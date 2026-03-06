Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Nam Cường kiến tạo “hệ sinh thái xanh” hiếm có giữa phía Tây Hà Nội

Tuấn Sơn

06/03/2026, 08:00

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Hà Nội những năm gần đây đã tạo ra diện mạo mới cho vùng đất Thủ đô. Nhưng đi kèm với sự khang trang, cũng đặt ra không ít thách thức. Khi những tòa cao tầng ngày càng dày đặc và quỹ đất nội đô ngày một thu hẹp, “không gian xanh” ngày càng trở thành một thứ gì đó xa xỉ.

Người dân Thủ đô không chỉ tìm kiếm một nơi an cư, mà còn khao khát một môi trường sống cân bằng, nơi thiên nhiên hiện diện đủ đầy để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

QUY HOẠCH XANH HIẾM CÓ

Nhiều thống kê chỉ ra, mật độ dân cư Hà Nội thuộc nhóm cao nhất cả nước, trong khi tỉ lệ cây xanh trên đầu người chưa đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt ở khu vực phía Tây, nơi đua nhau xuất hiện các dự án nhà ở nhưng không gian xanh nội khu lại vô cùng bó hẹp.

Giữa sự bộn bề của nhịp sống đô thị và áp lực ngày càng gia tăng từ mật độ dân cư, hạ tầng và môi trường, Khu đô thị Dương Nội nổi lên như một hình mẫu hiếm hoi của quy hoạch sinh thái bài bản, kiến tạo nên một hệ sinh thái xanh đúng nghĩa. Chủ đầu tư không chọn đi theo lối mòn “tối đa hóa diện tích xây dựng”, mà đặt nền móng trên triết lý sinh thái bền vững. Đây không chỉ là một khu đô thị, mà là một cấu trúc quy hoạch được tính toán để tạo nên sự cân bằng giữa kiến trúc - cảnh quan - con người.

Phối cảnh dự án An Quý Villa tại khu đô thị Dương Nội.
Phối cảnh dự án An Quý Villa tại khu đô thị Dương Nội.

Với quy mô lên tới 197ha, trong đó khoảng 53ha dành riêng cho cây xanh và mặt nước (chiếm gần 30% tổng diện tích), Dương Nội sở hữu tỉ lệ mảng xanh vượt trội so với mặt bằng chung. Điểm nhấn nổi bật trong tổng thể quy hoạch là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 12ha, được ví như trái tim sinh thái của toàn khu đô thị. Hồ không chỉ có vai trò điều hòa vi khí hậu, mà còn mang ý nghĩa phong thủy, kiến tạo thế đất vượng khí. Mặt nước rộng mở giúp giảm nhiệt, tăng độ ẩm tự nhiên, mang đến cảm giác dễ chịu quanh năm.

Bên cạnh đó, Công viên Thiên Văn Học không đơn thuần là một công viên có nhiều cây xanh, mà còn là không gian trải nghiệm, nơi giáo dục, giải trí và kết nối cộng đồng giao thoa. Các trục cảnh quan mở xuyên suốt toàn khu giúp giảm thiểu cảm giác ngột ngạt, gia tăng sự thông thoáng và tính liên kết giữa các phân khu. Hàng tuần nơi đây chào đón lượng lớn người dân khu vực lân cận đến tập thể dục, dạo bộ, tham gia sự kiện văn hóa, lễ hội.

Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại công viên thiên văn học.
Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại công viên thiên văn học.

Tổng thể Dương Nội được kiến tạo như một “thành phố trong thành phố” với mật độ bê tông được kiểm soát, trải nghiệm sinh thái được đặt lên hàng đầu và giá trị sống được nuôi dưỡng dài lâu. Mỗi căn biệt thự không chỉ là một không gian ở, mà là một “khu vườn thu nhỏ” hỗ trợ gia chủ có thể tự do thiết kế tiểu cảnh, trồng cây, tạo dựng không gian thư giãn mang dấu ấn cá nhân.

TRỌN BỘ GIÁ TRỊ: Ở - KINH DOANH HOẶC CHO THUÊ TRONG CÙNG MỘT TÀI SẢN

Nếu chỉ nhìn biệt thự Dương Nội dưới góc độ một căn nhà ở cao cấp, sẽ là chưa đủ. Giá trị tăng thêm ở cách những căn biệt thự này mạnh mẽ hơn trong dòng chảy thương mại của toàn khu.

Quan sát thực tế sẽ thấy rõ một điều: các dãy biệt thự bao quanh Công viên Thiên Văn Học và trải dài trên những trục đường nội khu lớn không còn đơn thuần là nơi ở. Nơi đây đã và đang hình thành những tuyến phố sầm uất với chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, café, trường học, nhà sách, spa, khu vui chơi trẻ em ... Không ồn ã kiểu phố kinh doanh truyền thống, nhưng đủ sôi động để tạo nên dòng tiền đều đặn cho gia chủ.

Góc phố kinh doanh sầm uất tại khu đô thị Dương Nội.
Góc phố kinh doanh sầm uất tại khu đô thị Dương Nội.

Đặc biệt, tệp khách hàng của khu vực này có độ phủ khá rộng tạo nên lưu lượng tự nhiên cho các hoạt động thương mại xung quanh. Quan trọng hơn, đây là nhóm khách hàng có mức chi tiêu tốt và sẵn sàng trả giá cho dịch vụ chất lượng. Ngoài lớp khách hàng tiềm năng từ bên ngoài, hơn hàng vạn cư dân trong toàn khu đô thị đã là một thị trường tại chỗ khá ổn định.

Vì thế, sở hữu một căn biệt thự tại Dương Nội không chỉ dừng ở mục tiêu làm nhà ở hay giữ giá trị bảo toàn trước biến động lạm phát. Gia chủ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn cách khai thác phù hợp với chiến lược của mình: tự kinh doanh, cho thuê dài hạn, hoặc kết hợp vừa ở vừa vận hành mô hình dịch vụ.

Ở góc độ đầu tư, đây là lợi thế không phải khu đô thị nào cũng có. Một dự án có quy mô lớn, hạ tầng đã hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân đã hình thành giúp giảm đáng kể rủi ro khai thác. Nhà đầu tư không phải chờ đợi quá lâu để tạo lập dòng tiền.

Không chỉ kiến tạo giá trị sống bền vững và tiềm năng khai thác thương mại linh hoạt, chủ đầu tư còn đưa ra chính sách bán hàng được điều chỉnh theo hướng đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn ra quyết định.

Cụ thể, tiến độ thanh toán biệt thự Dương Nội được thiết kế linh hoạt hơn, giúp nhà đầu tư và khách hàng an cư chủ động cân đối dòng tiền.

Không chỉ sở hữu không gian sống đẳng cấp tại Dương Nội, khách hàng giao dịch trước ngày 31/3/2026 còn được hưởng ưu đãi tài chính đặc biệt: hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng hoặc chiết khấu thanh toán sớm tới 10%, cùng lì xì đầu xuân trị giá 500 triệu đồng – khởi đầu cho một năm thịnh vượng.

Từ khóa:

Nam Cường

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề xuất thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm một hướng phát triển mới cho thị trường. Tuy nhiên, để phân khúc này thực sự thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có cơ chế đủ mạnh về quỹ đất, thủ tục, tín dụng và lợi nhuận định mức…

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu của người mua nhà ngày càng khắt khe, dòng tiền thông minh đang chảy mạnh về các mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm. Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place nổi lên như một minh chứng hoàn hảo cho giá trị an cư bền vững, nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy