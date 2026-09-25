Các thương hiệu ô tô Trung Quốc “tấn công” thị trường Anh

Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...

SUV Jaecoo 7, một mẫu xe Trung Quốc được ưa chuộng ở Anh - Ảnh: Alamy/FT.

Tại thành phố St Albans cách không xa thủ đô London, các đại lý ô tô đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Trong vòng một năm qua, các thương hiệu Trung Quốc như Jaecoo và BYD đã xuất hiện tại các đại lý xe ở thành phố này, vốn trước đây chỉ bán xe của các nhà sản xuất lâu năm và nổi tiếng.

Theo dữ liệu từ tờ báo Financial Times, số lượng đại lý có bán xe của các thương hiệu Trung Quốc ở St Albans đã tăng mạnh trong hai năm qua. Các đại lý bán Jaecoo và Omoda đã tăng từ con số 2 đại lý vào tháng 7/2024 lên 140, còn số đại lý bán xe BYD tăng từ 49 vào tháng 10/2024 lên 146 hiện nay.

Đại lý có tên Glyn Hopkins đã mở một showroom cho BYD, bán xe của thương hiệu Trung Quốc này bên cạnh các thương hiệu như Nissan, đồng thời không còn cung cấp xe Renault.

Thị trường ô tô Anh - quốc gia không có nhà sản xuất ô tô nội địa quy mô lớn - đã trở thành một thị trường mở cho các thương hiệu mới đến từ Trung Quốc mà không áp các mức thuế quan cao như ở EU và Mỹ. Các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm thị phần 16% trên thị trường ô tô mới tại Anh trong năm nay, tăng từ 7,8% vào cùng kỳ năm trước và lần đầu tiên vượt qua các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản - theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT) của Anh.

Nhiều mẫu xe mới từ BYD và Jaecoo là xe hybrid cắm điện hoặc xe chạy điện hoàn toàn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Anh từ động cơ đốt trong để đạt được các mục tiêu khí hậu. Sự hấp dẫn của xe Trung Quốc đối với bộ phận người tiêu dùng Anh nhạy cảm với giá cả càng được thúc đẩy nhờ các ưu điểm như phần mềm tiên tiến, các gói tài chính rẻ và bảo hành pin kéo dài.

Theo Theodorou, người phụ trách thương hiệu Chery tại đại lý Glyn Hopkins ở St Albans, nói: “Cần gì phải mua một chiếc BMW hay Audi với giá 60.000 bảng khi mà bạn có thể mua một chiếc xe Trung Quốc tương tự với giá chỉ 30.000 bảng”.

Trái với sự gia tăng thị phần của các hãng xe Trung Quốc, các thương hiệu phương Tây và châu Á khác như Nissan, Hyundai, Ford, BMW, Jaguar Land Rover và Volkswagen đều đã mất thị phần tại Anh so với năm trước.

Taz, một nhân viên bán hàng tại đại lý xe Omoda và Jaecoo ở St Albans, cho biết xe Trung Quốc “vượt trội hơn các xe khác cả về giá và thiết kế” nên bán tốt mà không cần quảng cáo nhiều.

Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của các thương hiệu Trung Quốc đã khiến một số đại lý và nhà sản xuất ô tô truyền thống tại Anh lo ngại về khả năng cuộc chiến giảm giá tại Trung Quốc có thể lan sang Anh, dẫn đến mất việc làm tại các hãng xe lâu năm. Các nhà sản xuất như Nissan đã kêu gọi Anh áp thuế quan đối với với xe Trung Quốc và giảm bớt các mục tiêu xe điện.

Kể từ khi gia nhập thị trường Anh vào tháng 3/2023, BYD đã đầu tư mạnh mẽ để xây dựng không chỉ các showroom tại 146 đại lý trên toàn quốc mà còn đặt mục tiêu đến năm 2027 lắp đặt được 600 trạm sạc siêu nhanh ở nước này.

Omoda và Jaecoo đã mở khoảng 140 đại lý tại hầu hết các thành phố lớn của Anh, còn Chery đang hướng tới mục tiêu đạt mốc 120 showroom trong năm nay.

Ba thương hiệu này đã chiếm thị phần 9% trên thị trường ô tô mới ở Anh trong tháng 8 vừa qua. Trong đó, mẫu xe Jaecoo 7 đứng thứ hai trong danh sách xe bán chạy nhất ở nước này - theo SMMT.

Các nhà sản xuất ô tô phương Tây như Stellantis, Ford và Mercedes-Benz đã bắt đầu chia sẻ đại lý của họ tại Anh với các đối thủ Trung Quốc trong những năm gần đây, khi doanh số của các hãng xe này đương đầu áp lực giảm và các nhà bán lẻ buộc phải tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế.

Ngay cả các thương hiệu trước đây được coi là mới cũng đang chịu sức ép ngày càng tăng. BYD hiện chiếm thị phần 3,5% tại Anh, vượt qua con số thị phần 2,2% của Tesla.

Theo dự báo, sự gia nhập của các thương hiệu ô tô mới từ Trung Quốc vào thị trường Anh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Trang Auto Trader, thị trường ô tô trực tuyến lớn nhất của Anh, dự báo số lượng thương hiệu ô tô mới trên thị trường Anh, chủ yếu từ Trung Quốc, đến năm 2030 sẽ đạt con số 100, so với 75 thương hiệu trong năm nay và 45 thương hiệu vào năm 2019.

Tuy nhiên, các nhà điều hành trong ngành công nghiệp ô tô cảnh báo rằng không gì có thể đảm bảo thành công của các thương hiệu ô tô nhỏ hơn, ít được biết đến ngoài Trung Quốc.

Ông Robert Forrester, CEO của Vertu Motors, một trong những đại lý ô tô lớn nhất của Anh, cho biết: “Đang có hơn 100 thương hiệu ô tô ở Trung Quốc và rất ít trong số đó làm ăn có lãi”.