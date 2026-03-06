Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mối lo lạm phát đẩy vàng sụt giá trở lại, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Điệp Vũ

06/03/2026, 07:27

Giá vàng thế giới quay đầu sụt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/3) trước mối lo lạm phát, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD tăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

KỲ VỌNG FED GIẢM LÃI SUẤT SUY GIẢM 

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 59,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,17%, chốt ở mức 5.080,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,29 USD/oz, tương đương giảm 1,55%, còn 82,14 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 1,1%, còn 5.078,7 USD/oz.

Trước khi để mất mốc 5.100 USD/oz, giá vàng giao ngay đã có lúc tăng lên tới gần mức 5.200 USD/oz trong phiên.

Chiến sự leo thang giữa Mỹ và Iran đang đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng mối lo về lạm phát, dẫn tới làm suy giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng. Những dịch chuyển này đặt ra sức ép giảm giá đối với vàng, một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

Vàng cũng là một kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu, nhưng ở thời điểm hiện tại, kim loại quý này chưa phát huy được vai trò đó. Thay vào đó, giá vàng đang bị chi phối nhiều hơn bởi yếu tố triển vọng lãi suất và biến động tỷ giá USD.

Phiên ngày thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên mức 4,134%, mức cao nhất kể từ hôm 12/2. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản, lên 3,583%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng gần 0,3%, chốt ở mức gần 99,1 điểm.

“Thị trường đang nhìn vào giá dầu và rủi ro lạm phát. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng thường là một yếu tố không có lợi cho giá vàng”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

USD VẪN ĐANG THÀNH "HẦM TRÚ ẤN"

Ngoài triển vọng Fed hạ lãi suất suy giảm, đồng USD còn đang hưởng lợi từ việc nhà đầu tư mua mạnh đồng tiền này như một tài sản an toàn. Trong vòng 5 phiên trở lại đây, tức là so với trước thời điểm chiến sự nổ ra ở Trung Đông, Dollar Index đã tăng gần 1,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Vào đầu cuộc xung đột, giá vàng có lúc vượt mốc 5.400 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai tuần này nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng sau đó không giữ được vùng giá này. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng là mốc gần 5.600 USD/oz thiết lập vào hôm 29/1.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Yếu tố tỷ giá và triển vọng lãi suất đang gây áp lực giảm lên giá vàng trong ngắn hạn, nhưng ông Melek cho rằng vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng, bởi “sẽ đến lúc có bằng chứng về sự gia tăng mạnh mẽ trong thâm hụt ngân sách của Mỹ, và một mức độ bất định rất lớn”.

Số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đi ngang trong tuần trước, và số lượng nhân sự bị sa thải giảm mạnh trong tháng 2. Trước đó, một báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư nói rằng hoạt động kinh tế đang tăng nhẹ, giá cả tiếp tục tăng và mức thất nghiệp giữ ổn định trong những tuần gần đây.

Thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 18/3, nhưng nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc lạm phi nông nghiệp mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu để điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên ngày thứ Năm, với khối lượng bán là hơn 5 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.075,9 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ đã bán ròng 23,5 tấn vàng.

Khi mới mở cửa phiên sáng nay (6/3) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng.

Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 20 USD/oz, tương đương tăng gần 0,4%, so với mức chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 5.102 USD/oz.

Giá bạc tăng 1,2%, giao dịch ở mức gần 83,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 161,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.977 đồng (mua vào) và 26.307 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Vàng hồi giá khi USD suy yếu, SPDR Gold Trust bán ồ ạt

06:49, 05/03/2026

Vàng hồi giá khi USD suy yếu, SPDR Gold Trust bán ồ ạt

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

07:07, 02/03/2026

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

UBS dự báo giá vàng đạt 6.200 USD vào giữa năm 2026

07:39, 27/02/2026

UBS dự báo giá vàng đạt 6.200 USD vào giữa năm 2026

Từ khóa:

giá bạc giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Tâm điểm của tuần này là xung đột tại Iran lan rộng ra toàn Trung Đông, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung và hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy