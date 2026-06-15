Đề xuất miễn 100% tiền thuê đất để thúc đẩy công nghệ cao

Ngày 15/6, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị
định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao
(lần 02).
Lần này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát các cơ chế,
chính sách ưu đãi ở mức cao nhất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu
tư, nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ; thúc đẩy phát triển công nghệ
cao, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược để hoàn thiện dự thảo.
Đáng chú ý, điều 44, dự thảo quy định về tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất nhằm bổ sung chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất.
Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bổ sung ưu đãi “miễn
tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với Trung tâm nghiên cứu và phát
triển công nghệ chiến lược, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao,
doanh nghiệp công nghệ chiến lược”.
Lý giải về đề xuất này, tờ trình nêu rõ, các trung tâm này là
chủ thể cần được tập trung ưu tiên chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thực hiện hoạt
động nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược. Điều này
nhằm thể chế hóa chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về “Phát triển
nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược”.
Tuy nhiên, theo chính sách ưu đãi về đất đai hiện hành, các
trung tâm này lại chưa phù hợp khi so sánh với một số đối tượng tương đồng như:
Viện và Trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghiệp công nghệ số, cơ sở nghiên cứu
của doanh nghiệp khoa học và công nghệ (được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời
gian thuê theo quy định tại các điểm đ, e, h khoản 1 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP).
Vì vậy, để đảm bảo sự phù hợp và công bằng về chính sách giữa
các trung tâm này và các cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp, tránh nguy
cơ ảnh hưởng thu hút đầu tư, dự thảo bổ sung thêm quy định trên.
Bên cạnh đó, dự thảo quy định “Miễn toàn bộ tiền thuê đất
cho cả thời hạn thuê đối với diện tích đất cho các dự án đầu tư thực hiện hoạt
động công nghệ cao, công nghệ chiến lược thuê lại;
Miễn tiền thuê đất 15 năm và
giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian còn lại đối với diện tích đất còn lại (trừ
đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghệ cao theo quy định
tại khoản 5 Điều 95 của Nghị định số 102/2024/NĐ- CP ngày 30/7/2024 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)”.
Kèm với điều kiện là chủ đầu tư hạ tầng không được tính tiền
thuê đất đã được miễn, giảm vào giá cho thuê lại đất (sửa đổi, bổ sung khoản 5
Điều 39 và bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 40 Nghị định số
103/2024/NĐ-CP).
Như vậy, đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ
cao, công nghệ chiến lược, chủ đầu tư “gián tiếp” được miễn tiền thuê đất phải
nộp cho Nhà nước.
Đối với các dự án đầu tư còn lại, chủ đầu tư “gián tiếp” được
hưởng ưu đãi tối đa (đối với dự án đầu tư cùng thời điểm chủ đầu tư hạ tầng
thuê đất của Nhà nước) được miễn 15 năm tiền thuê đất và giảm 50% tiền thuê đất
trong thời gian còn lại của dự án.
Đối với các dự án đầu tư còn lại, thời gian
miễn tiền thuê đất giảm dần và mức giảm tiền thuê đất bị ảnh hưởng do phải trả
chi phí lãi vay theo phương án kinh doanh của chủ đầu tư hạ tầng đối với phần
tiền thuê đất đã nộp.
Với chính sách trên, nhà đầu tư trực tiếp sử dụng đất (thuê
lại đất của chủ đầu tư hạ tầng) có thể có mức ưu đãi đất đai (đối với phần tiền
thuê đất phải nộp cho Nhà nước, có thể đạt được mức ưu đãi trung bình) tương đối
công bằng so với nhà đầu tư sử dụng đất tại các khu công nghệ cao được ngân
sách nhà nước đầu tư.