Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và những chuyển động tái định hình trật tự toàn cầu

Chiều ngày 22/5/2026, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thương chiến Mỹ và Trung Quốc đang tái định hình trật tự toàn cầu như thế nào?”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các cơ quan quản lý, ngoại giao, kinh tế.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, nhấn mạnh khi Mỹ và Trung Quốc bước vào cuộc cạnh tranh chiến lược lớn nhất của thế kỷ XXI, thế giới không chỉ chứng kiến một cuộc chiến thương mại đơn thuần mà còn đang đối mặt với sự tái cấu trúc sâu rộng của trật tự toàn cầu.

Những căng thẳng xoay quanh thuế quan hiện nay đã mở rộng thành cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện về công nghệ, chuỗi cung ứng, tài chính và ảnh hưởng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, các quốc gia buộc phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế - chính trị quốc tế.

PGS.TS. Đào Ngọc Tiến phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Đối với Việt Nam, PGS.TS. Đào Ngọc Tiến nhận định những chuyển động này vừa đặt ra nhiều thách thức, vừa mở ra không ít cơ hội trong quá trình hội nhập và phát triển. Vì vậy, việc nhìn nhận đúng bản chất của “thương chiến Mỹ - Trung”, cũng như đánh giá đầy đủ tác động của nó đối với khu vực và thế giới, mang ý nghĩa cấp thiết cả về học thuật lẫn thực tiễn.

Theo TS. Đào Ngọc Tiến, cần có sự trao đổi từ nhiều góc độ khác nhau, từ kinh tế, ngoại giao cho tới chiến lược đối ngoại và quản trị toàn cầu, nhằm xây dựng cách nhìn toàn diện và đa chiều hơn về những biến động đang diễn ra trên thế giới hiện nay.

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội thảo về quản trị toàn cầu do Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thuộc Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Công ty cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục thời đại Times thực hiện, với sự đồng hành của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc.

Các diễn giả tại toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc và PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trình bày các tham luận nghiên cứu liên quan đến những tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đối với kinh tế, chính trị và cấu trúc quản trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đến từ các cơ quan chức năng cũng tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại tọa đàm như ông Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Philippines, Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Ông Nguyễn Cảnh Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, nguyên Tham tán Thương mại tại Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh.

Các ý kiến tại tọa đàm tập trung phân tích xu hướng cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, những tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu, thương mại quốc tế cũng như cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.