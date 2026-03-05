Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phát triển thị trường vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn

Tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải chuyển trạng thái từ phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng sang đa dạng hóa các nguồn vốn hợp pháp khác trên thị trường vốn. Hai chính sách tiền tệ và tài khóa phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau...

Tại cuộc họp, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành nhận định tình hình khu vực và thế giới đang biến động nhanh, phức tạp và khó lường, đặc biệt là những bất ổn chính trị, xung đột giữa các quốc gia và sự thay đổi chính sách của các nước lớn.

Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, có độ mở cao, nên dễ chịu tác động từ bên ngoài. Các biến động quốc tế có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng giá vận tải và chi phí logistics. Khó khăn về năng lượng cũng có thể làm chi phí sản xuất tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nắm chắc tình hình, giữ vững bản lĩnh và kiên định các nguyên tắc điều hành. Đồng thời, cần tránh tâm lý bi quan nhưng cũng không được chủ quan, lơ là trước những biến động của tình hình.

Các cơ quan chức năng phải chủ động xây dựng giải pháp phù hợp và khả thi, phát huy lợi thế cạnh tranh, tận dụng cơ hội phát triển, đồng thời hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán, đẩy mạnh phát hành các loại trái phiếu như trái phiếu công trình, trái phiếu trung ương và trái phiếu địa phương nhằm tăng khả năng huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, qua đó giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Việc kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài cũng phải được thực hiện trong giới hạn cho phép.

Cùng với đó, các bộ, ngành cần chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo đảm điều hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi kịch bản.

Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Ông đề nghị cơ quan này tiếp tục phát huy, điều hành chính sách tiền tệ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại hối và tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng ưu đãi, nhất là đối với chương trình nhà ở xã hội và các lĩnh vực ưu tiên khác.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Trọng tâm là quản lý hiệu quả thu – chi ngân sách, thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng trọng điểm.

Cùng với đó, cần triển khai các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí, lệ phí, đồng thời thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế và huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, trong đó có hình thức hợp tác công – tư (PPP).

