Chứng khoán Mỹ bán tháo theo thị trường trái phiếu, giá dầu tái lập mốc 100 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/9), do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh vì nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất...

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Giá dầu thô bật tăng sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, tái lập mốc 100 USD/thùng, sau khi Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng Mỹ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 mất 0,75%, còn 7.706,03 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,13%, còn 26.936,04 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 352,1 điểm, tương đương giảm 0,68%, còn 51.511,59 điểm.

Các chỉ số đương đầu áp lực giảm mạnh từ cú tăng chóng mặt của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở tất cả các kỳ hạn.

Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng bùng nổ hơn 13 điểm cơ bản, lên mức 5,104% vào cuối phiên, sau khi đạt cao nhất kể từ tháng 7/2007 trong phiên.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn nhạy cảm nhất với triển vọng chính sách tiền tệ của Fed - tăng hơn 11 điểm cơ bản 4,889%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt mức cao nhất từ tháng 5/2024.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản lên 5,398%, và trong phiên có lúc đạt mức cao nhất từ tháng 6/2007.

Trái phiếu kho bạc Mỹ bị bán tháo khi tâm lý nhà đầu tư trở nên bất an vì tác động cộng hưởng cùng lúc của nhiều yếu tố. Đầu tiên là quan điểm cứng rắn về lãi suất của một số lượng ngày càng tăng các quan chức Fed, tiếp đến là một báo cáo kinh tế mạnh hơn dự báo, và cuối cùng là cú tăng mạnh của giá dầu trong phiên này.

Trong tuần trước và tuần này, một loạt quan chức Fed đã đưa ra những phát biểu cứng rắn về chính sách tiền tệ, nhận định rằng áp lực lạm phát đang gia tăng và lan rộng trong nền kinh tế, có thể đòi hỏi Fed phải tăng lãi suất lên mức cao hơn để ứng phó. Ngày thứ Ba và thứ Tư, Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins và Thống đốc Fed tiếp Michael Barr tục đưa ra quan điểm tương tự.

Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global khiến thị trường bất ngờ khi cho thấy chỉ số của lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh lên mức 58,7 điểm trong tháng 9, mức cao nhất trong gần 5 năm, từ 56,5 điểm trong tháng 8. PMI của lĩnh vực sản xuất cũng tăng vọt lên mức 56,7 điểm, cao nhất trong hơn 4 năm.

Những dữ liệu này phản ánh một nền kinh tế đang trụ vững dưới sức ép của lạm phát cao dai dẳng và lãi suất tăng, do đó củng cố mạnh khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 77% ngân hàng trung ương này tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và khả năng 95% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Hôm thứ Ba, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 còn ở mức 55%, còn cách đây 1 tháng, khả năng này chỉ là 10%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô đã tăng trở lại, chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm liên tiếp, sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước cộng hòa Hồi giáo này sẽ không khuất phục Mỹ.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 3,9%, đóng cửa ở mức 103,08 USD/thùng. Dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 1,8%, chốt phiên ở mức 92,16 USD/thùng.

"Họ đã thử thách sức mạnh và sự kiên định của Iran và nhận ra rằng không thể ép buộc Iran phải đầu hàng”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Pezeshkian phát biểu trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York hôm thứ Tư.

Giá dầu thô Mỹ đã giảm 8% trong tuần này, trong khi dầu Brent giảm gần 1%. Trước đó, vào thứ Ba, Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã có một "cuộc gặp rất tốt đẹp" kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ với phái đoàn Iran.

Trong bài phát biểu tại Liên hiệp quốc, ông Trump cũng nói rằng ông đang đứng trước một "quyết định lớn" về việc có đi đến một thỏa thuận với Iran hay “xóa sổ” nước này. Hôm thứ Ba, Reuters đưa tin Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đồng ý giảm bớt áp lực quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

"Những nỗ lực hòa giải của Pakistan với Tehran cũng có thể giúp giảm nguy cơ leo thang căng thẳng trên diện rộng”, ông Paolo Broccardo, Giám đốc điều hành ngân hàng BankPro, nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Broccardo cũng cho rằng giá dầu khó có khả năng tăng mạnh trong thời gian tới. "Trong 5 phiên giao dịch liên tiếp vừa qua, giá dầu đã giảm gần 12%, một lần nữa lùi xa khỏi 'vùng can thiệp' trên mức 100 USD/thùng, ngưỡng giá mà chúng ta từng nhiều lần chứng kiến những nỗ lực mạnh mẽ nhằm thiết lập hòa bình từ cả hai phía", ông nói.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động của đường ống dẫn đầu Đông - Tây dẫn tới Biển Đỏ vào ngày thứ Ba. Đường ống này đã bị đóng cửa từ ngày 11/9 do bị tấn công, làm gián đoạn hoạt động vận tải dầu tới cảng Yanbu để xuất khẩu. Cũng trong ngày thứ Ba, Saudi Arabia đã chào hàng thêm những lô dầu thô mà nước này có thể cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở châu Á từ các địa điểm ngoài eo biển Hormuz.

Phiên giảm này của chứng khoán Mỹ diễn ra sau khi chỉ số Nasdaq lập kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên mới trong phiên ngày thứ Ba. Dẫn đầu phiên giảm ngày thứ Tư là các nhóm cổ phiếu tiện ích và tiêu dùng không thiết yếu, mỗi nhóm giảm hơn 1%.

“Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn mạnh, nhưng áp lực lạm phát đang lớn và chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Lạm phát đang lan rộng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ. Sẽ không có chuyện Fed sẽ giảm hay giữ nguyên lãi suất. Có thể Fed sẽ tăng lãi suất thêm 2-3 lần nữa”, ông Massimo Santicchia, trưởng bộ phận cổ phiếu Mỹ của công ty Procyon, nhận xét với CNBC.