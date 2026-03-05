Không loại trừ VN-Index có thể giảm về 1.760 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/3/2026

Kết phiên 5/3, VN-Index giảm 9,76 điểm, tương đương 0,54% xuống mốc 1.808,51 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,26 điểm, tương đương 0,1% xuống 257,59 điểm.

Thị trường vẫn được kỳ vọng sẽ tạo được trạng thái cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index quay đầu giảm điểm vào cuối phiên khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm kịch biên độ. Độ rộng thị trường khá cân bằng khi số mã tăng và số mã giảm điểm không chênh lệch nhiều.

Thanh khoản suy giảm so với phiên trước trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Đà giảm của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần nhưng biến động sẽ không quá mạnh. VN-Index sẽ tiếp tục nhận được sự nâng đỡ từ vùng hỗ trợ 1.765-1.785 điểm trong phiên cuối tuần. Thị trường vẫn được kỳ vọng sẽ tạo được trạng thái cân bằng và thiết lập chuyển động giá đi ngang quanh đường MA50 trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp tăng điểm kỹ thuật của thị trường để thực hiện tái cơ cấu danh mục theo hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt đối với các tài khoản đang duy trì trạng thái cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin.

Đối với các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ nên ưu tiên quản trị rủi ro nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop. Việc thực hiện mua trading nên hạn chế khi thị trường tăng điểm”.

Tâm lý thị trường vẫn chưa ổn định, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường giằng co phía trên ngưỡng 1.830 trong cả buổi sáng trước khi lực bán gia tăng và đẩy VN-Index lùi xuống giao dịch trong vùng 1.805 – 1.825. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.808,51 điểm, giảm gần 10 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí, Hóa chất đã đảo chiều giảm mạnh sau nhịp tăng nóng. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản tăng mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, đặc biệt bán ròng hơn 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Tâm lý thị trường vẫn chưa ổn định, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này; VN-Index đang kiểm tra ngưỡng SMA20 và SMA50”.

Ngắn hạn VN-Index vẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá quanh 1.900 điểm, phục hồi lên vùng giá 1.850 điểm và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index đã có 04 tháng tăng điểm liên tiếp từ vùng giá 1.580 điểm. Trong tháng 01 và 02/2026 chỉ số VN-Index đã đạt đỉnh và hình thành vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm. Ngắn hạn VN-Index vẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá này, nếu không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chúng tôi đã khuyến nghị tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục khi VN-Index hồi phục lên vùng giá 1.840 điểm. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại sau giảm mạnh. Tuy nhiên chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng, mở rộng xung đột khu vực, chưa thể đánh giá hết tác động. Giá dầu Brent tiếp tục tăng mạnh và có thể hướng đến mức giá 100 USD/thùng. Dẫn đến áp lực lạm phát, an ninh năng lượng, chi phí logistics leo thang và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến rủi ro kìm hãm đà tăng trưởng. Chúng tôi thận trọng trong bối cảnh hiện nay. Nhà đầu tư tiếp tục quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục. Có thể tham khảo chi tiết hơn trong báo cáo chiến lược đầu tư tháng 3/2026 mà được sẽ xuất bản trong phiên tiếp theo.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán dần lan tỏa tại nhóm vốn hóa lớn sẽ khiến khả năng hồi phục của chỉ số không còn nhiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm -9,76 điểm (-0,54%), đóng cửa tại mức 1.808,51 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh trong phiên sáng với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm Chứng khoán và nhóm Vingroup (VIC và VHM). Tuy nhiên, áp lực bán lớn xuất hiện tại vùng 1.850 điểm khiến cho chỉ số kết phiên giảm điểm nhẹ.

Với diễn biến thị trường hôm nay, VN-Index đã không thể đạt mục tiêu 1.850 - 1.860 trong báo cáo trước. Chúng tôi cho rằng áp lực bán dần lan tỏa tại nhóm vốn hóa lớn sẽ khiến khả năng hồi phục của chỉ số không còn nhiều và có thể quay lại kiểm định mức 1.770. Việc khối ngoại bán ròng liên tiếp trong các phiên gần đây với quy mô tăng dần cũng tạo áp lực giảm lên VN-Index.

Về kỹ thuật, VN-Index đã kiểm định thất bại MA10 ngày, tương đương mức 1.850 và quay đầu giảm. Chúng tôi tiếp tục lưu ý một số rủi ro được đề cập tại báo cáo gần nhất có thể tác động tiêu cực lên diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư nên tranh thủ các phiên hồi để cơ cấu danh mục và duy trì tỷ trọng ở mức an toàn”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh đường trung bình 20 và 50 phiên trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy tình trạng phân hóa và thanh khoản thấp có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-40% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này”.

VN-Index sẽ cần củng cố động lực ở khu vực 1.800-1.830 trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Black Marubozu do áp lực bán dâng cao trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung quay về kiểm định lại hỗ trợ quanh mốc 1810 ở đường MA20 sau khi tiếp cận vùng kháng cự 1850. Chỉ báo MACD chưa cho tín hiệu hình thành đáy rõ ràng, đồng thời chỉ báo CMF chưa hoàn toàn bứt phá qua mốc 0 cho thấy VN-Index sẽ cần củng cố động lực ở khu vực 1.800-1.830 trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung quay lại về hỗ trợ ở đường Tenkan, đồng thời cũng là đường Senkou-span B của mây Ichimoku nên kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng lại quanh vùng 1810. Đường -DI và ADX vẫn đồng thuận trên mốc 25 nên cần chú ý việc rung lắc giảm điểm tiếp diễn ở phiên tiếp theo.

Sau diễn biến hồi phục vào phiên hôm qua và sáng nay, VN-Index lại ghi nhận rung lắc và quay lại kiểm tra các vùng hỗ trợ. Tâm lý thận trọng hiện hữu khá rõ khi diễn biến trên thị trường cũng biến động theo tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để kịp thời chủ động cơ cấu danh mục nhằm quản trị rủi ro nếu cần thiết, đồng thời có thể sàng lọc trước những cổ phiếu kiểm tra thành công các vùng hỗ trợ quan trọng để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi thị trường xác nhận cân bằng trở lại”.

Trong phiên 06/03, chưa thể loại trừ khả năng chỉ số giảm trở lại vùng 1.760 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index giảm trở lại sau phiên tăng 04/03 cho thấy hoạt động hồi phục đang bị lấn át bởi áp lực điều chỉnh, xuất phát từ vùng giá cao và điều này chưa thể gia cố khả năng tạo đáy. Trong phiên 06/03, chưa thể loại trừ khả năng chỉ số giảm trở lại vùng 1.760 điểm và điều kiện hiện tại chưa đủ để mở mới các vị thế ngắn hạn”

Động lực hồi phục của VN-Index trở nên suy yếu đáng kể trước áp lực cung từ vùng cản 1.830 – 1.850

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Động lực hồi phục của VN-Index trở nên suy yếu đáng kể trước áp lực cung từ vùng cản 1.830 – 1.850 và đảo chiều. Các chỉ báo động lượng tiếp tục phát đi tín hiệu thận trọng. Trong đó, vùng 1.780 – 1.800 vẫn đóng vai trò điểm tựa gần của chỉ số, kế tiếp là vùng hỗ trợ trung hạn 1.740 – 1.750”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.