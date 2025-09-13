Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân theo lộ trình, với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Nếu thực hiện được việc miễn viện phí, mọi người dân sẽ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ y tế cơ bản…

Tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp với các Cục, Vụ thuộc Bộ, Viện, trường trực thuộc Bộ triển khai tổng quát việc xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân.

Đây là nội dung quan trọng nhằm hướng tới hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại diện các đơn vị Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ, các Viện, trường trực thuộc Bộ đã thảo luận chi tiết những nội dung cần triển khai và phải hoàn thành trong tháng 9/2025 về xây dựng dự thảo Đề án miễn viện phí toàn dân.

Trong đó, cụ thể về mục tiêu, phạm vi, đối tượng, khung lý thuyết cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Cần sự vào cuộc của các đơn vị liên quan trong việc soạn thảo khung kế hoạch xây dựng Đề án, các báo cáo thành phần đi kèm, ban hành công văn xin ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), viện phí và học phí chiếm 30-35% tổng chi tiêu của các hộ gia đình nghèo tại Việt Nam. Trong khi đó, theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, bình quân Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%.

Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ xóa bỏ gánh nặng tài chính, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Thông báo 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025. Tổng Bí thư khẳng định: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người và sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc về việc xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân. Ảnh: MOH.

Bộ Y tế - cơ quan Thường trực soạn thảo Đề án, vì thế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối, kết nối các đơn vị khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ; tham mưu việc thành lập Ban soạn thảo, trong đó mời cả các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ, ngành liên quan và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các Cục, Vụ, trường tham mưu hoàn thành báo cáo thành phần về thực tiễn tình hình đóng viện phí, mô hình sử dụng dịch vụ và chi phí của quốc tế.

Đồng thời, rà soát quy định pháp luật có liên quan và báo cáo đánh giá tác động của chính sách khi ban hành Đề án.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, Bộ Y tế đã và đang nghiên cứu xây dựng Đề án theo lộ trình, từng cấp chuyên môn, phạm vi, quy mô với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035, và mọi người dân đều có thẻ bảo hiểm y tế để được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh.