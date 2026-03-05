Thái Nguyên chấp thuận đầu tư Khu đô thị Tân Phú hơn 2.300 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị Tân Phú (Khu số 1) tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên có quy mô 230.087,07 m2, tổng vốn dự kiến là 2.322,385 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 4.000 người. Khu đô thị được quy hoạch gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và quỹ đất tái định cư…

Tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Tân Phú (Khu số 1) tại phường Trung Thành, với diện tích đất dự kiến sử dụng 230.087,07m2. Trong đó, dự án sẽ xây dựng 751 căn nhà ở thương mại trên diện tích 77.611,62m2. Ngoài ra, cũng bố trí quỹ đất tái định cư là 4.436,22m2, tương ứng 120 lô đất; và 20.550,66m2 xây nhà ở xã hội. Sau khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng nhu cầu cư trú cho 4.040 người.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt, qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hình thành khu dân cư mới với điều kiện hạ tầng hoàn thiện hơn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, khu đô thị này còn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 2.322,385 tỷ đồng, bao gồm: chi phí triển khai dự án là 2.190,538 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khoảng 131,847 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án tối đa không quá 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài đến hết quý 4/2031.