Hải Phòng: Trong năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo

UBND TP. Hải Phòng đề xuất HĐND thành phố thông qua nghị quyết hỗ trợ những người không có khả năng lao động, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có thu nhập thấp nhằm đảo bảo an sinh xã hội. Với quan điểm đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế, Hải Phòng đã đề xuất mức hỗ trợ cao hơn mức quy định chung của Chính Phủ.

GIA TĂNG HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Theo báo cáo của sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, trước sáp nhập (1/7/2025), Hải Phòng không còn hộ nghèo, chỉ có 5.944 hộ (khoảng 13.700 người dân) cận nghèo. Trong khi đó, khu vực Tây Hải Phòng (Hải Dương trước đây) có tới 6.287 hộ (với 11.677 nhân khẩu) thuộc diện hộ nghèo và 8.252 hộ (với 21.689 nhân khẩu) thuộc diện hộ cận nghèo. Sau sáp nhập, Hải Phòng có 1.639 hộ nghèo, có 12.824 hộ cận nghèo.

Theo đánh giá của Hải Phòng, so với năm 2022, năm 2025 số hộ nghèo đã giảm được 21.817 hộ, số hộ cận nghèo đã giảm được 15.939 hộ. Tuy nhiên, năm 2026, khi các chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 kết thúc, do đa số các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trước năm 2025 thuộc đối tượng người cao tuổi, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi ốm đau, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo nên khả năng tái nghèo đối với các hộ này sẽ gia tăng. Bởi vậy, năm 2026, Hải Phòng sẽ có khoảng 11.248 hộ rơi vào diện hộ nghèo, khoảng 14.465 hộ rơi vào diện cận nghèo.

Hải Phòng xác định giai đoạn 2027- 2030, chuẩn nghèo đa chiều đối với thu nhập bình quân của các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn được nâng từ mức thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo 1,5 triệu đồng/ tháng và thiếu hụt 3 tiêu chí (trong tổng số 12 chỉ số thuộc 6 nhóm dịch vụ, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin) lên thành mức 2,2 triệu đồng/ tháng. Mức thu nhập bình quân đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị từ mức 2 triệu đồng/ tháng và thiếu hụt 3 tiêu chí được nâng lên thành 2,8 triệu đồng/tháng.

Với mức chuẩn nghèo đa chiều được nâng lên, giai đoạn 2027 – 2030, Hải Phòng sẽ có khoảng 58.922 hộ nghèo, cận nghèo. Số hộ nghèo, cận nghèo chiếm khoảng 4,55% tổng số hộ dân của Hải Phòng. Các hộ nghèo, cận nghèo là đối tượng, dễ bị tổn thương bởi các tác động của thiên tai, dịch bệnh, các rủi ro từ khủng hoảng kinh tế, xã hội, cần được trợ giúp.

Từ năm 2022, Hải Phòng đã có chính sách hỗ trợ đặc biệt hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025. Cụ thể, Hải Phòng thực hiện hỗ trợ hàng tháng mức 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn, hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị cho những trường hợp thuộc hộ nghèo không có khả năng tạo thu nhập. Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, hỗ trợ thêm từ 25 - 30% (ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước) mức đóng BHXH cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, còn hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Thành phố đã hỗ trợ 14.855 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2025, trước khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Hải Dương mới thực hiện hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng là người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo dài ngày, trẻ em, người già với tổng số 6.095 người là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 72 tỷ đồng.

MỨC HỖ TRỢ CAO HƠN CHUẨN QUỐC GIA

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, sau sáp nhập, chính sách hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn có sự khác biệt, không đồng nhất giữa khu vực phía Đông và phía Tây Hải Phòng. Với quan điểm đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, Hải Phòng đã đề xuất thống nhất thực hiện hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Nhóm một là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi) mà không có vợ, chồng, con hoặc vợ, chồng đã ly hôn, hoặc có vợ, chồng, con nhưng đã mất, mất tích. Nhóm hai là có vợ, chồng, con nhưng những người này thuộc một trong các trường hợp đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội… Nhóm ba là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Nhóm bốn là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hoá, học nghề, học trung học chuyên nghiệp, học đại học văn bằng thứ nhất.

UBND TP. Hải Phòng đề xuất mức chuẩn hỗ trợ các thành viên hộ nghèo năm 2026 khu vực nông thôn là mỗi tháng 1,87 triệu đồng/ người, khu vực thành thị mỗi tháng 2,485 triệu đồng/người. Giai đoạn 2027 - 2030, mức chuẩn hỗ trợ thành viên hộ nghèo khu vực nông thôn mỗi tháng là 2,3 triệu đồng/ người, mức chuẩn hỗ trợ thành viên hộ nghèo khu vực thành thị mỗi tháng là 3 triệu đồng/ người.

Trong đó, thực hiện hỗ trợ 100% mức chuẩn quy định đối với những người không có thu nhập ổn định hàng tháng. Người có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức chuẩn quy định sẽ được hỗ trợ thêm để bằng tổng thu nhập chuẩn quy định. Ngoài ra, những thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn được hỗ trợ đóng BHYT.

Theo thống kê của UBND TP. Hải Phòng, năm 2026, toàn thành phố sẽ có khoảng 25.000 thành viên hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ (khoảng 50% được hỗ trợ 100% và 50% được hỗ trợ thêm). Tổng kinh phí hỗ trợ cho năm 2026 khoảng hơn 543.345 triệu đồng tỷ đồng. Giai đoạn 2027 - 2030 sẽ có khoảng 30.000 thành viên hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ (khoảng 50% được hỗ trợ 100% và 50% được hỗ trợ thêm). Kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2027 - 2030 sẽ khoảng 760,7 tỷ đồng/ năm.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng đa số thành viên hộ nghèo, cận nghèo là người cao tuổi cô đơn, hay ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị dài ngày, không có khả năng lao động nên chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tạo việc làm sẽ không hiệu quả bằng chính sách hỗ trợ bằng tiền giúp nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Hải Phòng kỳ vọng, với các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội đa dạng, đến năm 2028, thành phố này sẽ không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.