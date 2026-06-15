Thứ Hai, 15/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề lớn về Iran, Ukraine và AI

Hoài Thu

15/06/2026, 10:11

Từ thứ Hai tới thứ Tư tuần này (15-17/6), thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains trên dãy Alps của Pháp sẽ thu hút sự chú ý của giới ngoại giao quốc tế, khi lãnh đạo các nước G7 tới đây dự cuộc gặp thượng đỉnh thường niên lần thứ 52...

Từ trái sang: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh G7 tại Kananaskis, Canada, ngày 16/6/2026 - Ảnh: Getty Images.
Từ trái sang: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh G7 tại Kananaskis, Canada, ngày 16/6/2026 - Ảnh: Getty Images.

Vốn được biết đến nhiều hơn nhờ thương hiệu nước khoáng Evian, thị trấn Evian-les-Bains bên bờ hồ Geneva năm nay là địa điểm diễn ra một trong những cuộc gặp quốc tế đáng chú ý nhất, trong bối cảnh chính trị và kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động lớn.

Cuộc gặp thượng đỉnh của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) gồm diễn ra tuần này trong bối cảnh nhiều vấn đề lớn đang phủ bóng chương trình nghị sự, từ triển vọng thỏa thuận hòa bình tại Iran, vấn đề Ukraine cho tới công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). G7 gồm các quốc gia Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Canada.

Ông Trump bay tới Pháp vào tối Chủ nhật (14/6), ngay sau khi theo dõi một trận đấu võ thuật tổng hợp (MMA) trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Trận đấu diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông. Việc Tổng thống Mỹ khởi hành muộn khiến lịch trình của thượng đỉnh G7 phải lùi lại một ngày.

Theo lịch trình của Điện Elysee, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc gặp riêng với ông Trump vào 17h00 ngày thứ Hai, trước khi chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức vào tối cùng ngày. Chủ đề của buổi tiệc là “Cùng ứng phó với những thách thức quốc tế lớn”.

THỎA THUẬN HÒA BÌNH IRAN

Khi các nhà lãnh đạo thế giới tới Evian, tâm điểm chú ý là việc Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình sau hơn 3 tháng xung đột nổ ra.

Ngày 14/6, Mỹ và Iran tuyên bố đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Thỏa thuận đã được hoàn tất và dự kiến được ký vào ngày 19/6 tại Thụy Sỹ. Theo ông Trump, eo biển Hormuz sẽ được mở lại “hoàn toàn miễn phí”, đồng thời Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của Iran. Phía Iran cũng cho biết thỏa thuận sẽ mở đường cho việc chấm dứt ngay lập tức và lâu dài chiến tranh cũng như các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận.

Những lợi ích kinh tế gắn với thỏa thuận này là rất lớn. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 1/4 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Từ đầu tháng 3, Iran phong tỏa và đóng cửa tuyến hàng hải này đối với các “quốc gia không thân thiện”, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, ngay cả khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz vẫn sẽ là một nhiệm vụ quân sự đặc biệt lớn. Anh và Pháp đã chuẩn bị đưa ra đề xuất rà phá thủy lôi, với sự hỗ trợ của các nhà hoạch định quân sự từ hơn 15 quốc gia. Kế hoạch này được thiết kế để có thể triển khai nhanh trong vòng vài ngày sau khi các bên đạt thỏa thuận.

Vì vậy, thuyết phục ông Trump ủng hộ kế hoạch rà phá thủy lôi dự kiến sẽ là một trong những mục tiêu chính của thượng đỉnh G7 lần này. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Mỹ đã hạ thấp mức độ nguy hiểm của thủy lôi Iran, dù Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận nhiều khu vực trên eo biển Hormuz vẫn còn bị gài thủy lôi.

VẤN ĐỀ UKRAINE VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Các nước châu Âu bước vào thượng đỉnh G7 lần này với nhiều vấn đề cần trao đổi với Mỹ, từ chính sách thuế quan đối với hàng hóa Liên minh châu Âu (EU), cam kết của Washington với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đến những tác động kinh tế từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.

“Năm 2025, châu Âu còn sẵn sàng chấp nhận chiến lược nhượng bộ. Nhưng sang năm nay, họ không còn dễ chấp nhận cách tiếp cận đó như trước”, ông Max Bergmann, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận xét.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ tham dự một phiên làm việc của thượng đỉnh G7 vào thứ Ba với chủ đề “Xây dựng hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu”. Tuy nhiên, ông không có lịch gặp song phương với ông Trump. Điều này được xem là dấu hiệu cho thấy vị thế của Kiev với Washington đã suy giảm.

Theo lịch trình của Điện Elysee, ông Zelenskyy sẽ tới nơi lúc 8h55 ngày thứ Ba, trước khi phiên họp bắt đầu lúc 9h. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar sẽ dự một bữa trưa làm việc riêng, tập trung vào chủ đề “đối mặt với các cuộc khủng hoảng và bảo đảm ổn định ở Trung Đông”.

Ông Trump dự kiến có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo Pháp, Qatar, UAE, Ai Cập và Ấn Độ.

AI cũng là một nội dung đáng chú ý tại thượng đỉnh G7 năm nay, với sự tham dự chưa từng có của các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ. Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman, Tổng giám đốc Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Anthropic Dario Amodei đều xác nhận sẽ tham dự. Đây là lần đầu tiên cả 3 công ty AI hàng đầu thế giới cùng có đại diện tại một cuộc gặp thượng đỉnh G7.

Ông Macron đã đích thân mời ông Altman và đây cũng sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo OpenAI – công ty mẹ ChatGPT - tham dự một sự kiện G7.

Điện Elysee đã lên lịch một bữa trưa làm việc với các lãnh đạo doanh nghiệp này vào thứ Tư, xoay quanh chủ đề “bảo đảm triển khai trí tuệ nhân tạo an toàn, nhanh chóng và hiệu quả”. Đây được xem là nội dung cụ thể nhất trong chương trình nghị sự của G7 năm nay liên quan đến AI.

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Macron cũng nhận được sự quan tâm lớn trong thượng đỉnh G7 năm nay. Là chủ nhà của sự kiện, Tổng thống Pháp sẽ có nhiều dịp trao đổi trực tiếp với ông Trump. Mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo từng thu hút sự chú ý, trong đó có cú bắt tay chặt tại lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp năm 2018.

So với giai đoạn đầu, quan hệ giữa hai bên hiện được nhìn nhận là thận trọng hơn và tập trung nhiều hơn vào các lợi ích cụ thể. Dù vậy, ông Macron và ông Trump vẫn duy trì kênh trao đổi cá nhân qua điện thoại và tin nhắn.

Sau thượng đỉnh G7, ông Trump dự kiến sẽ tới Cung điện Versailles để dự tiệc tối với ông Macron. Theo Điện Elysee, sự kiện này nhằm đánh dấu 250 năm ngày Mỹ giành độc lập. Versailles được mô tả là “địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với tình hữu nghị Pháp - Mỹ”, nơi hiệp ước công nhận nền độc lập của Mỹ được ký vào năm 1783.

Mỹ kêu gọi G7 gây sức ép tài chính lên Iran

08:58, 20/05/2026

Mỹ kêu gọi G7 gây sức ép tài chính lên Iran

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

09:43, 28/03/2026

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

18:38, 21/03/2026

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Từ khóa:

Donald Trump G7 Mỹ Pháp thế giới thượng đỉnh G7

Đọc thêm

Thụy Sỹ: Cử tri bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người

Thụy Sỹ: Cử tri bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người

Trong một cuộc trưng cầu dân ý, cử tri Thụy Sỹ bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người...

El Niño trở lại: Thế giới đối mặt nguy cơ thời tiết cực đoan và thiên tai gây thiệt hại kinh tế

El Niño trở lại: Thế giới đối mặt nguy cơ thời tiết cực đoan và thiên tai gây thiệt hại kinh tế

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của El Niño. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng khí hậu này có thể phát triển thành một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận, làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, kích hoạt hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan và gây thiệt hại kinh tế lớn trên phạm vi toàn thế giới…

Sự trỗi dậy của “nền kinh tế token AI” và canh bạc quy mô lớn của Trung Quốc

Sự trỗi dậy của “nền kinh tế token AI” và canh bạc quy mô lớn của Trung Quốc

Token đang nhanh chóng trở thành đơn vị đo lường và định giá mới của nền kinh tế AI. Trong khi nhiều quốc gia tập trung phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang đặt cược vào việc xây dựng một “nền kinh tế token” quy mô lớn, mở ra cả cơ hội tăng trưởng lẫn những thách thức mới về an ninh và quản trị…

Chủ đề nóng nhất kỳ họp thượng đỉnh G7: Mất cân đối đe dọa kinh tế toàn cầu

Chủ đề nóng nhất kỳ họp thượng đỉnh G7: Mất cân đối đe dọa kinh tế toàn cầu

Tại Hội nghị thượng đỉnh khối 7 nền công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ở Pháp trong tuần này, mất cân đối toàn cầu sẽ là một chủ đề chiếm nhiều thời gian thảo luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác...

Mệt mỏi vì biến động khó lường, nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi thị trường dầu

Mệt mỏi vì biến động khó lường, nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi thị trường dầu

Từ đầu năm đến nay, giá dầu toàn cầu biến động mạnh khiến thanh khoản trên thị trường sụt giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Không lo trụ, dòng tiền vào mạnh đẩy giá cổ phiếu tăng diện rộng

Chứng khoán

2

Sự kiện cộng đồng bảo mật BSides Hanoi trở lại với chủ đề “No Human”

Kinh tế số

3

Lãi suất qua đêm giảm mạnh về 3,5%/năm

Tài chính

4

Thụy Sỹ: Cử tri bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người

Thế giới

5

Tây Ninh: Lễ hội núi Bà Đen lần đầu tổ chức loạt trải nghiệm văn hóa quy mô lớn

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy