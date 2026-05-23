Đà Nẵng phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội

Ngày 22/5/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND, có 113 vị trí khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội (24 khu vực đang triển khai dự án và 89 khu vực dự kiến triển khai) gồm các ô quy hoạch nhà ở xã hội, thuộc quy hoạch các phân khu: Ven sông Hàn bờ Đông; khu Công nghệ cao; khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở xã hội-Khu B Nam Cẩm Lệ); phân kh Hòa Phát, Hòa Minh, Cảng Liên Chiểu; Các phân khu Vịnh An Hòa, Khu đô thị Chu Lai, Điện Nam, Điện Ngọc, Bình Dương, Bình Giang, Hội An, Hòa Vang…

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố công khai danh mục vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố để kêu gọi các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng; Thực hiện rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch các khu đất xây dựng nhà ở xã hội theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao.

Đối với các vị trí khu đất chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội thì thực hiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu theo pháp luật thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Đối với các vị trí, khu vực do nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đề xuất, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, sự phù hợp quy hoạch, điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong quá trình thẩm định, tham mưu UBND thành phố xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện.

Sở Xây dựng Đà Nẵng chủ động hướng dẫn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội đã được giao chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và các pháp luật khác có liên quan; Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai các dự án nhà ở xã hội đúng tiến độ đã được chấp thuận; Tổ chức kiểm tra, xử lý đối với chủ đầu tư triển khai dự án chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng công trình xây dựng; Phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện rà soát, tham mưu UBND thành phố xem xét chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất, rà soát, tổng hợp, bảo cáo tiến độ triển khai, cũng như những khó khăn, vướng mắc (nều có) trong công tác phát triền nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố để UBND thành phổ bảo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp.

Các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện phát triển nhà ở xã hội; Tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng để các công trình, dự án được thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế, đảm bảo chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.