Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Cảnh báo việc lợi dụng góp ý dự thảo văn kiện của Đảng để cài cắm mã độc

Như Nguyệt

15/11/2025, 09:18

Lợi dụng hoạt động lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đối tượng xấu đã cài cắm phần mềm có mã độc nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, đánh cắp dữ liệu thông tin.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 14/11, Công an TP. Hà Nội phát thông tin cảnh báo mã độc nguy hiểm lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện của Đảng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện mã độc Valley RAT liên kết đến địa chỉ máy chủ điều khiển (C2): 27.124.9.13, port 5689, được ẩn giấu trong tệp có tên “DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.exe”.

Các đối tượng lợi dụng hoạt động lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội để lừa người dùng cài đặt, thực hiện các hành vi nguy hiểm như đánh cắp thông tin nhạy cảm, chiếm đoạt tài khoản cá nhân, đánh cắp tài liệu, phát tán mã độc sang các máy tính khác.

Kết quả phân tích cho thấy mã độc sau khi được cài vào máy tính người dùng sẽ tự động thực thi mỗi khi khởi động máy, kết nối đến máy chủ điều khiển từ xa do tin tặc chiếm giữ, từ đó tiếp tục thực hiện các hành vi trên.

Mở rộng rà soát, công an phát hiện các tập tin mã độc khác có kết nối đến máy chủ C2 mà tin tặc đã phát tán trong thời gian gần đây gồm:

(1) Báo cáo tài chính 2.exe hoặc Thanh toán bảo hiểm doanh nghiệp.exe

(2) Công văn hỏa tốc của Chính phủ.exe

(3) Hỗ trợ kê khai thuế.exe

(4) Công văn đánh giá hoạt động Đảng.exe hoặc Mẫu giấy ủy quyền.exe

(5) Biên bản báo cáo quý III.exe

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tải, cài đặt, mở các tập tin không rõ nguồn gốc (đặc biệt các tập tin thực thi có đuôi .exe, .dll, .bat, .msi,…).

Rà soát hệ thống thông tin của đơn vị, địa phương để phát hiện các tập tin nghi ngờ. Nếu ghi nhận sự cố, cách ly máy bị nhiễm, ngắt kết nối Internet và báo cáo về Trung tâm An ninh mạng quốc gia để được hỗ trợ.

Quét toàn bộ hệ thống bằng phần mềm bảo mật cập nhật mới nhất (EDR/XDR) có khả năng phát hiện và diệt mã độc ẩn. Khuyến nghị sử dụng Avast, AVG, Bitdefender (bản free) hoặc Windows Defender cập nhật mới nhất.

Mua bán phần mềm mã độc để lấy cắp thông tin cá nhân

06:37, 14/01/2025

Mua bán phần mềm mã độc để lấy cắp thông tin cá nhân

Thủ đoạn tinh vi cài mã độc, giả mạo nhà tuyển dụng nước ngoài để chiếm đoạt thông tin

17:54, 16/09/2024

Thủ đoạn tinh vi cài mã độc, giả mạo nhà tuyển dụng nước ngoài để chiếm đoạt thông tin

Phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của hàng chục nghìn cá nhân, doanh nghiệp

15:49, 24/05/2024

Phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của hàng chục nghìn cá nhân, doanh nghiệp

Từ khóa:

mã độc đánh cắp dữ liệu

Đọc thêm

Ký kết Hiệp định ASEAN về dẫn độ: Dấu mốc hợp tác pháp luật khu vực

Ký kết Hiệp định ASEAN về dẫn độ: Dấu mốc hợp tác pháp luật khu vực

Việc ký kết Hiệp định ASEAN về dẫn độ tại ALAWMM 13 là thành quả của nỗ lực chung toàn khu vực, gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng tội phạm không thể lợi dụng biên giới giữa các nước ASEAN để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Đồng Nai kiến nghị loạt chính sách tạo cơ sở cho tăng trưởng 2 con số

Đồng Nai kiến nghị loạt chính sách tạo cơ sở cho tăng trưởng 2 con số

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, tỉnh Đồng Nai kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách về kinh tế, hạ tầng, nhằm tạo dư địa để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Trình Quốc hội chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Trình Quốc hội chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 14/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

Khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tại miền Trung

Khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tại miền Trung

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân vùng bão lũ tại miền Trung…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại đoàn kết toàn dân tộc là điểm tựa vượt qua khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại đoàn kết toàn dân tộc là điểm tựa vượt qua khó khăn

Ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi người dân vừa kiên cường ứng phó bão số 13, vừa nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Doanh nghiệp

2

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Doanh nghiệp

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Dân sinh

4

Chưa rõ xu hướng, dòng tiền cá nhân vẫn thận trọng

Chứng khoán

5

Áp thuế 20% cho thu nhập từ bồi thường của nhà thầu nước ngoài

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy