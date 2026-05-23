Giá vàng trong nước lùi sâu, âm thầm dò đáy

Trong ngày 23/5, nhiều thương hiệu đồng loạt hạ giá, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn lùi sâu về ngưỡng phổ biến 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng. Dù điều chỉnh giảm trong biên độ hẹp nhưng chốt tuần, giá vàng miếng SJC vẫn ghi nhận mức giảm tới gần 3 triệu đồng/lượng…

Mở cửa phiên sáng, SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng và giá bán đặt tại 161,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều. Tính đến 15 giờ, các thương hiệu trên vẫn không thay đổi giá niêm yết. So với giá chốt phiên hôm qua (22/5), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này đều giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng và Ngọc Thẩm đều neo tại 160,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết lần lượt tại 159 triệu đồng/lượng và 157,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/5, giá giao dịch vàng miếng tại hai doanh nghiệp này cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Chốt tuần, giá vàng miếng SJC giảm phổ biến khoảng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với thời điểm đầu tuần (18/5). Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng giảm từ 2,3 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Trong tuần 18/5 – 23/5, sau khi thoát khỏi vùng đáy 4 tháng ở ngưỡng 165 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC nhìn chung đi theo xu hướng giằng co khi chỉ ghi nhận duy nhận 1 phiên tăng đầu tuần trước khi nhanh chóng quay đầu giảm.

Mở đầu tuần, giá duy trì ở mức cao 161,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và gần 163,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra nhưng sau đó liên tục điều chỉnh đi xuống trong các phiên kế tiếp. Mặt bằng giá dần lùi về quanh vùng 159–162 triệu đồng/lượng và duy trì trạng thái đi ngang với biên độ hẹp.

Cùng chung xu hướng đi xuống, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đều điều chỉnh giảm trong biên độ phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, tổng mức giảm trong tuần thấp hơn so với vàng miếng, dao động từ 2 triệu đến 2,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng SJC trong tuần 18/5 – 23/5/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Sau khi giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều vào phiên 22/5, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên đầu tuần (18/5), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong tuần, ngoại trừ Công ty SJC và Ngọc Thẩm, các đơn vị còn lại đều neo giá vàng nhẫn bằng giá vàng miếng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm có thời điểm ghi nhận thấp hơn giá vàng miếng SJC tới 10 triệu đồng/lượng. Tại Công ty SJC, mức chênh lệch dao động từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đều điều chỉnh giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong tuần qua.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 15 giờ, cả hai doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/5.

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết ổn định tại PNJ. Tính đến 15 giờ, PNJ vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 22/5, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 23/5 so với 18/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên sang đến phiên chiều. So với giá chốt phiên đầu tuần (18/5), giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 147,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/5 và giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 18/5.

Trong khi đó, Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/5. So với giá chốt phiên 18/5, giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 2,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 2,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.