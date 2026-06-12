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Hà Nội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thanh Xuân

12/06/2026, 17:15

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, ngày 11/5/2026, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thành phố. Dự án được triển khai từ năm 2026 và hoàn thành đồng bộ vào năm 2038.

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng; phù hợp định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô và phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

YÊU CẦU TRIỂN KHAI DỰ ÁN VỚI TINH THẦN "6 RÕ"

Nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển Thủ đô với việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố sự đồng thuận trong nhân dân và tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm coi việc triển khai thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị Thành phố.

Việc triển khai phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, với tinh thần “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai dự án.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo UBND TP cùng các sở, ngành, cơ quan chức năng tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các thủ tục đầu tư; bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và triển khai dự án đúng quy định pháp luật. Đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai các dự án thành phần và tổng thể dự án trên địa bàn.

Cùng với đó là tăng cường giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của nhân dân; chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, gây thất thoát, lãng phí; kịp thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện dự án; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản, vốn đầu tư và các nguồn lực phát triển.

MỖI ĐỊA PHƯƠNG PHẢI LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÁM SÁT DỰ ÁN 

Đảng ủy UBND Thành phố được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, triển khai các giải pháp đồng bộ hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo đảm điều kiện học tập cho con em các hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Nơi ở mới phải có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

 Thành phố sẽ thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên với Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chủ động rà soát, phân loại các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến dự án; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân, không để phát sinh điểm nóng và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Đối với 16 xã, phường - nơi thực hiện dự án gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự và ổn định đời sống Nhân dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Mỗi địa phương phải thành lập Tổ công tác do Bí thư Đảng ủy làm Tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, đối thoại, tiếp công dân; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy HĐND Thành phố, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Công an Thành phố trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai dự án.

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Từ khóa:

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