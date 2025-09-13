Thứ Bảy, 13/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Nhật Dương

13/09/2025, 14:57

Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân theo lộ trình, với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Nếu thực hiện được việc miễn viện phí, mọi người dân sẽ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ y tế cơ bản…

Người dân thanh toán viện phí tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.
Người dân thanh toán viện phí tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp với các Cục, Vụ thuộc Bộ, Viện, trường trực thuộc Bộ triển khai tổng quát việc xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân.

Đây là nội dung quan trọng nhằm hướng tới hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại diện các đơn vị Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ, các Viện, trường trực thuộc Bộ đã thảo luận chi tiết những nội dung cần triển khai và phải hoàn thành trong tháng 9/2025 về xây dựng dự thảo Đề án miễn viện phí toàn dân.

Trong đó, cụ thể về mục tiêu, phạm vi, đối tượng, khung lý thuyết cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Cần sự vào cuộc của các đơn vị liên quan trong việc soạn thảo khung kế hoạch xây dựng Đề án, các báo cáo thành phần đi kèm, ban hành công văn xin ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), viện phí và học phí chiếm 30-35% tổng chi tiêu của các hộ gia đình nghèo tại Việt Nam. Trong khi đó, theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, bình quân Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%.

Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ xóa bỏ gánh nặng tài chính, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Thông báo 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025. Tổng Bí thư khẳng định: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người và sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc về việc xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân. Ảnh: MOH. 
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc về việc xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân. Ảnh: MOH. 

Bộ Y tế - cơ quan Thường trực soạn thảo Đề án, vì thế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối, kết nối các đơn vị khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ; tham mưu việc thành lập Ban soạn thảo, trong đó mời cả các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ, ngành liên quan và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các Cục, Vụ, trường tham mưu hoàn thành báo cáo thành phần về thực tiễn tình hình đóng viện phí, mô hình sử dụng dịch vụ và chi phí của quốc tế.

Đồng thời, rà soát quy định pháp luật có liên quan và báo cáo đánh giá tác động của chính sách khi ban hành Đề án.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, Bộ Y tế đã và đang nghiên cứu xây dựng Đề án theo lộ trình, từng cấp chuyên môn, phạm vi, quy mô với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035, và mọi người dân đều có thẻ bảo hiểm y tế để được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi về kiến nghị miễn viện phí

14:53, 15/07/2025

Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi về kiến nghị miễn viện phí

Một số trường hợp bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hàng tỷ đồng viện phí

16:28, 07/07/2025

Một số trường hợp bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hàng tỷ đồng viện phí

Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ

14:54, 12/09/2025

Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ

Từ khóa:

Bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe chi phí y tế dân sinh Miễn viện phí Vneconomy

Đọc thêm

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Cả nước mới có thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó, Ninh Bình là địa phương có số lượng nhiều nhất với 3 di tích, quần thể; Thành phố Huế và Quảng Trị cùng ghi nhận mỗi nơi có 2 di tích được công nhận…

Quy định mới về thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn

Quy định mới về thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn

Công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn, theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ

Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ

Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay, có 5 trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ, hoặc chưa xuất trình thẻ, nhưng khi khám chữa bệnh vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến từ Liên Bang Nga

Doanh nghiệp

2

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

Thế giới

3

Phát động vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế Data for Life 2025 với chủ đề “Hack for Growth 2”

Kinh tế số

4

Xuất khẩu Ninh Bình đạt 16,52 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025

Thị trường

5

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: