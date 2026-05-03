Trang chủ Thị trường

Cán cân thương mại đảo chiều, 4 tháng đầu năm 2026 nhập siêu 7,11 tỷ USD

Huyền Vy

03/05/2026, 14:20

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (28,7%) vượt xa xuất khẩu (19,7%) nên cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 4,3 tỷ USD của cùng kỳ năm trước…

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026 tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa.

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/5/2026, trong tháng 4/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 4/2026 ước đạt 45,52 tỷ USD, giảm 2,0% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,88 tỷ USD, giảm 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 36,64 tỷ USD, giảm 2,1%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2026 tăng 21,0%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 29,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 168,53 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,65 tỷ USD, tăng 0,4%, chiếm 20,0% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 134,88 tỷ USD, tăng 25,8%, chiếm 80,0%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026 có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 69,1%).

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu bốn tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 151,5 tỷ USD, chiếm 89,9%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 12,68 tỷ USD, chiếm 7,5%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 0,8 tỷ USD, chiếm 0,5%. 

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2026 ước đạt 48,8 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 35,0 tỷ USD, tăng 4,0%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2026 tăng 32,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 36,8%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 175,64 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 49,27 tỷ USD, tăng 20,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 126,37 tỷ USD, tăng 32,3%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026 có 30 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 49,2%).

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 165,37 tỷ USD, chiếm 94,2%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 54,8%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 39,4%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 10,27 tỷ USD, chiếm 5,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 53,9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 69,0 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu b4 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 46,9 tỷ USD tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 14,2 tỷ USD, tăng 6,7%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,5 tỷ USD, giảm 28,0%; nhập siêu từ Trung Quốc 46,4 tỷ USD, tăng 33,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15,0 tỷ USD, tăng 57,8%; nhập siêu từ ASEAN 7,6 tỷ USD, tăng 44,3%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 4/2026 ước nhập siêu 3,28 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa ước nhập siêu 7,11 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,3 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,61 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,5 tỷ USD.

cán cân thương mại Việt Nam Cục Thống kê Bộ Tài chính khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kim ngạch xuất nhập khẩu 2026 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2026 nhập siêu từ Trung Quốc thị trường xuất khẩu Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2026 xuất siêu sang Hoa Kỳ

Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành…

Với quyết tâm lấy hạ tầng làm khâu đột phá, Thanh Hóa đã và đang tập trung nguồn lực cho hạ tầng biển, từ cảng nước sâu, du lịch ven biển đến giao thông kết nối liên vùng. Những công trình quy mô lớn không chỉ thay đổi diện mạo địa phương mà còn mở ra không gian phát triển mới, đưa xứ Thanh tiến gần hơn khát vọng trở thành cực tăng trưởng mạnh của khu vực phía Bắc.

Với vị trí cửa ngõ ra biển và vai trò “đầu tàu” công nghiệp, Khu kinh tế Nghi Sơn đang được kỳ vọng sẽ mở ra bước chuyển quan trọng để Thanh Hóa vươn lên thành trung tâm kinh tế biển của cả nước. Tuy nhiên, để công nghiệp biển thật sự năng động, nơi đây cần thêm những cú hích mạnh mẽ về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực.

Trong bối cảnh mới, Hà Nội đang đứng trước cuộc đại cải tổ: Chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị, dữ liệu và công nghệ để định vị lại vị thế của Thủ đô trong chuỗi giá trị toàn cầu…

Với lợi thế bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp và hệ sinh thái phong phú, Thanh Hóa đang đưa du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, bên cạnh những bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, dịch vụ và lượng khách, ngành du lịch biển xứ Thanh vẫn đối diện không ít thách thức, đòi hỏi địa phương phải tìm hướng đi bền vững và mang tính cạnh tranh cao hơn.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

1

Còn 2 kỳ nghỉ trong năm 2026, riêng Quốc khánh nghỉ 5 ngày

Dân sinh

2

Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

Du lịch

3

Lầu Năm Góc bắt tay 7 “ông lớn” công nghệ triển khai AI trong hệ thống mật

Kinh tế số

4

Nhật Bản cập nhật FOIP, mở rộng không gian hợp tác chiến lược với Việt Nam

Tiêu điểm

5

Những quốc gia đang nợ IMF nhiều nhất, Argentina và Ukraine dẫn đầu

Thế giới

