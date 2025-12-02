Thứ Ba, 02/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cần có quy định rõ ràng về lộ trình hướng tới miễn viện phí cho người dân

Nhật Dương

02/12/2025, 15:44

Đại biểu Quốc hội góp ý cần quy định rõ ràng về lộ trình thực hiện tăng mức hưởng tiến tới miễn viện phí cho người dân, đặc biệt xét trong khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước...

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn ĐBQH TP.Hà Nội đề nghị miễn viện phí ngay cho những người đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Quochoi.vn.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn ĐBQH TP.Hà Nội đề nghị miễn viện phí ngay cho những người đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Quochoi.vn.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035 ngày 2/12, nhiều đại biểu đề nghị cần có lộ trình trong thực hiện chính sách miễn viện phí cho người dân.

GIẢM CHI PHÍ Y TẾ CHO NGƯỜI DÂN

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cho rằng miễn viện phí là điều kiện tốt để tạo ra đột phá trong khám, chữa bệnh. Theo đại biểu, miễn viện phí cần có lộ trình hợp lý, nhưng đến năm 2030 là miễn viện phí toàn dân.

Vì có lộ trình, nên đại biểu đề nghị thực hiện miễn phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh khó chữa, mãn tính, những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, những bệnh nhân bị ung thư đang điều trị các loại thuốc rất đắt. Theo đại biểu, những bệnh nhận này cần miễn viện phí ngay chứ không đợi đến năm 2030.

Cùng quan tâm về nội dung này, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đánh giá việc tăng mức hưởng và tiến tới miễn viện phí giai đoạn 2026-2030 là chủ trương nhân văn, song thực tiễn cho thấy còn nhiều điểm nghẽn có thể làm chính sách không phát huy hiệu quả. Ông cho biết tuyến cơ sở hiện còn rất yếu, 30% trạm y tế không có bác sĩ, 35% trạm y tế xuống cấp, thiếu thuốc, thiếu vật tư, chất lượng dịch vụ chưa tạo được niềm tin nên người dân vẫn vượt tuyến.

Nếu mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế trong khi tuyến dưới chưa được củng cố, người dân sẽ tiếp tục đổ lên tuyến trên, làm tăng chi từ Quỹ Bảo hiểm y tế, tăng quá tải và đi ngược với mục tiêu giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Tăng quyền lợi trong bối cảnh cơ chế thanh toán chưa ổn định cũng dễ dẫn đến lạm dụng dịch vụ, kéo dài điều trị, đặc biệt là tại các đơn vị tự chủ, trong khi đó nhân lực y tế đang suy giảm, thu nhập thấp, áp lực cao, nguy cơ thiếu bác sĩ tuyến xã trong tương lai gần. "Một chính sách làm tăng nhu cầu khám, chữa bệnh nhưng không tăng năng lực cung ứng thì có nguy cơ vỡ trận ở tuyến dưới", đại biểu Thạch Phước Bình cho hay.

Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Quochoi.vn.
Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Quochoi.vn.

Từ những bất cập trên, đại biểu đề nghị trước năm 2026 phải hoàn thành chuẩn hóa tối thiểu 70% trạm y tế xã về cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục thuốc thiết yếu, và bảo đảm mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ.

Đồng thời, triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản quốc gia, nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở để người dân khám tại chỗ, giảm vượt tuyến, giảm chi phí bảo hiểm y tế.

ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Đánh giá cao định hướng thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế đến năm 2030, đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, để chính sách có tính khả thi và bền vững, đề nghị Ban soạn thảo cần xác định rõ ràng và định lượng được khái niệm mức cơ bản được miễn viện phí, cũng như quy định rõ hơn về phạm vi, lộ trình và cơ chế vận hành theo hướng xây dựng bộ tiêu chí khoa học, minh bạch đi kèm đánh giá đầy đủ các kịch bản cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế, và ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, khi thực hiện tăng mức hưởng cho các đối tượng chính sách và người thu nhập thấp, cần tính toán kỹ để không tạo sức ép quá lớn lên nguồn quỹ, bảo đảm đột phá chính sách nhưng không đánh đổi tính bền vững tài chính của hệ thống y tế.

Đồng quan điểm, đại biểu Dương Khắc Mai cũng đề nghị cần cụ thể hóa rõ hơn về lộ trình thực hiện tăng mức hưởng, tiến tới miễn viện phí trong từng giai đoạn từ 3 - 5 năm, gắn với các chỉ tiêu về cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.

“Thực tiễn cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh tăng rất nhanh theo tốc độ già hóa dân số và tăng bệnh không lây nhiễm. Nếu chúng ta không thiết kế lộ trình đủ chặt chẽ có thể dẫn đến nguy cơ mất cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế trong trung và dài hạn”, đại biểu Dương Khắc Mai góp ý.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau góp ý thêm, cần xác định rõ nhóm đối tượng ưu tiên và lộ trình triển khai. Chẳng hạn như người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 16 tuổi; các nhóm lao động nặng nhọc, độc hại hoặc có nguy cơ bệnh nghề nghiệp.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn ĐBQH Cà Mau. Ảnh: Quochoi.vn.
Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn ĐBQH Cà Mau. Ảnh: Quochoi.vn.

Đồng thời, xác định lộ trình triển khai thực hiện theo từng giai đoạn, ưu tiên những nhóm có nguy cơ sức khỏe cao hoặc có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thấp. Việc quy định rõ như vậy sẽ giúp các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tránh tình trạng chậm trễ, lúng túng khi triển khai.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung chính sách bảo hiểm y tế chi trả 100% cho người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là bệnh ung thư, bởi chính sách không chỉ giúp gia đình có người mắc bệnh chữa bệnh mà còn chữa nỗi lo, giữ cho gia đình có một tia hy vọng để tiếp tục sống, lao động và đóng góp cho xã hội. Đồng thời, góp phần bảo đảm công bằng y tế và hiện thực hóa chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân

10:37, 16/09/2025

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

14:57, 13/09/2025

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi về kiến nghị miễn viện phí

14:53, 15/07/2025

Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi về kiến nghị miễn viện phí

Từ khóa:

Bảo hiểm y tế đại biểu Nguyễn Anh Trí miễn viện phí toàn dân tuyến y tế cơ sở

Đọc thêm

Từ 2026, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy để cải cách tiền lương

Từ 2026, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy để cải cách tiền lương

Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp an sinh xã hội khác...

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đào tạo nhân lực quản lý, khai thác, vận hành metro

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc đào tạo nhân lực quản lý, khai thác, vận hành metro

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến 2030 sẽ đào tạo chuyên sâu ít nhất 50% trong 60 cán bộ quản lý đường sắt đô thị, có 5-10 thạc sĩ. Đến năm 2035, 80% được đào tạo, gồm 30% thạc sĩ và 10% tiến sĩ. Giai đoạn 2035-2045, lực lượng này được chuẩn hóa 100%, với hơn 50% thạc sĩ và 10-20% tiến sĩ...

Thuốc không có giấy phép nhập khẩu sẽ không được bảo hiểm y tế thanh toán

Thuốc không có giấy phép nhập khẩu sẽ không được bảo hiểm y tế thanh toán

Dự kiến danh sách các thuốc không có số đăng ký lưu hành, hoặc không có giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam sẽ bị loại ra khỏi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế...

FWD và hành trình xây dựng tài chính bền vững cho giới trẻ

FWD và hành trình xây dựng tài chính bền vững cho giới trẻ

Trong bức tranh kinh tế sôi động, thước đo thành công của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở các con số tăng trưởng mà còn ở những giá trị bền vững và dấu ấn tích cực cho cộng đồng.

Giải quyết nhanh chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động vùng lũ

Giải quyết nhanh chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động vùng lũ

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh chóng để giải quyết đúng, đủ và kịp thời quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 527.000 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tiêu điểm

2

Tập đoàn Singapore dự kiến rót thêm 46 triệu USD vốn đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư

3

Từ 2026, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy để cải cách tiền lương

Dân sinh

4

Cá voi Bitcoin tích lũy chậm lại, nhà đầu tư nhỏ tăng tốc

Kinh tế số

5

Kiến nghị các cơ chế, chính sách để “giữ chân” bác sĩ

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy