện thoại.
Kết quả phân tích được cá nhân hóa, kèm theo các
đề xuất sản phẩm phù hợp, từ kem dưỡng đến mỹ phẩm chăm sóc chuyên sâu. Tương tự,
AI Skin của L’Oréal cũng cung cấp trải nghiệm tương tự khi không chỉ đánh giá
làn da mà còn mô phỏng kết quả sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.
Với sự gia tăng đáng kể về quy mô và sự đa dạng của các ứng
dụng, năm 2025 đã đánh dấu thị trường Beauty Tech đang bước vào giai đoạn phát
triển vô cùng mạnh mẽ. Theo Grand View Research, quy mô thị trường công nghệ
làm đẹp ước tính đạt 66,17 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tốc độ tỷ lệ
tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 17,9% từ năm 2025 đến năm 2030.
Đằng sau những con số “biết nói” đó là sự cạnh tranh khốc liệt
giữa các “ông lớn” như L’Oréal, Amorepacific, Neutrogena… cho đến các startup
công nghệ mới nổi. Ngày nay, thay vì đứng hàng giờ tại quầy mỹ phẩm, thử từng mẫu
tester và đọc hàng dòng thông số, người tiêu dùng chỉ cần một lần quét gương mặt
bằng điện thoại là đủ để AI phân tích làn da, từ đó gợi ý các routine được cá
nhân hóa.
Tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2025 được tổ chức tại
Las Vegas (Mỹ), những tên tuổi lớn có tiếng tăm trong ngành công nghiệp làm đẹp
đã rất tích cực giới thiệu các ứng dụng phân tích da mới. L’Oréal kết hợp
cùng với startup Hàn Quốc NanoEn Tek tạo ra Cell BioPrint - một thiết
bị phân tích da dựa trên khoa học về tuổi thọ.
Thiết bị này ứng dụng công nghệ proteomics - có chức năng
phân tích protein để xác định tuổi sinh học làn da của khách hàng và dự đoán phản
ứng của da với các thành phần dưỡng chất, chỉ trong vòng năm phút. Nhờ tích hợp
công nghệ lab-on-a-chip microfluidic, Cell BioPrint của nhà L’Oréal không
chỉ phân tích bề mặt da, mà còn hé lộ những gì đang xảy ra sâu bên trong cơ thể.
Perfect Corp cũng không nằm ngoài cuộc đua khi cho ra mắt
Perfect GPT - một nền tảng trợ lý ảo sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để
đưa ra các đề xuất làm đẹp tức thì, cá nhân hóa theo từng người dùng. Không chỉ
đơn thuần là trò chuyện, PerfectGPT còn hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm ảo bằng công
nghệ AI, AR và phân tích da thông minh, mang đến trải nghiệm làm đẹp với
tính cá nhân hóa cao.
Khi trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ ở mọi lĩnh vực, Skin
AI giúp phân tích da không còn là công cụ dành riêng cho phòng khám hay spa cao
cấp. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng có thể hiểu rõ tình trạng da của
mình nhanh chóng, chính xác và có cơ sở khoa học.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo được huấn luyện để phân
tích các đặc điểm trên da mặt thông qua hình ảnh, thường là ảnh chụp từ camera
điện thoại. Khi chụp một bức ảnh selfie trong điều kiện ánh sáng phù hợp, thuật
toán sẽ bắt đầu "đọc" các chi tiết nhỏ trên bề mặt da.
Thông qua kỹ
thuật học sâu (deep learning), hệ thống có thể phân tích nếp nhăn, lỗ chân
lông, đốm sắc tố, độ sáng màu da, kết cấu bề mặt và mức độ dầu hoặc khô da. Một
số phiên bản nâng cao còn đánh giá được độ đàn hồi của da thông qua biểu cảm.
Các thuật toán này được huấn luyện từ hàng triệu hình ảnh da
mặt của người dùng trên khắp thế giới, thuộc nhiều độ tuổi, giới tính, sắc tộc
và điều kiện khí hậu. Nhờ đó, hệ thống phân tích da có thể đưa ra đánh giá có tính cá nhân
hóa cao và ít thiên lệch hơn so với các tiêu chuẩn chung.
Ngoài ra, một số công nghệ Skin AI hiện đại còn tích hợp
thêm cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, hoặc khai thác dữ liệu thời tiết theo
vị trí người dùng để hiểu rõ hơn về môi trường tác động đến da. Điều này giúp
nâng cao độ chính xác trong việc phân tích da và đưa ra khuyến nghị
phù hợp.
Kết quả sau khi phân tích thường được hiển thị dưới dạng đồ
họa trực quan từ bản đồ vùng da bị tổn thương, tỷ lệ khô - dầu, biểu đồ lão
hóa, hoặc chấm điểm làn da tổng thể. Tất cả đều có thể thực hiện ngay tại nhà
trong vòng vài phút, không cần máy móc phức tạp hay đến phòng khám.
Ngoài các ứng dụng trên điện thoại, nhiều công ty công nghệ
đang phát triển các thiết bị gương thông minh tích hợp AI soi da, cho phép người
dùng phân tích làn da mỗi sáng như một thói quen cá nhân. Một số dòng sản
phẩm còn kết nối với đồng hồ sức khỏe hoặc ứng dụng giấc ngủ, nhằm đưa ra tư vấn
toàn diện hơn: "Hôm nay da bạn thiếu nước", hoặc "Với cường độ
tia UV hôm nay, bạn nên tăng cường kem chống nắng"…
Điển hình nhất trên thị trường hiện nay, ứng dụng YouCam
Makeup cho phép selfie để phân tích da tức thì, với hơn 100 triệu lượt tải. Tại
châu Âu, Skin Genius do L'Oréal phát triển giúp người dùng soi da và nhận tư vấn
online. Gương thông minh HiMirror tích hợp AI cũng đang phổ biến tại Mỹ và Hàn
Quốc, hỗ trợ theo dõi tình trạng da hằng ngày. Ngoài ra, công cụ Spotscan của
La Roche-Posay đã được triển khai ở hơn 30 quốc gia để đánh giá mức độ mụn bằng
ảnh chụp…
Những công nghệ này đang âm thầm thay đổi thói quen chăm sóc
da trên toàn cầu theo hướng chính xác hơn, cá nhân hóa hơn. Không những thế, ứng
dụng AI trong phân tích da còn có ưu điểm là tiện lợi, riêng tư, tiết kiệm chi
phí và dễ sử dụng, điều mà các phương pháp truyền thống không thể đáp ứng được
cho số đông.
Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
11:16, 23/08/2025
Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ
18:17, 22/08/2025
Bãi biển rực rỡ và streetwear Nhật Bản trên một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ
Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...
Liệu một thỏi son có giá gần 200 USD phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?
Việc Louis Vuitton ra mắt dòng mỹ phẩm đầu tiên đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về giới hạn mức giá mà các thương hiệu xa xỉ có thể đặt ra trong ngành làm đẹp…
Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ
Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80
Trào lưu “thời trang yêu nước” là cách để thế hệ trẻ nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh kiên cường của cha ông. Mỗi một bộ trang phục giờ đây trở thành thông điệp sống động về tình yêu với Tổ quốc trong ngày Tết độc lập của dân tộc…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: