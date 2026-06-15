Giá vàng tăng mạnh, giá dầu lao dốc sau tin Mỹ - Iran đạt thỏa thuận

Tuần này, sự kiện quan trọng nhất đối với nhà đầu tư trên thị trường vàng là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh...

Giá vàng thế giới tăng vọt lên gần 4.300 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (15/6) tại thị trường châu Á, sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, giá dầu thô và đồng USD cùng sụt giảm mạnh.

Lúc 7h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng hơn 76 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại New York, tương đương tăng 1,8%, giao dịch ở mức hơn 4.296 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 2,3 USD/oz, tương đương tăng 3,3%, giao dịch ở mức 70,4 USD/oz.

Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 4%, còn 83,8 USD/thùng, và giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 4,6%, còn 80,9 USD/thùng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm gần 0,3% còn 99,49 điểm.

Mỹ và Iran tuyên bố đã đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 100 ngày, và thỏa thuận này sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí ngừng bắn thêm 60 ngày, Mỹ dừng phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong khoảng thời gian đó, hai bên tiếp tục đàm phán về các vấn đề lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và chương trình hạt nhân của Tehran, nhằm đạt một thỏa thuận rộng lớn hơn - theo tin từ tờ báo Financial Times.

Sau khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá dầu thô và đồng USD đã tăng mạnh, gây áp lực giảm lớn lên giá vàng.

Giá dầu thô đã có lúc tăng vượt mức 120 USD/thùng - cao nhất kể từ năm 2022 - và chỉ số Dollar Index có thời điểm vượt 100,5 điểm, cao nhất trong 6 tháng. Giá dầu tăng do eo biển Hormuz đóng cửa khiến thế giới hứng chịu một cú sốc nguồn cung lịch sử.

Đồng USD tăng giá do phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn và hưởng lợi từ địa vị quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Khi giá dầu tăng, áp lực lạm phát toàn cầu tăng theo, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để chống lạm phát. Kỳ vọng này gây sức ép giảm mạnh lên giá vàng. Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng có lúc giảm về gần ngưỡng 4.000 USD/oz trong thời gian gần đây.

Giới phân tích nhận định cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh là nguồn áp lực giảm giá lớn nhất đối với vàng. Bởi vậy, một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến này giúp giải tỏa áp lực đó, mở đường cho giá vàng hồi phục.

Tuần vừa rồi, giá vàng đã giảm tuần thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn giữ được mốc chủ chốt 4.000 USD/oz. Trao đổi với trang Kitco News, ông Simon-Peter Massabni, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của trang XS.com, nhận định việc mốc 4.000 USD/oz duy trì cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang bắt đầu nhận thấy cơ hội để mua sau đợt điều chỉnh gần đây.

“Việc vàng giữ được mốc 4.000 USD/oz phản ánh sự hiện diện của các nhà đầu tư chiến lược, những người xem bất kỳ sự giảm giá nào cũng là cơ hội để xây dựng vị thế mới. Tôi cũng tin rằng giai đoạn điều chỉnh sâu đang đi gần đến hồi kết, và thị trường đã tiến gần hơn tới việc xây dựng một nền giá mới thay vì bước vào một xu hướng giá xuống trên diện rộng”, ông Massabi nhận định.

Tuần này, sự kiện quan trọng nhất đối với nhà đầu tư trên thị trường vàng là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Với áp lực lạm phát gia tăng, thị trường đang dự báo Fed sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Dự báo này được duy trì ngay cả khi eo biển Hormuz có mở cửa trở lại ngay, vì việc khôi phục dòng chảy năng lượng về mức như trước chiến tranh có thể sẽ mất thời gian vài tháng.

Theo kỳ vọng ở thời điểm hiện tại, Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tuần này, nhưng có thể sẽ truyền đạt tới thị trường một lập trường nghiêng về thắt chặt. Một tuyên bố như vậy từ Fed có thể gây bất lợi cho giá vàng trong ngắn hạn.

“Nếu ông Warsh đưa ra một số phát biểu gây ngạc nhiên về lạm phát và lãi suất, nếu ông ấy tỏ ra cứng rắn hơn so với dự báo, đó sẽ là tin xấu đối với giá vàng”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của trang Forex.com nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Bà Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng Commerzbank, cho rằng “nhân tố bí ẩn” duy nhất vào tuần này sẽ là những gì ông Warsh nói trong buổi họp báo sau cuộc họp chính sách của Fed. Bà cho rằng giọng điệu của vị tân Chủ tịch Fed sẽ giữ vai trò định hướng giá vàng trong thời gian tới.

“Nếu ông Warsh gây bất ngờ cho thị trường với những phát ngôn cứng rắn, giá vàng có thể sẽ giảm. Nếu ông ấy làm giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất, giá vàng có thể sẽ phục hồi nhẹ”, bà nói.

Nhìn trong dài hạn hơn, một số nhà phân tích cho rằng thị trường vàng không có gì phải lo sợ từ Fed.

Ông Jeff Clark, nhà xuất bản của trang tin vàng The Gold Advisor, cho biết ngay cả khi lãi suất rốt cuộc có tăng, vẫn có giới hạn về mức độ tăng. Ông giải thích rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không thể gồng gánh được chi phí đi vay cao hơn, nên Fed sẽ không tăng lãi suất nhiều.

“Kịch bản cơ bản của chúng tôi là đà tăng của đồng USD sẽ không kéo dài và lãi suất hoặc sẽ giảm xuống hoặc Fed sẽ có biện pháp ngăn chặn lãi suất tăng thêm”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng trong cả hai kịch bản, vàng đều hưởng lợi.