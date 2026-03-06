Cần Giờ gia nhập “cuộc đua” siêu đô thị biển, Vịnh Tiên đón chu kỳ tăng trưởng mới

Tại những quốc gia thịnh vượng, các siêu đô thị hướng biển đang trở thành động lực tăng trưởng mới, dẫn dắt làn sóng dịch chuyển dân cư. Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise cùng vùng lõi Vịnh Tiên cũng đang vươn mình trở thành nơi tụ hội của dòng người, dòng tiền và dòng trải nghiệm trên cả nước và trong khu vực.

SÓNG BIỂN “ĐÁNH THỨC” TIỀM NĂNG CÁC SIÊU ĐÔ THỊ

Theo một nghiên cứu được công bố trên Scientific Reports, thế giới đang chứng kiến một làn sóng dịch chuyển dân cư với quy mô chưa từng có. Chỉ riêng trong giai đoạn 2000 - 2018, các khu vực ven biển trên toàn cầu đã có thêm khoảng 463 triệu người chuyển tới sinh sống và làm việc, tương đương với lượng dân số của 46 siêu đô thị.

Với lợi thế về logistics, du lịch, thương mại và chất lượng sống, các trung tâm ven biển ngày càng hấp dẫn cả dòng người lẫn dòng vốn. Dubai chính là minh chứng tiêu biểu cho một thành phố đã khai phá thành công tiềm năng của đường bờ biển.

Dubai đã phát triển thần tốc nhờ kế hoạch vươn mình ra biển lớn. Ảnh: Pexels.

Từ một thị trấn sa mạc chỉ vỏn vẹn 20.000 dân vào năm 1950, Dubai hiện là thành phố sôi động bậc nhất UAE với 3,9 triệu người. Nhờ chiến lược lấn biển và phát triển đô thị ven vịnh, Dubai đã khai phá thành công không gian tăng trưởng mới, biến vùng đất sa mạc cằn cỗi trở thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính hàng đầu khu vực.

Kỳ tích của Dubai là một ví dụ cho thấy những siêu đô thị hàng đầu trên thế giới đều lấy khu vực ven biển làm trụ cột để mở rộng không gian tăng trưởng. Tại Việt Nam, việc khai phá tiềm năng kinh tế biển đang ngày càng được chú trọng, khi các dự án hạ tầng giao thông lớn liên tục được đẩy mạnh đầu tư trong thời gian qua.

Đây cũng chính là cách TP.HCM định hướng phát triển kinh tế khi đặt trọng tâm dịch chuyển về phía cửa ngõ biển Cần Giờ. Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khu vực này được ví như một “kho báu” du lịch của thành phố. Bên cạnh hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, những dự án quy mô lớn như siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise đang mở ra dư địa phát triển mới cho Cần Giờ trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Đồng quan điểm, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Kinh doanh tại OneHousing cho biết, khi thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới siêu đô thị ven biển được rút ngắn xuống còn 13 phút nhờ tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, khu vực này sẽ đón lượng khách du lịch và tiêu dùng quy mô lớn, tạo cú hích cho hệ sinh thái dịch vụ - lưu trú và vươn lên thành một cực tăng trưởng mới của miền Nam.

Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise hứa hẹn mở ra dư địa phát triển mới cho Cần Giờ.

CỬA NGÕ VỊNH TIÊN ĐÓN TRỌN NHỮNG DÒNG CHẢY PHỒN HOA

Tại Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise đang là siêu đô thị tiên phong, biến vùng đất ngập mặn năm nào thành một cực thương mại - du lịch - nghỉ dưỡng - cư trú mới của TP.HCM, tương tự cách Palm Jumeirah hay The World Islands đã góp phần tái định hình Dubai. Dự kiến, sự hiện diện của siêu dự án này sẽ giúp Cần Giờ thu hút 40 triệu lượt du khách mỗi năm, mở ra chu kỳ thịnh vượng mới cho cả một vùng đất.

Nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới, khoảng 11,6 tỷ USD sẽ được rót vào khu vực cửa biển của TP.HCM. Trong đó, điểm nhấn chính đến từ hạ tầng giao thông chiến lược với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cầu Cần kết nối với trung tâm TP.HCM. Song hành với đó là siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - một dự án có đủ sức cạnh tranh với những cảng biển hàng đầu khu vực tại Singapore và Malaysia.

Đáng chú ý, trên những chuyến tàu đưa hàng trăm du khách tới Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên đang sở hữu lợi thế lớn khi nằm kế bên Depot 7, ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ. Điều này giúp khu vực trở thành điểm chạm đầu tiên của dòng người và dòng tiền khi "cập bến" siêu đô thị.

Tọa lạc tại "cửa ngõ chiến lược" của Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên là nơi khởi nguồn và dẫn dắt toàn bộ mạch sống - tận hưởng - giải trí.

Tại tọa độ vàng đó, Masterise Agents giới thiệu hai phân khu thấp tầng Compound và Rowhouse – những tâm điểm phồn hoa của toàn dự án. Đây là nơi hội tụ các tiện ích biểu tượng, đóng vai trò như những “thỏi nam châm” hút dòng du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn đầu tiên là golf - bộ môn đã mang về cho du lịch Việt Nam khoản doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2025. Tại Vịnh Tiên, bộ đôi sân golf rộng 155 ha không chỉ nổi bật về quy mô mà còn có chiều sâu khác biệt khi được thiết kế bởi huyền thoại Robert Trent Jones và Tiger Woods. Lợi thế ấy càng được khuếch đại khi những fairway xanh mướt nằm ngay sát phân khu Rowhouse.

Tại phân khu Rowhouse, khoảng cách đến hệ tiện ích biểu tượng chỉ tương đương vài phút đi bộ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Để xứng với danh xưng “kho báu” du lịch của TP.HCM, Cần Giờ cần một không gian văn hóa - nghệ thuật tầm cỡ khu vực. Và câu trả lời của Vịnh Tiên chính là Blue Waves Theatre - nơi sở hữu tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Mỗi mét vuông tại công trình này đều được thiết kế tỉ mỉ bởi Công ty Gensler - hãng kiến trúc hàng đầu thế giới đứng sau những công trình biểu tượng như sân bay Incheon (Hàn Quốc), tòa nhà Lenovo Center (Mỹ), Shanghai Tower (Trung Quốc).

Dẫu vậy, quy mô lớn nhất Đông Nam Á vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng của Vịnh Tiên. Tại phân khu Compound, mỗi căn biệt thự đều sở hữu đặc quyền hiếm có khi mỗi khoảng sân sau là bãi biển của Paradise Lagoon - biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới. Với diện tích lên tới hơn 800ha, công trình này đã xô đổ kỷ lục của những dự án từng được công nhận bởi Guiness như biển hồ San Alfonso del Mar tại Chile. Thậm chí, ngay cả biển hồ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum District 1 tại Dubai cũng không thể sánh bằng về độ rộng lớn.

Mỗi cư dân tại phân khu Compound đều sở hữu những “đường bờ biển” độc bản ngay sau nhà.

Khi Cần Giờ bước vào quỹ đạo phát triển của một siêu đô thị biển, Vịnh Tiên với hai phân khu nổi bật là Compound và Rowhouse sẽ trở thành những tâm điểm của hoạt động thương mại, du lịch và lưu trú cao cấp, mở ra biên độ khai thác giá trị bền vững cho những vị chủ nhân thức thời.