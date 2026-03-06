Mối lo lạm phát đẩy vàng sụt giá trở lại, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Giá vàng thế giới quay đầu sụt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/3) trước mối lo lạm phát, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD tăng...

KỲ VỌNG FED GIẢM LÃI SUẤT SUY GIẢM

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 59,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,17%, chốt ở mức 5.080,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,29 USD/oz, tương đương giảm 1,55%, còn 82,14 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 1,1%, còn 5.078,7 USD/oz.

Trước khi để mất mốc 5.100 USD/oz, giá vàng giao ngay đã có lúc tăng lên tới gần mức 5.200 USD/oz trong phiên.

Chiến sự leo thang giữa Mỹ và Iran đang đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng mối lo về lạm phát, dẫn tới làm suy giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng. Những dịch chuyển này đặt ra sức ép giảm giá đối với vàng, một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

Vàng cũng là một kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu, nhưng ở thời điểm hiện tại, kim loại quý này chưa phát huy được vai trò đó. Thay vào đó, giá vàng đang bị chi phối nhiều hơn bởi yếu tố triển vọng lãi suất và biến động tỷ giá USD.

Phiên ngày thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên mức 4,134%, mức cao nhất kể từ hôm 12/2. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản, lên 3,583%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng gần 0,3%, chốt ở mức gần 99,1 điểm.

“Thị trường đang nhìn vào giá dầu và rủi ro lạm phát. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng thường là một yếu tố không có lợi cho giá vàng”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

USD VẪN ĐANG THÀNH "HẦM TRÚ ẤN"

Ngoài triển vọng Fed hạ lãi suất suy giảm, đồng USD còn đang hưởng lợi từ việc nhà đầu tư mua mạnh đồng tiền này như một tài sản an toàn. Trong vòng 5 phiên trở lại đây, tức là so với trước thời điểm chiến sự nổ ra ở Trung Đông, Dollar Index đã tăng gần 1,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Vào đầu cuộc xung đột, giá vàng có lúc vượt mốc 5.400 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai tuần này nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng sau đó không giữ được vùng giá này. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng là mốc gần 5.600 USD/oz thiết lập vào hôm 29/1.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Yếu tố tỷ giá và triển vọng lãi suất đang gây áp lực giảm lên giá vàng trong ngắn hạn, nhưng ông Melek cho rằng vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng, bởi “sẽ đến lúc có bằng chứng về sự gia tăng mạnh mẽ trong thâm hụt ngân sách của Mỹ, và một mức độ bất định rất lớn”.

Số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đi ngang trong tuần trước, và số lượng nhân sự bị sa thải giảm mạnh trong tháng 2. Trước đó, một báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư nói rằng hoạt động kinh tế đang tăng nhẹ, giá cả tiếp tục tăng và mức thất nghiệp giữ ổn định trong những tuần gần đây.

Thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 18/3, nhưng nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc lạm phi nông nghiệp mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu để điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên ngày thứ Năm, với khối lượng bán là hơn 5 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.075,9 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ đã bán ròng 23,5 tấn vàng.

Khi mới mở cửa phiên sáng nay (6/3) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng.

Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 20 USD/oz, tương đương tăng gần 0,4%, so với mức chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 5.102 USD/oz.

Giá bạc tăng 1,2%, giao dịch ở mức gần 83,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 161,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.977 đồng (mua vào) và 26.307 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.