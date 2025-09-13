Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân
Nhật Dương
13/09/2025, 14:57
Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân theo lộ trình, với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Nếu thực hiện được việc miễn viện phí, mọi người dân sẽ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ y tế cơ bản…
Tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế
Trần Văn Thuấn đã chủ
trì cuộc họp với các Cục, Vụ thuộc Bộ, Viện, trường trực thuộc Bộ triển khai tổng quát việc xây dựng Đề án miễn
viện phí toàn dân.
Đây là nội dung quan trọng nhằm
hướng tới hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ
Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân.
Đại diện các đơn vị Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch
– Tài chính, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ, các Viện, trường trực thuộc
Bộ đã thảo luận chi tiết những nội dung cần triển khai và phải hoàn thành trong
tháng 9/2025 về xây dựng dự thảo Đề án miễn viện phí toàn dân.
Trong đó, cụ thể về mục tiêu, phạm vi, đối tượng,
khung lý thuyết cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Cần sự
vào cuộc của các đơn vị liên quan trong việc soạn thảo khung kế hoạch xây dựng
Đề án, các báo cáo thành phần đi kèm, ban hành công văn xin ý kiến đóng góp của
các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), viện phí và học phí
chiếm 30-35% tổng chi tiêu của các hộ gia đình nghèo tại Việt Nam. Trong khi
đó, theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, bình quân Quỹ Bảo hiểm y tế chi
trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y
tế và người tham gia bảo hiểm y tế có trách nhiệm đồng chi trả từ
11-13%.
Như vậy, nếu thực hiện được việc
miễn viện phí sẽ xóa bỏ gánh nặng tài chính, giúp người dân được tiếp cận dịch
vụ y tế cơ bản.
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng
Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Thông
báo 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025. Tổng Bí thư khẳng định: Sức khỏe là vốn quý nhất
của mỗi người dân và của cả xã hội, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của
mọi người và sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe của Nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước.
Bộ Y tế - cơ quan Thường trực soạn thảo
Đề án, vì thế, Thứ trưởng
Trần Văn Thuấn giao Vụ
Bảo hiểm y tế là đầu mối,
kết nối các đơn vị khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ; tham mưu việc thành lập Ban soạn
thảo, trong đó mời cả
các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ, ngành liên quan và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các Cục,
Vụ, trường tham mưu
hoàn thành báo cáo thành phần về thực tiễn tình hình đóng viện phí, mô hình sử
dụng dịch vụ và chi phí của quốc tế.
Đồng thời, rà soát quy định pháp luật có
liên quan và báo cáo đánh giá tác động của chính sách khi ban hành Đề án.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, Bộ Y tế đã và đang nghiên cứu
xây dựng Đề án theo lộ trình, từng cấp chuyên môn, phạm vi, quy mô với mục tiêu
từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí
toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035, và mọi người dân đều có thẻ bảo hiểm y tế để được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ
khám chữa bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi về kiến nghị miễn viện phí
14:53, 15/07/2025
Một số trường hợp bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hàng tỷ đồng viện phí
16:28, 07/07/2025
Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ
Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...
Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia
Cả nước mới có thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó, Ninh Bình là địa phương có số lượng nhiều nhất với 3 di tích, quần thể; Thành phố Huế và Quảng Trị cùng ghi nhận mỗi nơi có 2 di tích được công nhận…
Quy định mới về thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn
Công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn, theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...
Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ
Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay, có 5 trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ, hoặc chưa xuất trình thẻ, nhưng khi khám chữa bệnh vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: