Flamingo Forest City Đông Anh ký kết hợp tác chiến lược vận hành, xác lập chuẩn sống wellness

Dự án Flamingo Forest City Đông Anh đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “Thành phố trong rừng” tại Hà Nội thông qua lễ ký kết hợp tác chiến lược vận hành với đơn vị nghỉ dưỡng nhiều năm kinh nghiệm.

Sự kiện ký kết không chỉ đánh dấu bước tiến trong quá trình phát triển dự án, mà còn cho thấy định hướng của chủ đầu tư trong việc đưa những giá trị đã làm nên thương hiệu Flamingo vào đời sống đô thị. Từ kinh nghiệm kiến tạo các quần thể nghỉ dưỡng, Flamingo hướng tới xây dựng tại Đông Anh một chuẩn sống mới, nơi cư dân được tận hưởng phong cách sống cân bằng, giàu trải nghiệm và chú trọng sức khỏe mỗi ngày.

Flamingo Forest City Đông Anh tọa lạc tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự án nằm trong khu vực đang được định hướng trở thành cực phát triển mới của Thủ đô, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện. Từ khu vực dự án, cư dân có thể kết nối linh hoạt tới phố cổ Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài cũng như các trục giao thông quan trọng như Vành đai 2, Vành đai 3, Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lào Cai.

Bên cạnh lợi thế kết nối đường bộ, khu vực dự án còn tiếp cận thuận lợi với Ga Đông Anh, một đầu mối quan trọng của các tuyến đường sắt quốc gia, góp phần tăng khả năng kết nối của khu vực với mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn của Hà Nội.

Khu vực xung quanh dự án đang hội tụ nhiều động lực phát triển như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Công viên Kim Quy, các khu đô thị mới, hệ thống dịch vụ cộng đồng, trường học, bệnh viện và các không gian văn hóa, di sản đặc trưng của vùng đất Cổ Loa.

Trên nền tảng đó, lễ ký kết hợp tác hướng tới việc phát triển một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cho cư dân và khách hàng tương lai. Các hạng mục được định hướng bao gồm chăm sóc sức khỏe, trị liệu chuyên sâu, tái tạo năng lượng, hệ thống onsen, spa, yoga, thiền, các liệu trình phục hồi thể chất và tinh thần, cùng chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng dành cho nhiều thế hệ.

Đây là những dịch vụ gắn liền với xu hướng wellness living, lối sống đề cao sức khỏe chủ động, sự cân bằng và khả năng tái tạo năng lượng ngay trong không gian sống thường nhật. Thay vì chỉ coi nhà ở là nơi cư trú, Flamingo Forest City Đông Anh hướng tới việc biến mỗi ngày sống của cư dân thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng: Có không gian để vận động, thư giãn, chăm sóc bản thân, kết nối gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Theo định hướng phát triển được giới thiệu, dự án sẽ tích hợp nhiều lớp tiện ích, từ tổ hợp thương mại - dịch vụ - giải trí, clubhouse, không gian sinh hoạt cộng đồng đến chuỗi công viên nghệ thuật Art In The Forest.

Tất cả hướng đến xây dựng một cộng đồng cư dân có chung phong cách sống: gần gũi thiên nhiên, quan tâm đến sức khỏe, đề cao trải nghiệm và kết nối. Cư dân có thể tận hưởng đầy đủ các tiện nghi của một đô thị hiện đại mà vẫn giữ được sự thư thái của một khu nghỉ dưỡng xanh.

Với dấu mốc hợp tác mới, Flamingo Forest City Đông Anh tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững mà Flamingo đã kiên định theo đuổi suốt 30 năm qua: Đưa thiên nhiên vào không gian sống, kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ giàu trải nghiệm và nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân. Trong tương lai, dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng sống xanh, sống khỏe và sống đẳng cấp tại Thủ đô.