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Phép thử lớn trong tuần này khi VNM ETF cơ cấu trùng với ngày đáo hạn phái sinh

Thu Minh

15/06/2026, 10:25

Tuần tới cũng sẽ là một phép thử lớn khi kỳ cơ cấu của VNM ETF diễn ra trùng với ngày đáo hạn phái sinh. Dữ liệu cho thấy quỹ này sẽ thực hiện mua mới VPL (12 triệu USD) và MSB (5,6 triệu USD), đồng thời thực hiện lệnh mua lớn tại VCK, FPT, VNM, VCB và TCX.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán toàn cầu tràn ngập sắc xanh trong tuần có nhiều biến động, từ thương vụ IPO lịch sử của SpaceX và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đến bức tranh kinh tế vĩ mô với nhiều sức ép và áp lực tỷ giá khiến một số ngân hàng trung ương Châu Á phải can thiệp quyết liệt hơn.

Tuần này, Fed sẽ họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Ba và thứ Tư. Đây là cuộc họp đầu tiên mà ông Kevin Warsh giữ cương vị chủ tịch Fed. Theo dự báo, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng điều mà thị trường chờ đợi là những tín hiệu về đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Đối với thị trường trong nước, trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn của thế giới, VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 11/2025. Sự thẩm thấu của các biến số vĩ mô bất lợi đã đẩy chỉ số vào trạng thái điều chỉnh sâu. Chốt tuần, Vn-Index dừng ở 1.791,65 điểm, giảm -47,25 điểm (-2,57%) dưới áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu Vingroup (-33,4 điểm), trong đó: VIC (-18,8 điểm), VHM (-11,6 điểm), VPL (-1,7 điểm). 

Nhận định về thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng, lạm phát gây sức ép thắt chặt chính sách tiền tệ với nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Tâm điểm của thị trường tài chính và chứng khoán thế giới tuần tới là 2 cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của 2 Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo dự báo, BOJ nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong khi Fed vẫn giữ nguyên. Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cũng chịu sức ép chuyển sang thắt chặt. Việc duy trì lãi suất "Higher for Longer" không đơn thuần là một rào cản tâm lý mà là sự thay đổi cấu trúc chi phí vốn cho giai đoạn 2026-2027.

Xu hướng tăng lãi suất đang lan rộng trong nhóm các ngân hàng trung ương lớn. Tuần vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất, nối tiếp các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ trước đó của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank), sang tháng 7 NHTW Hàn Quốc cũng có khả năng tăng lãi suất. Ở Đông Nam Á: Singapore, Philippines và Indonesia là các quốc gia thắt chặt chính sách, tạo áp lực lớn lên chi phí vốn toàn khu vực.

Bất chấp xu hướng tăng lãi suất từ các Ngân hàng Trung ương, thị trường chứng khoán thế giới (đặc biệt là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, …) vẫn tăng mạnh cho thấy thị trường đang tập trung mạnh vào triển vọng tương lai, đặc biệt là nhóm công nghệ AI và một phần kỳ vọng ổn định địa chính trị khu vực Trung Đông.

Nhìn chung, thị trường đang ưu tiên vào doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) bước vào thời hoàng kim + kỳ vọng kinh tế mềm hơn là lo ngại lãi suất ngắn hạn và giá dầu. Lãi suất tăng là phản ứng với lạm phát năng lượng, nhưng không đủ mạnh để dập tắt đà tăng trưởng công nghệ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang kỳ vọng vào một nhịp phục hồi kỹ thuật sau chuỗi giảm điểm kéo dài, đối lập với sự thăng hoa của các nhóm cổ phiếu công nghệ thế giới. 

Trong bối cảnh thị trường trong nước đang ở vũng trũng thông tin hỗ trợ, một thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran, và eo biển Hormuz lập tức mở cửa trở lại sau đó có thể giúp thị trường có “lý do” phục hồi trở lại. Kể từ thời điểm chiến sự Mỹ - Iran diễn ra, chỉ số VN-Index đang giảm -4,7%, VN30 sụt -5,7% trong khi Midcap và Smallcap giảm lần lượt -8,5% và -11,5%.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu hiện đang cao hơn thời điểm chiến sự nổ ra +5,3%, các thị trường được dự báo chịu ảnh hưởng từ eo biển Hormuz như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt +12,2%, +30,1% và +21,8%.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Indonesia và Philippines, các thị trường khác cũng đã về sát hoặc cao hơn thời điểm diễn ra xung đột. Sự "lệch pha" này cho thấy thị trường nội địa đang nằm trong vùng trũng thông tin hỗ trợ, khiến tâm lý nhà đầu tư dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước áp lực từ khối ngoại.

Sau 4 tuần giảm liên tiếp, MBS cho rằng thị trường khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật trong tuần tới. Kể từ đáy thuế quan (tháng 4/2025), chuỗi giảm liên tiếp của thị trường chưa vượt quá 5 tuần. Điều tương tự cũng diễn ra ở cổ phiếu VIC, kể từ năm 2025 cổ phiếu này cũng không giảm quá 4 tuần liên tiếp. Tuần vừa qua, VIC lấy đi của thị trường gần 20 điểm, trong vòng 1 tháng gần nhất VIC cũng là tác nhân gây áp lực lên chỉ số với 45 điểm.

Tuần tới cũng sẽ là một phép thử lớn khi kỳ cơ cấu của VNM ETF diễn ra trùng với ngày đáo hạn phái sinh. Dữ liệu cho thấy quỹ này sẽ thực hiện mua mới VPL (12 triệu USD) và MSB (5,6 triệu USD), đồng thời thực hiện lệnh mua lớn tại VCK, FPT, VNM, VCB và TCX.

Đây có thể là động lực kích hoạt nhịp hồi kỹ thuật cho nhóm vốn hóa lớn, do vậy nhiều khả năng thị trường sẽ tích cực ở những phiên đầu tuần và thận trọng ở 2 phiên cuối tuần.

"Thận trọng và kiên nhẫn" là từ khóa chủ chốt cho tháng 6. Chủ động chốt lời từng phần (tài trợ rủi ro) để đưa danh mục về trạng thái an toàn. Duy trì tỷ trọng tiền mặt cao để sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về vùng giá hấp dẫn với các nhóm cổ phiếu đang có sự tập trung dòng tiền như Ngân hàng, chứng khoán, Bất động sản dân cư, Bán lẻ, Thực phẩm, và các cổ phiếu có thông tin hỗ trợ như: Khu công nghiệp Logistics, Cao su tự nhiên, Vingroup, …", MBS nhấn mạnh. 

Chứng khoán Mirae Asset cũng cho rằng thị trường ghi nhận các nhịp phục hồi kỹ thuật nhưng thiếu lực cầu đồng thuận khi thanh khoản thấp, phản ánh tâm lý thận trọng và thiếu yếu tố dẫn dắt của dòng tiền lớn, chưa sẵn sàng quay trở lại.

Tuần này, nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến cuộc họp FOMC ngày 17/6 và định hướng chính sách tiền tệ từ Tân chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Trong bối cảnh đó, chiến lược tối ưu là quản trị rủi ro và chờ thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát, ưu tiên hạ tỷ trọng đòn bẩy (margin) và đưa danh mục về mức an toàn trong các nhịp phục hồi kỹ thuật. Ưu tiên nhóm cổ phiếu có nền tảng tài chính lành mạnh, định giá hấp dẫn và câu chuyện tăng trưởng chưa phản ánh hết vào giá. Duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và không mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh. Ngưỡng hỗ trợ: 1760−1800.

Về mặt định giá, P/E giảm về mức 14,7x (hấp dẫn so với mức trung bình dài hạn 17x). Với triển vọng năm 2026 khả quan, Mirae Asset giữ nguyên dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho các doanh nghiệp niêm yết ở mức 20%, mức định giá hiện tại vẫn hấp dẫn cho tầm nhìn trung và dài hạn.

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chiến sự Mỹ - Iran Chứng khoán MBS Cục dự trữ liên bang Mỹ doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo lãi suất ngân hàng lạm phát toàn cầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình kinh tế vĩ mô VN-Index

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