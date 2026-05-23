Thứ Bảy, 23/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và những chuyển động tái định hình trật tự toàn cầu

Chu Khôi

23/05/2026, 13:56

Những căng thẳng xoay quanh thuế quan hiện nay đã mở rộng thành cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện về công nghệ, chuỗi cung ứng, tài chính và ảnh hưởng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, các quốc gia buộc phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế - chính trị quốc tế...

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.
Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Chiều ngày 22/5/2026, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thương chiến Mỹ và Trung Quốc đang tái định hình trật tự toàn cầu như thế nào?”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các cơ quan quản lý, ngoại giao, kinh tế.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, nhấn mạnh khi Mỹ và Trung Quốc bước vào cuộc cạnh tranh chiến lược lớn nhất của thế kỷ XXI, thế giới không chỉ chứng kiến một cuộc chiến thương mại đơn thuần mà còn đang đối mặt với sự tái cấu trúc sâu rộng của trật tự toàn cầu.

Những căng thẳng xoay quanh thuế quan hiện nay đã mở rộng thành cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện về công nghệ, chuỗi cung ứng, tài chính và ảnh hưởng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, các quốc gia buộc phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế - chính trị quốc tế.

PGS.TS. Đào Ngọc Tiến phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Chu Khôi.
PGS.TS. Đào Ngọc Tiến phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Đối với Việt Nam, PGS.TS. Đào Ngọc Tiến nhận định những chuyển động này vừa đặt ra nhiều thách thức, vừa mở ra không ít cơ hội trong quá trình hội nhập và phát triển. Vì vậy, việc nhìn nhận đúng bản chất của “thương chiến Mỹ - Trung”, cũng như đánh giá đầy đủ tác động của nó đối với khu vực và thế giới, mang ý nghĩa cấp thiết cả về học thuật lẫn thực tiễn.

Theo TS. Đào Ngọc Tiến, cần có sự trao đổi từ nhiều góc độ khác nhau, từ kinh tế, ngoại giao cho tới chiến lược đối ngoại và quản trị toàn cầu, nhằm xây dựng cách nhìn toàn diện và đa chiều hơn về những biến động đang diễn ra trên thế giới hiện nay.

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội thảo về quản trị toàn cầu do Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thuộc Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Công ty cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục thời đại Times thực hiện, với sự đồng hành của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc.

Các diễn giả tại toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.
Các diễn giả tại toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc và PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trình bày các tham luận nghiên cứu liên quan đến những tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đối với kinh tế, chính trị và cấu trúc quản trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đến từ các cơ quan chức năng cũng tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại tọa đàm như ông Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Philippines, Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Ông Nguyễn Cảnh Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, nguyên Tham tán Thương mại tại Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh.

Các ý kiến tại tọa đàm tập trung phân tích xu hướng cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, những tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu, thương mại quốc tế cũng như cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Mặc thương chiến, đồng nhân dân tệ sắp hoàn tất một năm tăng giá mạnh

22:30, 02/12/2025

Mặc thương chiến, đồng nhân dân tệ sắp hoàn tất một năm tăng giá mạnh

Chứng khoán Mỹ hồi phục dù mối lo thương chiến vẫn phủ bóng, giá dầu thấp nhất 5 tháng

08:06, 16/10/2025

Chứng khoán Mỹ hồi phục dù mối lo thương chiến vẫn phủ bóng, giá dầu thấp nhất 5 tháng

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

16:58, 23/09/2025

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Từ khóa:

cạnh tranh Mỹ - Trung chuỗi cung ứng toàn cầu Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời đại Times kinh tế quốc tế Phó Giáo sư Đào Ngọc Tiến quản trị toàn cầu tác động đến Việt Nam tọa đàm về chiến lược Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Đọc thêm

CSI 2026: Định hình tư duy “kiến tạo giá trị dài hạn” cho doanh nghiệp

CSI 2026: Định hình tư duy “kiến tạo giá trị dài hạn” cho doanh nghiệp

CSI 2026 mang đến bước đột phá với bộ chỉ số được thiết kế riêng cho từng quy mô doanh nghiệp và nền tảng trực tuyến cải tiến, tiếp tục là bệ phóng tìm kiếm 100 doanh nghiệp tiên phong kiến tạo giá trị bền vững thực chất cho nền kinh tế…

Hàng nghìn sản phẩm giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Hermes, Patek Philippe

Hàng nghìn sản phẩm giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Hermes, Patek Philippe

Hàng nghìn sản phẩm giày dép, túi xách, dây lưng, đồng hồ... giả các nhãn hiệu Louis Vuitton, Hermes, Patek Philippe vừa được lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ.

Tín dụng xanh mở đường cho chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Tín dụng xanh mở đường cho chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, bài toán dòng vốn vẫn đang trở thành nút thắt lớn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân...

Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tín chỉ carbon có đủ hấp dẫn để tạo động lực lâu dài cho nông dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi sang mô hình sản xuất phát thải thấp hay không.

Xylexpo 2026: Điểm hẹn công nghệ gỗ và nội thất toàn cầu trở lại vào tháng 6 tới tại Ý

Xylexpo 2026: Điểm hẹn công nghệ gỗ và nội thất toàn cầu trở lại vào tháng 6 tới tại Ý

Triển lãm quốc tế Xylexpo 2026 - sự kiện hai năm một lần chuyên ngành công nghệ cho ngành gỗ và nội thất - sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/6/2026 tại FieraMilano-Rho (Ý), với diện mạo mới cùng hàng loạt hoạt động chuyên sâu hướng đến đổi mới công nghệ, xu hướng đa vật liệu và kết nối chuỗi giá trị toàn ngành.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nam giới Trung Quốc đang chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc bản thân

Đẹp +

2

TP.Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh phát triển tiềm lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp

Kinh tế xanh

3

Amazon muốn mở rộng đầu tư công nghệ và hạ tầng số tại Việt Nam

Kinh tế số

4

Ông Kevin Warsh chính thức trở thành Chủ tịch Fed

Thế giới

5

Từ nơi lưu trú lý tưởng đến tài sản tạo dòng tiền thông minh tại Phú Quốc

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy