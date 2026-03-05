Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư Khu đô thị Tân Phú hơn 2.300 tỷ đồng

Thanh Xuân

05/03/2026, 16:02

Dự án Khu đô thị Tân Phú (Khu số 1) tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên có quy mô 230.087,07 m2, tổng vốn dự kiến là 2.322,385 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 4.000 người. Khu đô thị được quy hoạch gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và quỹ đất tái định cư…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Tân Phú (Khu số 1) tại phường Trung Thành, với diện tích đất dự kiến sử dụng 230.087,07m2. Trong đó, dự án sẽ xây dựng 751 căn nhà ở thương mại trên diện tích 77.611,62m2. Ngoài ra, cũng bố trí quỹ đất tái định cư là 4.436,22m2, tương ứng 120 lô đất; và 20.550,66m2 xây nhà ở xã hội. Sau khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng nhu cầu cư trú cho 4.040 người.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt, qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hình thành khu dân cư mới với điều kiện hạ tầng hoàn thiện hơn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, khu đô thị này còn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 2.322,385 tỷ đồng, bao gồm: chi phí triển khai dự án là 2.190,538 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khoảng 131,847 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án tối đa không quá 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài đến hết quý 4/2031.

Hà Nội rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

14:46, 20/01/2026

Hà Nội rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

TP. Hồ Chí Minh tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

18:55, 15/01/2026

TP. Hồ Chí Minh tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

Hà Nội quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19 rộng 26,1ha

06:50, 21/11/2025

Hà Nội quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19 rộng 26,1ha

Từ khóa:

bất động sản khu đô thị tân phú Thái Nguyên

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề xuất thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm một hướng phát triển mới cho thị trường. Tuy nhiên, để phân khúc này thực sự thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có cơ chế đủ mạnh về quỹ đất, thủ tục, tín dụng và lợi nhuận định mức…

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu của người mua nhà ngày càng khắt khe, dòng tiền thông minh đang chảy mạnh về các mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm. Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place nổi lên như một minh chứng hoàn hảo cho giá trị an cư bền vững, nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy