Hà Nội dự kiến đấu giá 27 thửa đất tại xã Tiến Thắng vào ngày 21/3
Hoàng Bách
05/03/2026, 16:00
Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất ở tại điểm YB2, thôn Yên Bài, xã Tiến Thắng, TP. Hà Nội. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 21/3/2026, hồ sơ tham gia được tiếp nhận từ 5/3 đến 18/3/2026…
Theo thông báo, đơn vị có tài sản
đấu giá là UBND xã Tiến Thắng. Cơ quan này giao Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng
xã Tiến Thắng tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; Công ty Đấu giá
Hợp danh số 5 – Quốc gia là đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc đấu giá.
Khu đất đưa ra đấu giá gồm 27 thửa
với tổng diện tích 2.885,8 m2. Diện tích mỗi thửa dao động từ 90m2 đến 154,5m2.
Giá khởi điểm được xác định là 7,17 triệu đồng/m2. Các thửa đất có mục đích sử
dụng là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền
sử dụng đất theo quy định.
Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức
bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 2 vòng, phương thức trả
giá lên. Bước giá áp dụng cho vòng đấu giá số 1 là 20.000.000 đồng/bước giá/m2;
vòng số 2 là 1.000.000 đồng/bước giá/m2. Trong trường hợp tại vòng đấu giá thứ
2 có từ hai người trở lên trả mức giá hợp lệ cao nhất bằng nhau và có ít nhất một
người có nhu cầu tiếp tục trả giá, cuộc đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức theo quy định.
Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ
tham gia đấu giá từ 8h ngày 5/3/2026 đến hết ngày 18/3/2026. Người đăng ký tham
gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá nhiều thửa đất, với điều kiện phải mua hồ sơ
tương ứng số lượng thửa đất đăng ký. Khoản tiền đặt trước là 20% giá trị thửa đất
đấu giá theo giá khởi điểm đã được phê duyệt.
Dự kiến, phiên đấu giá diễn ra
vào 8h30 ngày 21/3/2026 tại Hội trường UBND xã Tiến Thắng, địa chỉ thôn Văn
Lôi, xã Tiến Thắng (Hội trường UBND xã Tam Đồng cũ).
Người tham gia đấu giá yêu cầu có
mặt trước ít nhất 60 phút để hoàn tất thủ tục vào phòng đấu giá. Trường hợp
tham gia thông qua hình thức ủy quyền, người được ủy quyền cần xuất trình văn bản
hoặc giấy ủy quyền hợp lệ, được công chứng theo quy định pháp luật, trong đó, nêu rõ nội dung và phạm vi ủy quyền.
Ngoài ra, trong cùng một phiên đấu giá, việc
tổ chức đấu giá được thực hiện theo từng thửa đất. Mỗi cá nhân chỉ đại diện cho
một đối tượng tham gia đấu giá. Nếu đã là người tham gia đấu giá đối với một thửa
đất tại phiên đấu giá thì không được nhận ủy quyền của đối tượng khác để cùng
tham gia đấu giá đối với chính thửa đất đó.
Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố
19:56, 07/02/2026
Quy định về mức đặt cọc đấu giá đất áp dụng từ năm 2026
11:14, 07/01/2026
Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu đất trong năm 2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...
Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị
Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…
Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp
Đề xuất thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm một hướng phát triển mới cho thị trường. Tuy nhiên, để phân khúc này thực sự thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có cơ chế đủ mạnh về quỹ đất, thủ tục, tín dụng và lợi nhuận định mức…
Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp
Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu của người mua nhà ngày càng khắt khe, dòng tiền thông minh đang chảy mạnh về các mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm. Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place nổi lên như một minh chứng hoàn hảo cho giá trị an cư bền vững, nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: