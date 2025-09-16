Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân
Thu Hằng
16/09/2025, 10:37
Với chủ trương miễn viện phí, Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác...
Bộ trưởng
Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có những chia sẻ với báo chí về Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những chính sách mang tính
đột phá là chủ trương miễn viện phí toàn dân.
Thưa Bộ trưởng, chính
sách “miễn viện phí” là một
nội dung mang tính chất đột phá của Nghị quyết số
72-NQ-TW của Bộ Chính trị đang được người dân rất quan tâm. Bộ trưởng có thể
cho biết người dân sẽ được hưởng những quyền lợi gì, và chính sách này sẽ được triển khai như thế
nào để bảo đảm công bằng, hiệu quả?
Bộ trưởng
Đào Hồng Lan: Miễn viện phí ở mức cơ bản cho toàn dân thông qua bảo hiểm y tế
vào năm 2030 là chủ trương hết sức nhân văn, có ý
nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, hợp lòng dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm
chi phí y tế, thể hiện rõ quan điểm người dân là chủ thể trung tâm, được ưu
tiên cao nhất trong xây dựng, thực hiện các chính sách tăng cường bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe.
Bộ Y tế
đang khẩn trương xây dựng Đề án triển khai. Chính sách này vẫn phải dựa trên nền
tảng trụ cột là bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện có lộ trình. Nhà nước và quỹ
sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính
cho người dân, trước hết
là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp
và một số đối tượng cần ưu tiên khác.
Phần dịch
vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản thì người bệnh vẫn phải chi trả một phần
để nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí.
Chính sách miễn
viện phí vì thế phải gắn chặt với bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người đều
tham gia bảo hiểm y tế để chia sẻ rủi ro. Người có điều kiện lo cho người
nghèo, người khoẻ đỡ người yếu; cùng với hỗ trợ của ngân sách nhà nước để người
bệnh không phải trả thêm chi phí khi không may mắc bệnh.
Về phạm
vi quyền lợi, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám
sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh
tật theo vòng đời, từ bào thai đến khi già, việc này được triển khai ngay từ
năm 2026.
Đến năm 2030, người dân được miễn các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở
mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Theo đó, từ năm
2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn
đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình từ Quỹ Bảo hiểm
y tế để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, phù hợp với việc tăng mức đóng
bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật từ năm 2027.
Ngân sách nhà nước và Quỹ
Bảo hiểm y tế chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính,
khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn tại cấp khám bệnh,
chữa bệnh ban đầu, cơ bản theo lộ trình phù hợp nhằm ngăn ngừa bệnh tật, giảm tỷ
lệ mắc và tử vong, tiết kiệm chi phí điều trị giai đoạn muộn, người dân.
Mục
tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi người dân, không phân biệt vùng miền, giàu nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, cơ bản mà không phải lo lắng về tài
chính.
Nghị quyết không đặt mục tiêu “miễn phí tuyệt đối”, mà hướng đến giảm tối
đa chi phí đồng chi trả của người dân, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm tử vong do
phát hiện bệnh muộn và xây dựng hệ thống y tế công bằng, bình đẳng, hiệu quả, bền
vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
Ngành y tế sẽ tiếp cận, triển khai như thế nào để những mục tiêu của Nghị quyết số
72-NQ/TW trở thành hiện thực trong đời sống nhân dân, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng
Đào Hồng Lan: Trước hết, toàn ngành y tế sẽ quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai
trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân
dân. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị ngành y tế, tạo môi trường quản trị minh bạch
và trách nhiệm giải trình gắn với cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân
quyền triệt để.
Thứ
hai, tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là xây dựng và trình Quốc hội ban
hành Nghị quyết ngay trong kỳ họp tháng 10 tới để thể chế hoá một số chủ
trương, chính sách của Nghị quyết số 72-NQ/TW.
Trong giai đoạn từ 2025-2030, tập
trung hoàn thiện, trình ban hành các Luật như: Phòng bệnh; Dân số; An toàn thực phẩm
(sửa đổi); Thiết bị y tế; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống
tác hại thuốc lá; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Y, Dược cổ truyền.
Bộ Y tế cũng sẽ trình Chính phú các Nghị định để quy định chế độ, chính sách về đào tạo chuyên
sâu đặc thù nhóm ngành sức khỏe, phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế; ban hành
các Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân lực
của Trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế khu vực...
Thứ ba,
trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết
số 72-NQ/TW, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị
quyết bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.
Thứ tư,
ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế để triển khai thực hiện Nghị quyết
số 72-NQ/TW, trong đó tập trung triển khai toàn diện các đề án quan trọng như:
Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức
khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Đề án phát triển hệ thống cấp
cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030, Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn
2026 - 2030.
Tiếp theo là Đề án phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu, Đề án nâng cao
năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thuộc lĩnh vực y tế, Đề án miễn viện
phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình cho người dân.
Triển
khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi
năm 1 lần theo nhóm đối tượng, và lộ trình ưu tiên ngay từ năm 2026. Đồng thời, phối hợp
với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai các đề án
thuộc lĩnh vực phụ trách của bộ, ngành, địa phương.
Thứ
năm, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện, triển khai vận hành bệnh án điện
tử, sổ sức khỏe điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế bảo đảm tiêu
chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư, bảo hiểm y tế để liên thông dữ liệu, tiết kiệm chi phí y tế và phục vụ quản
lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời.
Thứ
sáu, tăng cường công tác truyền thông sâu rộng để toàn xã hội và người dân năm
vững các chủ trương, chính sách, vận động Nhân dân chung tay cùng ngành y tế
triển khai có hiệu quả Nghị quyết, nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ sức khỏe.
Với Nghị
quyết số 72-NQ/TW, ngành Y tế cam kết sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ và minh
bạch các giải pháp để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, để mỗi người
dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong từng dịch vụ y tế, từng
chính sách chăm sóc sức khỏe.
Chúng
tôi tin rằng, với sự quyết tâm chung, những mục tiêu như nâng tuổi thọ, giảm
gánh nặng chi phí y tế, mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân… sẽ không chỉ là những con số
trên Nghị quyết, mà sẽ dần hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, để người dân được
sống lâu hơn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
