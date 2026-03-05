Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phát triển thị trường vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn

Kỳ Phong

05/03/2026, 23:42

Tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải chuyển trạng thái từ phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng sang đa dạng hóa các nguồn vốn hợp pháp khác trên thị trường vốn. Hai chính sách tiền tệ và tài khóa phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau...

Thủ tướng chủ trì phiên họp về điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá chiều 5/3/2026 - Ảnh: GOV
Thủ tướng chủ trì phiên họp về điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá chiều 5/3/2026 - Ảnh: GOV

Tại cuộc họp, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành nhận định tình hình khu vực và thế giới đang biến động nhanh, phức tạp và khó lường, đặc biệt là những bất ổn chính trị, xung đột giữa các quốc gia và sự thay đổi chính sách của các nước lớn.

Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, có độ mở cao, nên dễ chịu tác động từ bên ngoài. Các biến động quốc tế có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng giá vận tải và chi phí logistics. Khó khăn về năng lượng cũng có thể làm chi phí sản xuất tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nắm chắc tình hình, giữ vững bản lĩnh và kiên định các nguyên tắc điều hành. Đồng thời, cần tránh tâm lý bi quan nhưng cũng không được chủ quan, lơ là trước những biến động của tình hình.

Các cơ quan chức năng phải chủ động xây dựng giải pháp phù hợp và khả thi, phát huy lợi thế cạnh tranh, tận dụng cơ hội phát triển, đồng thời hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán, đẩy mạnh phát hành các loại trái phiếu như trái phiếu công trình, trái phiếu trung ương và trái phiếu địa phương nhằm tăng khả năng huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, qua đó giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Việc kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài cũng phải được thực hiện trong giới hạn cho phép.

Cùng với đó, các bộ, ngành cần chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo đảm điều hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi kịch bản.

Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Ông đề nghị cơ quan này tiếp tục phát huy, điều hành chính sách tiền tệ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại hối và tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng ưu đãi, nhất là đối với chương trình nhà ở xã hội và các lĩnh vực ưu tiên khác.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Trọng tâm là quản lý hiệu quả thu – chi ngân sách, thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng trọng điểm.

Cùng với đó, cần triển khai các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí, lệ phí, đồng thời thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế và huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, trong đó có hình thức hợp tác công – tư (PPP).

Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán, đẩy mạnh phát hành các loại trái phiếu như trái phiếu công trình, trái phiếu trung ương và trái phiếu địa phương nhằm tăng khả năng huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, qua đó giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Nhận định đường đi của lãi suất

15:06, 03/03/2026

Nhận định đường đi của lãi suất

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

14:12, 04/03/2026

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Từ khóa:

Bộ Tài Chính Đầu tư công kinh tế việt nam ngân hàng nhà nước nợ công thị trường chứng khoán trái phiếu

Đọc thêm

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm giá trong tuần đầu tháng

Vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm giá trong tuần đầu tháng

Trong tuần giao dịch đầu tháng 3/2026 (2 – 7/3), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giảm giá vàng nhẫn thấp hơn so với vàng miếng, dao động từ 4 triệu – 5,9 triệu đồng/lượng…

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn tới mức chưa từng có tiền lệ này đang đặt ra thách thức khó lường đối với kinh tế toàn cầu…

Giá vàng tăng mạnh trở lại sau báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng tăng mạnh trở lại sau báo cáo việc làm Mỹ

Tuy nhiên, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng và hoàn tất một tuần xả hàng cực mạnh, với lượng bán ròng 28 tấn…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy