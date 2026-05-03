Cán cân thương mại đảo chiều, 4 tháng đầu năm 2026 nhập siêu 7,11 tỷ USD
Huyền Vy
03/05/2026, 14:20
Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (28,7%) vượt xa xuất khẩu (19,7%) nên cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 4,3 tỷ USD của cùng kỳ năm trước…
Theo số liệu được Cục
Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/5/2026, trong tháng 4/2026, kim
ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước
và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng
kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với
cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 4/2026 ước đạt 45,52 tỷ
USD, giảm 2,0% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt
8,88 tỷ USD, giảm 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt
36,64 tỷ USD, giảm 2,1%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng
4/2026 tăng 21,0%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,2%, khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 29,2%.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa ước đạt 168,53 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực
kinh tế trong nước đạt 33,65 tỷ USD, tăng 0,4%, chiếm 20,0% tổng kim ngạch xuất
khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 134,88 tỷ USD, tăng
25,8%, chiếm 80,0%.
Trong 4 tháng đầu năm 2026 có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất
khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu
trên 5 tỷ USD, chiếm 69,1%).
Về cơ cấu nhóm hàng
xuất khẩu bốn tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt
151,5 tỷ USD, chiếm 89,9%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 12,68 tỷ USD,
chiếm 7,5%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng
nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 0,8 tỷ USD, chiếm 0,5%.
Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2026
ước đạt 48,8 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế
trong nước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt
35,0 tỷ USD, tăng 4,0%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng
4/2026 tăng 32,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,7%; khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài tăng 36,8%.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng
hóa ước đạt 175,64 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực
kinh tế trong nước đạt 49,27 tỷ USD, tăng 20,4%; khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài đạt 126,37 tỷ USD, tăng 32,3%.
Trong 4 tháng đầu năm 2026 có 30 mặt hàng nhập khẩu đạt trị
giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng
nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 49,2%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026, nhóm
hàng tư liệu sản xuất ước đạt 165,37 tỷ USD, chiếm 94,2%, trong đó nhóm
hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 54,8%; nhóm hàng nguyên,
nhiên, vật liệu chiếm 39,4%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 10,27 tỷ
USD, chiếm 5,8%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026,
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 53,9
tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch
ước đạt 69,0 tỷ USD.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt
46,9 tỷ USD tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 14,2 tỷ USD,
tăng 6,7%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,5 tỷ USD, giảm 28,0%; nhập siêu từ Trung
Quốc 46,4 tỷ USD, tăng 33,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15,0 tỷ USD, tăng 57,8%; nhập
siêu từ ASEAN 7,6 tỷ USD, tăng 44,3%.
Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 4/2026 ước
nhập siêu 3,28 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng
hóa ước nhập siêu 7,11 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,3 tỷ USD). Trong
đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,61 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,5 tỷ USD.
Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực
Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành…
