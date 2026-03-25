Căn hộ bám hạ tầng: Lựa chọn tối ưu tại Đông Bắc TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông Bắc TP.HCM đang được đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là các kế hoạch nâng cấp Quốc lộ 13 với quy mô lớn và định hướng phát triển giao thông công cộng, khu vực này đang dần trở thành điểm đến của lực lượng lao động chất lượng cao, chuyên gia và người làm việc tại các khu công nghiệp – đô thị lân cận.

Sự dịch chuyển này kéo theo nhu cầu rõ rệt về nhà ở, đặc biệt là các dự án có khả năng kết nối thuận tiện, môi trường sống hoàn chỉnh và đáp ứng nhu cầu an cư dài hạn. Thay vì tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, nhiều người mua bắt đầu ưu tiên các tài sản vừa có thể an cư, vừa có khả năng tăng giá trị trong dài hạn.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỊNH HÌNH LẠI NHU CẦU CƯ TRÚ

Các dự án sở hữu tiện ích nội khu hoàn chỉnh, trục hạ tầng phát triển, có tiềm năng thu hút cư dân trong tương lai. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Theo nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ của khách hàng trẻ tại Dĩ An, Bình Dương” của nhóm nghiên cứu từ Đại học Văn Lang và Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), các yếu tố như khả năng kết nối giao thông, tiện ích sống và môi trường sinh hoạt có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua nhà của nhóm khách hàng trẻ và người đi làm.

Xu hướng tại các đô thị giáp ranh TP.HCM cho thấy người mua ưu tiên kết nối, tiện ích và ổn định lâu dài. Theo đó, bất động sản vừa ở thực vừa có khả năng tăng giá, khai thác tốt đang được lựa chọn, nhờ giá trị đến từ nhu cầu thực và khả năng duy trì thanh khoản bền vững.

Trong bức tranh đó, Quốc lộ 13 tiếp tục giữ vai trò là trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM và khu Đông Bắc. Theo đề xuất trong báo cáo nghiên cứu khả thi của Sở Xây dựng TP.HCM, đoạn tuyến từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương dài gần 6 km dự kiến được mở rộng lên khoảng 60 m, với quy mô 10–14 làn xe.

Đáng chú ý, phương án hạ tầng còn bao gồm việc xây dựng đoạn đường trên cao và bổ sung hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước (thuộc đoạn đầu tuyến, trước khi đến các khu dân cư dọc Quốc lộ 13), nhằm tách dòng phương tiện và cải thiện khả năng lưu thông tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố.

Song song đó, định hướng phát triển các tuyến giao thông công cộng như Metro số 2 cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực.

Thực tế thị trường cho thấy, khi lãi suất, tín dụng và pháp lý ngày càng siết chặt, các chiến lược đầu tư ngắn hạn trở nên khó xoay vòng hơn. Dòng tiền vì vậy có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản vừa giữ giá, vừa có khả năng khai thác.

Những bất động sản có thể ở ngay, cho thuê được thường duy trì thanh khoản tốt, ít bị bỏ trống khi thị trường trầm lắng, đồng thời có khả năng gia tăng giá trị khi nhu cầu quay trở lại. Đây cũng là nhóm tài sản tạo “tăng trưởng kép” từ cả giá trị vốn và dòng tiền khai thác.

DỰ ÁN BÁM TRỤC KẾT NỐI THU HÚT NGƯỜI MUA Ở THỰC

Bcons NewSky mặt tiền QL13, cách Trạm Metro số 2 chỉ khoảng 100m. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Trong xu hướng đó, các dự án nằm trên trục Quốc lộ 13 bắt đầu nhận được sự quan tâm từ người mua nhà.

Tọa lạc trên mặt tiền tuyến đường này, Bcons NewSky nằm trong khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ tiện ích đô thị tương đối hoàn chỉnh. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích như trung tâm thương mại AEON Mall Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, cùng hệ thống trường học hiện hữu như Tiểu học Lái Thiêu, THPT Nguyễn Trãi…

Bên cạnh đó, vị trí trên Quốc lộ 13 cũng giúp kết nối nhanh đến TP. Thủ Đức, Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hằng ngày của cư dân.

Theo quy hoạch, dự án cũng nằm gần nhà ga Metro số 2 (cách chỉ khoảng 100m), góp phần gia tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM trong tương lai.

NGUỒN CUNG MỚI VÀ CHÍNH SÁCH GIA TĂNG GIÁ TRỊ

Dự án Bcons NewSky vừa giới thiệu Block B, bổ sung thêm lựa chọn căn hộ với tầm nhìn hướng tiện ích nội khu. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Hiện nay, dự án đang giới thiệu Block B, bổ sung nguồn cung căn hộ trong bối cảnh nhu cầu ở thực tại khu vực vẫn duy trì ổn định. Các căn hộ tại block mới có mức giá dự kiến từ 48,3 triệu đồng/m2, được xem là phù hợp với khả năng tiếp cận của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, các chính sách dành cho khách hàng trong giai đoạn này cũng góp phần gia tăng giá trị lựa chọn. Cụ thể, khách hàng tư vấn sớm có cơ hội nhận 50 suất học bổng mầm non toàn phần tại hệ thống giáo dục B.School, với thời hạn sử dụng tối đa 1 năm kể từ thời điểm nhận nhà.

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm chuyến du lịch Malaysia – Singapore dành cho hai người, như một giá trị bổ sung dành cho những khách hàng tham gia sớm vào cộng đồng cư dân.