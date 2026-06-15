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Đề xuất miễn 100% tiền thuê đất để thúc đẩy công nghệ cao

Đỗ Như

15/06/2026, 09:20

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bổ sung ưu đãi “miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 15/6, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (lần 02).

Lần này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát các cơ chế, chính sách ưu đãi ở mức cao nhất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ; thúc đẩy phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược để hoàn thiện dự thảo.

Đáng chú ý, điều 44, dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm bổ sung chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bổ sung ưu đãi “miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược”.

Lý giải về đề xuất này, tờ trình nêu rõ, các trung tâm này là chủ thể cần được tập trung ưu tiên chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược. Điều này nhằm thể chế hóa chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về “Phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược”.

Tuy nhiên, theo chính sách ưu đãi về đất đai hiện hành, các trung tâm này lại chưa phù hợp khi so sánh với một số đối tượng tương đồng như: Viện và Trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghiệp công nghệ số, cơ sở nghiên cứu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ (được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê theo quy định tại các điểm đ, e, h khoản 1 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP).

Vì vậy, để đảm bảo sự phù hợp và công bằng về chính sách giữa các trung tâm này và các cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp, tránh nguy cơ ảnh hưởng thu hút đầu tư, dự thảo bổ sung thêm quy định trên.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định “Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với diện tích đất cho các dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược thuê lại;

Miễn tiền thuê đất 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian còn lại đối với diện tích đất còn lại (trừ đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghệ cao theo quy định tại khoản 5 Điều 95 của Nghị định số 102/2024/NĐ- CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)”.

Kèm với điều kiện là chủ đầu tư hạ tầng không được tính tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá cho thuê lại đất (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 39 và bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 40 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP).

Như vậy, đối với dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chủ đầu tư “gián tiếp” được miễn tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước.

Đối với các dự án đầu tư còn lại, chủ đầu tư “gián tiếp” được hưởng ưu đãi tối đa (đối với dự án đầu tư cùng thời điểm chủ đầu tư hạ tầng thuê đất của Nhà nước) được miễn 15 năm tiền thuê đất và giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian còn lại của dự án.

Đối với các dự án đầu tư còn lại, thời gian miễn tiền thuê đất giảm dần và mức giảm tiền thuê đất bị ảnh hưởng do phải trả chi phí lãi vay theo phương án kinh doanh của chủ đầu tư hạ tầng đối với phần tiền thuê đất đã nộp.

Với chính sách trên, nhà đầu tư trực tiếp sử dụng đất (thuê lại đất của chủ đầu tư hạ tầng) có thể có mức ưu đãi đất đai (đối với phần tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước, có thể đạt được mức ưu đãi trung bình) tương đối công bằng so với nhà đầu tư sử dụng đất tại các khu công nghệ cao được ngân sách nhà nước đầu tư.

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Từ khóa:

công nghệ cao công nghệ chiến lược miễn tiền thuê đất Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

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