Nam Cường kiến tạo “hệ sinh thái xanh” hiếm có giữa phía Tây Hà Nội

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Hà Nội những năm gần đây đã tạo ra diện mạo mới cho vùng đất Thủ đô. Nhưng đi kèm với sự khang trang, cũng đặt ra không ít thách thức. Khi những tòa cao tầng ngày càng dày đặc và quỹ đất nội đô ngày một thu hẹp, “không gian xanh” ngày càng trở thành một thứ gì đó xa xỉ.

Người dân Thủ đô không chỉ tìm kiếm một nơi an cư, mà còn khao khát một môi trường sống cân bằng, nơi thiên nhiên hiện diện đủ đầy để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

QUY HOẠCH XANH HIẾM CÓ

Nhiều thống kê chỉ ra, mật độ dân cư Hà Nội thuộc nhóm cao nhất cả nước, trong khi tỉ lệ cây xanh trên đầu người chưa đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt ở khu vực phía Tây, nơi đua nhau xuất hiện các dự án nhà ở nhưng không gian xanh nội khu lại vô cùng bó hẹp.

Giữa sự bộn bề của nhịp sống đô thị và áp lực ngày càng gia tăng từ mật độ dân cư, hạ tầng và môi trường, Khu đô thị Dương Nội nổi lên như một hình mẫu hiếm hoi của quy hoạch sinh thái bài bản, kiến tạo nên một hệ sinh thái xanh đúng nghĩa. Chủ đầu tư không chọn đi theo lối mòn “tối đa hóa diện tích xây dựng”, mà đặt nền móng trên triết lý sinh thái bền vững. Đây không chỉ là một khu đô thị, mà là một cấu trúc quy hoạch được tính toán để tạo nên sự cân bằng giữa kiến trúc - cảnh quan - con người.

Phối cảnh dự án An Quý Villa tại khu đô thị Dương Nội.

Với quy mô lên tới 197ha, trong đó khoảng 53ha dành riêng cho cây xanh và mặt nước (chiếm gần 30% tổng diện tích), Dương Nội sở hữu tỉ lệ mảng xanh vượt trội so với mặt bằng chung. Điểm nhấn nổi bật trong tổng thể quy hoạch là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 12ha, được ví như trái tim sinh thái của toàn khu đô thị. Hồ không chỉ có vai trò điều hòa vi khí hậu, mà còn mang ý nghĩa phong thủy, kiến tạo thế đất vượng khí. Mặt nước rộng mở giúp giảm nhiệt, tăng độ ẩm tự nhiên, mang đến cảm giác dễ chịu quanh năm.

Bên cạnh đó, Công viên Thiên Văn Học không đơn thuần là một công viên có nhiều cây xanh, mà còn là không gian trải nghiệm, nơi giáo dục, giải trí và kết nối cộng đồng giao thoa. Các trục cảnh quan mở xuyên suốt toàn khu giúp giảm thiểu cảm giác ngột ngạt, gia tăng sự thông thoáng và tính liên kết giữa các phân khu. Hàng tuần nơi đây chào đón lượng lớn người dân khu vực lân cận đến tập thể dục, dạo bộ, tham gia sự kiện văn hóa, lễ hội.

Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại công viên thiên văn học.

Tổng thể Dương Nội được kiến tạo như một “thành phố trong thành phố” với mật độ bê tông được kiểm soát, trải nghiệm sinh thái được đặt lên hàng đầu và giá trị sống được nuôi dưỡng dài lâu. Mỗi căn biệt thự không chỉ là một không gian ở, mà là một “khu vườn thu nhỏ” hỗ trợ gia chủ có thể tự do thiết kế tiểu cảnh, trồng cây, tạo dựng không gian thư giãn mang dấu ấn cá nhân.

TRỌN BỘ GIÁ TRỊ: Ở - KINH DOANH HOẶC CHO THUÊ TRONG CÙNG MỘT TÀI SẢN

Nếu chỉ nhìn biệt thự Dương Nội dưới góc độ một căn nhà ở cao cấp, sẽ là chưa đủ. Giá trị tăng thêm ở cách những căn biệt thự này mạnh mẽ hơn trong dòng chảy thương mại của toàn khu.

Quan sát thực tế sẽ thấy rõ một điều: các dãy biệt thự bao quanh Công viên Thiên Văn Học và trải dài trên những trục đường nội khu lớn không còn đơn thuần là nơi ở. Nơi đây đã và đang hình thành những tuyến phố sầm uất với chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, café, trường học, nhà sách, spa, khu vui chơi trẻ em ... Không ồn ã kiểu phố kinh doanh truyền thống, nhưng đủ sôi động để tạo nên dòng tiền đều đặn cho gia chủ.

Góc phố kinh doanh sầm uất tại khu đô thị Dương Nội.

Đặc biệt, tệp khách hàng của khu vực này có độ phủ khá rộng tạo nên lưu lượng tự nhiên cho các hoạt động thương mại xung quanh. Quan trọng hơn, đây là nhóm khách hàng có mức chi tiêu tốt và sẵn sàng trả giá cho dịch vụ chất lượng. Ngoài lớp khách hàng tiềm năng từ bên ngoài, hơn hàng vạn cư dân trong toàn khu đô thị đã là một thị trường tại chỗ khá ổn định.

Vì thế, sở hữu một căn biệt thự tại Dương Nội không chỉ dừng ở mục tiêu làm nhà ở hay giữ giá trị bảo toàn trước biến động lạm phát. Gia chủ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn cách khai thác phù hợp với chiến lược của mình: tự kinh doanh, cho thuê dài hạn, hoặc kết hợp vừa ở vừa vận hành mô hình dịch vụ.

Ở góc độ đầu tư, đây là lợi thế không phải khu đô thị nào cũng có. Một dự án có quy mô lớn, hạ tầng đã hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân đã hình thành giúp giảm đáng kể rủi ro khai thác. Nhà đầu tư không phải chờ đợi quá lâu để tạo lập dòng tiền.

Không chỉ kiến tạo giá trị sống bền vững và tiềm năng khai thác thương mại linh hoạt, chủ đầu tư còn đưa ra chính sách bán hàng được điều chỉnh theo hướng đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn ra quyết định.

Cụ thể, tiến độ thanh toán biệt thự Dương Nội được thiết kế linh hoạt hơn, giúp nhà đầu tư và khách hàng an cư chủ động cân đối dòng tiền.

Không chỉ sở hữu không gian sống đẳng cấp tại Dương Nội, khách hàng giao dịch trước ngày 31/3/2026 còn được hưởng ưu đãi tài chính đặc biệt: hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng hoặc chiết khấu thanh toán sớm tới 10%, cùng lì xì đầu xuân trị giá 500 triệu đồng – khởi đầu cho một năm thịnh vượng.