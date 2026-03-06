Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Bất động sản

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 359 dự án

Anh Khoa

06/03/2026, 07:43

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 359 dự án được giao rà soát để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh yêu cầu các tổ công tác phân loại rõ từng nhóm vướng mắc để có cách thức xử lý…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 (ngày 4/3/2026) và Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về xử lý các dự án tồn đọng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo về công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Cụ thể, trong tổng số 359 dự án được giao tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hiện còn 276 dự án chưa được cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751, Tổ trưởng các tổ công tác căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND của UBND tỉnh rà soát, phân loại nhóm xử lý vướng mắc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 13021/BTC-PTHT.

Việc rà soát tập trung vào một số nhóm chính, gồm nhóm dự án thuộc diện thanh tra chuyên đề theo Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; nhóm dự án đã có bản án, kết luận thanh tra, điều tra đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để tháo gỡ; nhóm các dự án vướng mắc đề xuất xử lý theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc thẩm quyền của các Bộ, ngành liên quan; nhóm vướng mắc đề xuất xử lý theo thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương

Đối với 83 dự án đã được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751, các tổ công tác tiếp tục rà soát để đề xuất điều chỉnh nhóm xử lý vướng mắc (nếu có). Trường hợp đề xuất chuyển nhóm vướng mắc, cơ quan liên quan phải giải trình rõ lý do điều chỉnh, cơ sở pháp lý và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án.

Riêng dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt (Sân golf Đồi Cù Đà Lạt Palace), UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu văn bản đăng ký làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khoảng thời gian từ ngày 9/3 đến 11/3/2026 nhằm xác định vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 6/3/2026.

Đối với dự án King Palace (Dinh I), UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án thu hồi dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung các dự án gặp khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Việc tổng hợp phải đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót dự án và các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu báo cáo.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng UBND các xã, phường, đặc khu báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính tổng hợp) chậm nhất ngày 9/3/2026 theo biểu mẫu quy định.

Trên cơ sở các báo cáo rà soát, đề xuất của các đơn vị liên quan, Sở Tài chính được giao chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để cập nhật đầy đủ thông tin các dự án lên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 11/3/2026.

Từ khóa:

bất động sản đất đai dự án gặp khó hăn lâm đồng

