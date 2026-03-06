Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nhật Dương

06/03/2026, 07:00

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần phục vụ nhân dân; phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển cũng sẽ được triển khai hiệu quả...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh.

Tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 5/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cam kết, nếu trúng cử sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, luôn lấy người dân làm trung tâm mọi quyết định.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặt ra yêu cầu cao trong việc đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo Bộ trưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành y tế đã tích cực tham mưu trình Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dược, dân số, cũng như cơ chế mua sắm, đấu thầu thuốc và vật tư y tế, góp phần từng bước ổn định hoạt động của hệ thống y tế.

Cùng với đó, ngành cũng đẩy mạnh đổi mới hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, xây dựng cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám, chữa bệnh nhằm giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trung thực đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các ứng viên tiếp xúc cử tri tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các ứng viên tiếp xúc cử tri tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nhấn mạnh sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của cả đất nước, với trách nhiệm trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết sẽ tiếp tục tích cực cùng toàn ngành tham mưu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật y tế, trọng tâm là thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần phục vụ nhân dân; phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Đồng thời, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế hiệu quả; phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền; triển khai các giải pháp về dân số và phát triển; thích ứng già hóa dân số; đổi mới mạnh mẽ chính sách nhân lực y tế gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Ngành y tế cũng tiếp tục đẩy mạnh, tạo đột phá về chuyển đổi số và y tế thông minh, xây dựng bệnh án điện tử tích hợp dữ liệu dân cư quốc gia; thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo trợ xã hội, trẻ em...

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng khẳng định sẽ tích cực tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, y tế, dân số, bảo trợ xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng y tế và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Song song đó, tiếp tục tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh tiếp tục nỗ lực cùng toàn ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam ngày càng hiện đại, công bằng và phát triển bền vững.

