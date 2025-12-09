Thứ Ba, 09/12/2025

Trang chủ Thị trường

Canada rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá sản phẩm ống dẫn dầu Việt Nam

Song Hà

09/12/2025, 07:21

Hoạt động rà soát này nhằm xác định liệu khi chấm dứt lệnh hiện hành, hành vi bán phá giá có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hay không...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, ngày 02/12/2025, Cục nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Canada về việc Tòa án Thương mại quốc tế Canada (CITT) đã ban hành thông báo rà soát cuối kỳ đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá áp dụng cho sản phẩm ống dẫn dầu (Oil Country Tubular Goods – OCTG) nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động rà soát này nhằm xác định liệu khi chấm dứt lệnh hiện hành, hành vi bán phá giá có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hay không, đồng thời, xác định khả năng gây thiệt hại cho ngành sản xuất OCTG nội địa của Canada.

Mức thuế chống bán phá giá không được xem xét lại trong phạm vi cuộc rà soát này.

Cụ thể, sản phẩm thuộc phạm vi rà soát là ống dẫn dầu OCTG, bao gồm ống chống, ống khai thác và ống thô bằng thép carbon hoặc thép hợp kim; có thể hàn hoặc không hàn (đúc liền mạch), có hoặc không nhiệt luyện, mọi kiểu hoàn thiện đầu ống, với đường kính ngoài: 2 3/8" – 13 3/8" (60,3 – 339,7 mm), và đáp ứng tiêu chuẩn API 5CT của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (American Petroleum Institute – API) hoặc tiêu chuẩn tương đương, thuộc mọi cấp độ/mác thép.

Các sản phẩm nằm ngoài phạm vi rà soát gồm: ống khoan, đoạn ống ngắn nối, khớp nối/ống phôi khớp nối và ống thép không gỉ có hàm lượng crôm >= 10,5%.

Lịch trình điều tra của Cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA): 02/12/2025, CBSA chính thức khởi động điều tra rà soát cuối kỳ và phát hành bảng hỏi.

30/4/2026: CBSA ban hành kết luận. Nếu kết luận khẳng định về khả năng tiếp diễn/tái diễn hành vi bán phá giá, thì hồ sơ sẽ được chuyển qua CITT để đánh giá thiệt hại.

15/5/2026: CBSA ban hành Bản tuyên bố lý do.

Lịch trình rà soát cuối kỳ của CITT bắt đầu từ 01/5/2026, CITT khởi động hoạt động rà soát cuối kỳ thuộc thẩm quyền của mình (sau khi CBSA có kết luận khẳng định).

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc. Chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá của Canada và xác định chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp.

Cá nhân hoặc chính phủ muốn tham gia vào cuộc rà soát phải nộp Mẫu I — Thông báo Tham gia; luật sư đại diện cho một bên trong cuộc rà soát phải nộp Mẫu II — Thông báo Đại diện và Mẫu III — Tuyên bố và Cam kết cho CITT trước ngày 16/12/2025 đến Văn phòng Đăng ký, Ban Thư ký của CITT (tại địa chỉ citt-tcce@tribunal.gc.ca, hoặc có thể liên hệ Văn phòng Đăng ký qua số 613-993-3595).

Các bên thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Canada rà soát hành chính “thuế kép” với sản phẩm ghế bọc đệm Việt Nam

07:34, 28/11/2025

Canada rà soát hành chính “thuế kép” với sản phẩm ghế bọc đệm Việt Nam

Sơ-mi-rơ-moóc Việt Nam xuất khẩu sang Canada không lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại

07:12, 27/05/2025

Sơ-mi-rơ-moóc Việt Nam xuất khẩu sang Canada không lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại

Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá với dây đai thép Việt Nam

15:00, 17/05/2025

Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá với dây đai thép Việt Nam

Từ khóa:

Canada CBSA CITT Cục Phòng vệ thương mại hành vi bán phá giá ngành sản xuất dầu khí ống dẫn dầu OCTG quy định điều tra chống bán phá giá Thuế chống bán phá giá Thương vụ Việt Nam

