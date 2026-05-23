Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và những chuyển động tái định hình trật tự toàn cầu
Chu Khôi
23/05/2026, 13:56
Những căng thẳng xoay quanh thuế quan hiện nay đã mở rộng thành cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện về công nghệ, chuỗi cung ứng, tài chính và ảnh hưởng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, các quốc gia buộc phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế - chính trị quốc tế...
Chiều ngày 22/5/2026, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thương chiến Mỹ và Trung Quốc đang tái định hình trật tự toàn cầu như thế nào?”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các cơ quan quản lý, ngoại giao, kinh tế.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Đào Ngọc
Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, nhấn mạnh khi Mỹ và Trung Quốc
bước vào cuộc cạnh tranh chiến lược lớn nhất của thế kỷ XXI, thế giới không chỉ
chứng kiến một cuộc chiến thương mại đơn thuần mà còn đang đối mặt với sự tái cấu
trúc sâu rộng của trật tự toàn cầu.
Những căng thẳng
xoay quanh thuế quan hiện nay đã mở rộng thành cuộc cạnh tranh chiến lược toàn
diện về công nghệ, chuỗi cung ứng, tài chính và ảnh hưởng địa chính trị. Trong
bối cảnh đó, các quốc gia buộc phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của
môi trường kinh tế - chính trị quốc tế.
Đối với Việt Nam, PGS.TS. Đào Ngọc Tiến nhận định những chuyển động này vừa đặt ra nhiều
thách thức, vừa mở ra không ít cơ hội trong quá trình hội nhập và phát triển.
Vì vậy, việc nhìn nhận đúng bản chất của “thương chiến Mỹ - Trung”, cũng như
đánh giá đầy đủ tác động của nó đối với khu vực và thế giới, mang ý nghĩa cấp
thiết cả về học thuật lẫn thực tiễn.
Theo TS. Đào Ngọc Tiến, cần có sự trao đổi từ nhiều góc độ khác
nhau, từ kinh tế, ngoại giao cho tới chiến lược đối ngoại và quản trị toàn cầu,
nhằm xây dựng cách nhìn toàn diện và đa chiều hơn về những biến động đang diễn
ra trên thế giới hiện nay.
Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội thảo về quản
trị toàn cầu do Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thuộc Trường Đại học Ngoại
thương phối hợp cùng Công ty cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục thời đại
Times thực hiện, với sự đồng hành của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược
Trung Quốc.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe TS. Phạm Sỹ Thành,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc và PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trình bày các tham luận nghiên cứu liên
quan đến những tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đối với kinh tế,
chính trị và cấu trúc quản trị toàn cầu.
Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đến từ các cơ quan chức năng
cũng tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại tọa đàm như ông Vũ Quang Minh,
nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại
Cộng hòa Philippines, Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Ông Nguyễn Cảnh Cường,
nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, nguyên Tham
tán Thương mại tại Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh.
Các ý kiến tại tọa đàm tập trung phân tích xu hướng cạnh
tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, những tác động tới chuỗi
cung ứng toàn cầu, thương mại quốc tế cũng như cơ hội và thách thức đặt ra đối
với Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Mặc thương chiến, đồng nhân dân tệ sắp hoàn tất một năm tăng giá mạnh
22:30, 02/12/2025
Chứng khoán Mỹ hồi phục dù mối lo thương chiến vẫn phủ bóng, giá dầu thấp nhất 5 tháng
08:06, 16/10/2025
Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới
CSI 2026: Định hình tư duy “kiến tạo giá trị dài hạn” cho doanh nghiệp
CSI 2026 mang đến bước đột phá với bộ chỉ số được thiết kế riêng cho từng quy mô doanh nghiệp và nền tảng trực tuyến cải tiến, tiếp tục là bệ phóng tìm kiếm 100 doanh nghiệp tiên phong kiến tạo giá trị bền vững thực chất cho nền kinh tế…
Hàng nghìn sản phẩm giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Hermes, Patek Philippe
Hàng nghìn sản phẩm giày dép, túi xách, dây lưng, đồng hồ... giả các nhãn hiệu Louis Vuitton, Hermes, Patek Philippe vừa được lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ.
Tín dụng xanh mở đường cho chuyển đổi nông nghiệp bền vững
Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, bài toán dòng vốn vẫn đang trở thành nút thắt lớn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân...
Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp phát thải thấp
Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tín chỉ carbon có đủ hấp dẫn để tạo động lực lâu dài cho nông dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi sang mô hình sản xuất phát thải thấp hay không.
Xylexpo 2026: Điểm hẹn công nghệ gỗ và nội thất toàn cầu trở lại vào tháng 6 tới tại Ý
Triển lãm quốc tế Xylexpo 2026 - sự kiện hai năm một lần chuyên ngành công nghệ cho ngành gỗ và nội thất - sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/6/2026 tại FieraMilano-Rho (Ý), với diện mạo mới cùng hàng loạt hoạt động chuyên sâu hướng đến đổi mới công nghệ, xu hướng đa vật liệu và kết nối chuỗi giá trị toàn ngành.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: