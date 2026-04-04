Quý 1/2026: Xuất nhập khẩu tăng 23%, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu
Huyền Vy
04/04/2026, 10:08
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1/2026 bứt phá mạnh mẽ, đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dù xuất khẩu tăng 19,1%, song cán cân thương mại quý đầu năm ghi nhận mức nhập siêu 3,64 tỷ USD…
Theo báo cáo được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng
4/4/2026, trong tháng 3, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 93,55 tỷ USD,
tăng 39,2% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính
chung quý 1/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD,
tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu
tăng 27,0%. Xuất khẩu hàng hóa
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 46,44 tỷ
USD, tăng 40,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt
8,96 tỷ USD, tăng 39,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt
37,48 tỷ USD, tăng 40,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa tháng 3 tăng 20,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 20,1%, khu vực
có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 36,5%.
Tính chung quý 1/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt
122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế
trong nước đạt 24,47 tỷ USD, giảm 16,6%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu;
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 98,46 tỷ USD, tăng 33,3%,
chiếm 80,1%.
Trong quý 1/2026 có 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên
1 tỷ USD, chiếm 86,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5
tỷ USD, chiếm 62,4%).
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý 1/2026, nhóm hàng công
nghiệp chế biến đạt 110,52 tỷ USD, chiếm 89,9%; nhóm hàng nông sản, lâm sản
đạt 9,34 tỷ USD, chiếm 7,6%; nhóm hàng thủy sản đạt 2,64 tỷ USD, chiếm 2,2%;
nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 0,43 tỷ USD, chiếm 0,3%.
Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 đạt
47,11 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước
đạt 13,45 tỷ USD, tăng 40,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,66 tỷ
USD, tăng 37,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng
Ba tăng 27,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 3,7%; khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài tăng 47,1%.
Tính chung quý 1/2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt
126,57 tỷ USD, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế
trong nước đạt 35,2 tỷ USD, giảm 4,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt
91,37 tỷ USD, tăng 45,3%.
Trong quý 1/2026 có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1
tỷ USD, chiếm tỷ trọng 82,8% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu
trên 5 tỷ USD, chiếm 49,8%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý 1/2026, nhóm hàng tư
liệu sản xuất đạt 118,84 tỷ USD, chiếm 93,9%, trong đó nhóm hàng máy móc
thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 55,3%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật
liệu chiếm 38,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 7,73 tỷ USD, chiếm 6,1%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2026, Hoa Kỳ là
thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 39,0 tỷ USD. Trung
Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 50,1 tỷ
USD.
Trong quý 1/2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 33,9 tỷ USD tăng
24,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 10,6 tỷ USD, tăng 6,6%; xuất
siêu sang Nhật Bản 0,4 tỷ USD, giảm 28,4%; nhập siêu từ Trung Quốc 33,3 tỷ USD,
tăng 34,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 10,6 tỷ USD, tăng 48,7%; nhập siêu từ ASEAN
5,0 tỷ USD, tăng 31,3%.
Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 3 nhập
siêu 0,67 tỷ USD. Tính chung quý 1/2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu
3,64 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,57 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế
trong nước nhập siêu 10,73 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu
thô) xuất siêu 7,09 tỷ USD.
Trong quý 1/2026, kim
ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước,
trong đó dịch vụ du lịch đạt 4,9 tỷ USD (chiếm 53,8% tổng kim ngạch), tăng
16,7%; dịch vụ vận tải đạt 2,65 tỷ USD (chiếm 29,1%), tăng 29,3%.
Kim ngạch nhập khẩu dịch
vụ quý 1/2026 ước đạt 10,78 tỷ USD (trong đó đã tính trong phí dịch vụ vận tải
và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 4,0 tỷ USD), tăng 16,9% so với cùng kỳ
năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 4,75 tỷ USD (chiếm 44,1% tổng kim ngạch),
tăng 27,2%; dịch vụ du lịch đạt 3,8 tỷ USD (chiếm 35,3%), tăng 11,8%.
Nhập siêu dịch vụ quý
1/2026 là 1,68 tỷ USD.
