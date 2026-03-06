Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Nhật Dương
06/03/2026, 07:00
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần phục vụ nhân dân; phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển cũng sẽ được triển khai hiệu quả...
Tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri
với người ứng cử Đại biểu Quốc
hội khóa XVI, Đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 5/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cam kết, nếu
trúng cử sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân
dân, luôn lấy người dân làm trung tâm mọi quyết định.
Trình bày chương trình hành động
trước cử tri, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng
Lan cho biết cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIV của Đảng, đặt
ra yêu cầu cao trong việc đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Theo Bộ trưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành y tế đã tích cực tham mưu trình Quốc hội
và Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong các lĩnh vực
phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dược, dân số, cũng như cơ chế mua sắm, đấu thầu thuốc
và vật tư y tế, góp phần từng bước ổn định hoạt động của hệ thống y tế.
Cùng với đó, ngành cũng đẩy mạnh đổi mới
hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, xây dựng cơ chế chính sách phát triển nguồn
nhân lực y tế; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám, chữa
bệnh nhằm giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của
người dân.
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm
bầu làm Đại biểu Quốc hội
khóa XVI, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của
người đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của nhân
dân để phản ánh trung thực đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Nhấn mạnh sức khỏe là vốn quý nhất
của mỗi con người và của cả đất nước, với trách nhiệm trong lĩnh vực y tế, Bộ
trưởng Đào Hồng Lan cho biết sẽ
tiếp tục tích cực cùng toàn ngành
tham mưu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách
trong lĩnh vực y tế.
Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật
y tế, trọng tâm là thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước để tạo
hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh, tinh thần phục vụ nhân dân; phát triển y tế cơ sở, y tế dự
phòng. Triển khai hiệu
quả chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.
Đồng thời, thực hiện chính sách bảo
hiểm y tế hiệu quả; phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền; triển khai
các giải pháp về dân số và phát triển; thích ứng già hóa dân số; đổi mới mạnh mẽ
chính sách nhân lực y tế gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Ngành y tế cũng
tiếp tục đẩy mạnh, tạo đột phá về chuyển đổi số và y tế thông minh, xây dựng bệnh
án điện tử tích hợp dữ liệu dân cư quốc gia; thực hiện có hiệu quả các chính
sách bảo trợ xã hội, trẻ em...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng khẳng định sẽ tích cực
tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển
kinh tế - xã hội, y tế, dân số, bảo trợ xã hội và chương trình mục tiêu quốc
gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng y
tế và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.
Song song đó, tiếp tục tham gia
đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt trong việc
nâng cao chất lượng y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa
bàn.
Với quyết tâm đổi mới, nâng cao
chất lượng hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng
Lan nhấn mạnh tiếp tục
nỗ lực cùng toàn ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam ngày càng hiện đại,
công bằng và phát triển bền vững.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân
10:37, 16/09/2025
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là trách nhiệm chính trị của ngành y tế
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản
Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...
Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử
Bộ Y tế đề nghị bố trí đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử...
Doanh nghiệp thực phẩm cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm trước 16/4
Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ ngày 16/4/2026...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: