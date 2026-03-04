Thứ Tư, 04/03/2026

Hải Phòng: Trong năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo

Nam Khánh

04/03/2026, 10:20

Hải Phòng đề xuất năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo, giai đoạn 2027 - 2030 tiếp tục hỗ trợ cho 30.000 người…

Đại diện lãnh đạo phường Nguyễn Trãi (một trong ba khu vực khó khăn của Hải Phòng) trao quà cho hộ chính sách.
Đại diện lãnh đạo phường Nguyễn Trãi (một trong ba khu vực khó khăn của Hải Phòng) trao quà cho hộ chính sách.

UBND TP. Hải Phòng đề xuất HĐND thành phố thông qua nghị quyết hỗ trợ những người không có khả năng lao động, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có thu nhập thấp nhằm đảo bảo an sinh xã hội. Với quan điểm đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế, Hải Phòng đã đề xuất mức hỗ trợ cao hơn mức quy định chung của Chính Phủ.

GIA TĂNG HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Theo báo cáo của sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, trước sáp nhập (1/7/2025), Hải Phòng không còn hộ nghèo, chỉ có 5.944 hộ (khoảng 13.700 người dân) cận nghèo. Trong khi đó, khu vực Tây Hải Phòng (Hải Dương trước đây) có tới 6.287 hộ (với 11.677 nhân khẩu) thuộc diện hộ nghèo và 8.252 hộ (với 21.689 nhân khẩu) thuộc diện hộ cận nghèo. Sau sáp nhập, Hải Phòng có 1.639 hộ nghèo, có 12.824 hộ cận nghèo.

Theo đánh giá của Hải Phòng, so với năm 2022, năm 2025 số hộ nghèo đã giảm được 21.817 hộ, số hộ cận nghèo đã giảm được 15.939 hộ. Tuy nhiên, năm 2026, khi các chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 kết thúc, do đa số các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trước năm 2025 thuộc đối tượng người cao tuổi, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi ốm đau, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo nên khả năng tái nghèo đối với các hộ này sẽ gia tăng. Bởi vậy, năm 2026, Hải Phòng sẽ có khoảng 11.248 hộ rơi vào diện hộ nghèo, khoảng 14.465 hộ rơi vào diện cận nghèo.

Hải Phòng xác định giai đoạn 2027- 2030, chuẩn nghèo đa chiều đối với thu nhập bình quân của các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn được nâng từ mức thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo 1,5 triệu đồng/ tháng và thiếu hụt 3 tiêu chí (trong tổng số 12 chỉ số thuộc 6 nhóm dịch vụ, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin) lên thành mức 2,2 triệu đồng/ tháng. Mức thu nhập bình quân đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị từ mức 2 triệu đồng/ tháng và thiếu hụt 3 tiêu chí được nâng lên thành 2,8 triệu đồng/tháng.

Với mức chuẩn nghèo đa chiều được nâng lên, giai đoạn 2027 – 2030, Hải Phòng sẽ có khoảng 58.922 hộ nghèo, cận nghèo. Số hộ nghèo, cận nghèo chiếm khoảng 4,55% tổng số hộ dân của Hải Phòng. Các hộ nghèo, cận nghèo là đối tượng, dễ bị tổn thương bởi các tác động của thiên tai, dịch bệnh, các rủi ro từ khủng hoảng kinh tế, xã hội, cần được trợ giúp.

Từ năm 2022, Hải Phòng đã có chính sách hỗ trợ đặc biệt hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025. Cụ thể, Hải Phòng thực hiện hỗ trợ hàng tháng mức 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn, hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị cho những trường hợp thuộc hộ nghèo không có khả năng tạo thu nhập. Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, hỗ trợ thêm từ 25 - 30% (ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước) mức đóng BHXH cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, còn hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Thành phố đã hỗ trợ 14.855 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2025, trước khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Hải Dương mới thực hiện hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng là người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo dài ngày, trẻ em, người già với tổng số 6.095 người là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 72 tỷ đồng.

MỨC HỖ TRỢ CAO HƠN CHUẨN QUỐC GIA

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, sau sáp nhập, chính sách hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn có sự khác biệt, không đồng nhất giữa khu vực phía Đông và phía Tây Hải Phòng. Với quan điểm đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, Hải Phòng đã đề xuất thống nhất thực hiện hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Nhóm một là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi) mà không có vợ, chồng, con hoặc vợ, chồng đã ly hôn, hoặc có vợ, chồng, con nhưng đã mất, mất tích. Nhóm hai là có vợ, chồng, con nhưng những người này thuộc một trong các trường hợp đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội… Nhóm ba là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Nhóm bốn là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hoá, học nghề, học trung học chuyên nghiệp, học đại học văn bằng thứ nhất.

UBND TP. Hải Phòng đề xuất mức chuẩn hỗ trợ các thành viên hộ nghèo năm 2026 khu vực nông thôn là mỗi tháng 1,87 triệu đồng/ người, khu vực thành thị mỗi tháng 2,485 triệu đồng/người. Giai đoạn 2027 - 2030, mức chuẩn hỗ trợ thành viên hộ nghèo khu vực nông thôn mỗi tháng là 2,3 triệu đồng/ người, mức chuẩn hỗ trợ thành viên hộ nghèo khu vực thành thị mỗi tháng là 3 triệu đồng/ người.

Trong đó, thực hiện hỗ trợ 100% mức chuẩn quy định đối với những người không có thu nhập ổn định hàng tháng. Người có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức chuẩn quy định sẽ được hỗ trợ thêm để bằng tổng thu nhập chuẩn quy định. Ngoài ra, những thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn được hỗ trợ đóng BHYT.

Theo thống kê của UBND TP. Hải Phòng, năm 2026, toàn thành phố sẽ có khoảng 25.000 thành viên hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ (khoảng 50% được hỗ trợ 100% và 50% được hỗ trợ thêm). Tổng kinh phí hỗ trợ cho năm 2026 khoảng hơn 543.345 triệu đồng tỷ đồng. Giai đoạn 2027 - 2030 sẽ có khoảng 30.000 thành viên hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ (khoảng 50% được hỗ trợ 100% và 50% được hỗ trợ thêm). Kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2027 - 2030 sẽ khoảng 760,7 tỷ đồng/ năm.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng đa số thành viên hộ nghèo, cận nghèo là người cao tuổi cô đơn, hay ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị dài ngày, không có khả năng lao động nên chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tạo việc làm sẽ không hiệu quả bằng chính sách hỗ trợ bằng tiền giúp nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Hải Phòng kỳ vọng, với các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội đa dạng, đến năm 2028, thành phố này sẽ không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Hải Phòng: HĐND TP bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm đối với công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp

15:11, 18/06/2025

15:11, 18/06/2025

Hải Phòng: HĐND TP bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm đối với công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp

Hải Phòng hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân di dời khỏi khu chung cư xuống cấp

15:05, 13/09/2024

15:05, 13/09/2024

Hải Phòng hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân di dời khỏi khu chung cư xuống cấp

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

11:16, 10/02/2026

11:16, 10/02/2026

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

chính sách an sinh xã hội Chuẩn nghèo đa chiều giảm nghèo Hải Phòng hỗ trợ bảo hiểm y tế hỗ trợ hộ nghèo Hải Phòng

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Bộ Y tế đề nghị tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong hoạt động giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm độc tố cereulide (độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus) có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề...

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Những tháng đầu năm 2026, tổ chức Công đoàn tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, thưởng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động...

Sửa đổi 4 luật về thương mại, cạnh tranh: Tháo gỡ các vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật

Sửa đổi 4 luật về thương mại, cạnh tranh: Tháo gỡ các vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật

Dự án sửa đổi 4 luật về thương mại, cạnh tranh nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền kết hợp nội dung cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật.

Du xuân Bính Ngọ thông suốt nhờ diện mạo mới

Du xuân Bính Ngọ thông suốt nhờ diện mạo mới

Du xuân Bính Ngọ 2026, người dân Thủ đô được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông cải thiện, giúp việc di chuyển đến các điểm du lịch tâm linh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: "Chiến lược tương lai" của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

1

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán

2

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Bất động sản

4

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thế giới

5

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Thế giới

