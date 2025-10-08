Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Người dân Thái Nguyên bàng hoàng trước đỉnh lũ lịch sử

Song Hoàng

08/10/2025, 12:06

Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa lớn, kéo dài và trên diện rộng, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đêm 7/10, hàng loạt khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, người dân lo lắng, bất an trong dòng lũ dữ...

Nước lũ nhấn chìm hàng loạt khu dân cư của tỉnh Thái Nguyên
Nước lũ nhấn chìm hàng loạt khu dân cư của tỉnh Thái Nguyên

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, đêm 7/10 lũ sông Cầu vượt mức lịch sử năm ngoái 1,09 m khiến nước dồn về Thái Nguyên, hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập, người dân trắng đêm canh chạy lũ.

Nước lũ dâng nhanh, cao khiến nhiều gia đình hoàn toàn không kịp trở tay. Nhiều ngôi nhà nước dâng quá tầng 2 khiến nỗ lực cứu tài sản trở nên vô vọng. Hàng loạt gia đình phải leo lên mái nhà tránh nước và chờ đợi lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ. 

Người dân Thái Nguyên chưa bao giờ phải đối mặt với nước lũ dâng cao như đêm 7/10. Đỉnh lũ trên nhiều tuyến sông đã vượt qua mức kỷ lục do cơn hoàn lưu bão Yagi thiết lập năm ngoái...
Người dân Thái Nguyên chưa bao giờ phải đối mặt với nước lũ dâng cao như đêm 7/10. Đỉnh lũ trên nhiều tuyến sông đã vượt qua mức kỷ lục do cơn hoàn lưu bão Yagi thiết lập năm ngoái...
Nước dâng cao khiến phố xá biến thành sông, nhấn chìm rất nhiều nhà cửa, phương tiện. Đoạn đường qua tỉnh ủy Thái Nguyên nước ngập sâu khiến xe ô tô nổi
Nước dâng cao khiến phố xá biến thành sông, nhấn chìm rất nhiều nhà cửa, phương tiện. Đoạn đường qua tỉnh ủy Thái Nguyên nước ngập sâu khiến xe ô tô nổi "lềnh bềnh" trên biển nước. 
Lên nóc nhà tránh lũ và chờ đợi lực lượng cứu hộ là giải pháp cuối cùng mà nhiều gia đình phải lựa chọn. 
Lên nóc nhà tránh lũ và chờ đợi lực lượng cứu hộ là giải pháp cuối cùng mà nhiều gia đình phải lựa chọn. 
Một em bé ít ngày tuổi được mẹ đưa lên mái nhà tránh lũ.
Một em bé ít ngày tuổi được mẹ đưa lên mái nhà tránh lũ.
Nước dâng cao, vây bọc tứ phía, điện bị cắt, thiếu nước sạch, thiếu nhu yếu phẩm là tình cảnh của hàng ngàn hộ gia đình tại Thái Nguyên trong đêm qua và sáng nay, 8/10. 
Nước dâng cao, vây bọc tứ phía, điện bị cắt, thiếu nước sạch, thiếu nhu yếu phẩm là tình cảnh của hàng ngàn hộ gia đình tại Thái Nguyên trong đêm qua và sáng nay, 8/10. 
Chị T.B, một doanh nhân tại Thái Nguyên cho biết suốt đêm qua đã thức trắng để tìm cách liên lạc với người thân nhưng bất lực, do điện thoại của chồng chị bị rơi xuống nước. Rất may khoảng 2 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã xuất hiện hỗ trợ kịp thời....
Chị T.B, một doanh nhân tại Thái Nguyên cho biết suốt đêm qua đã thức trắng để tìm cách liên lạc với người thân nhưng bất lực, do điện thoại của chồng chị bị rơi xuống nước. Rất may khoảng 2 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã xuất hiện hỗ trợ kịp thời....
Nhiều gia đình cho biết họ chỉ còn tìm cách thoát khỏi ngập lụt, bảo vệ tính mạng, việc cứu, chạy tài sản là bất khả thi bởi mọi nơi đều bị nhấn chìm. 
Nhiều gia đình cho biết họ chỉ còn tìm cách thoát khỏi ngập lụt, bảo vệ tính mạng, việc cứu, chạy tài sản là bất khả thi bởi mọi nơi đều bị nhấn chìm. 
Trận lụt lịch sử năm nay sẽ là kỷ lục và trở thành ký ức ám ảnh của hàng ngàn người Thái Nguyên. Việc đảm bảo an toàn cho gia đình được đặt lên hàng đầu, tài sản của hàng ngàn gia đình đã cơ bản trôi theo dòng nước. 
Trận lụt lịch sử năm nay sẽ là kỷ lục và trở thành ký ức ám ảnh của hàng ngàn người Thái Nguyên. Việc đảm bảo an toàn cho gia đình được đặt lên hàng đầu, tài sản của hàng ngàn gia đình đã cơ bản trôi theo dòng nước. 
Hiện nay, trời đã tạm ngớt mưa tại Thái Nguyên nhưng nước vẫn chưa rút. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục tiếp cận các khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ người dân. 
Hiện nay, trời đã tạm ngớt mưa tại Thái Nguyên nhưng nước vẫn chưa rút. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục tiếp cận các khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ người dân. 
Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ra Lời kêu gọi về việc tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh. 
Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ra Lời kêu gọi về việc tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh. 

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ gửi về Quỹ Cứu trợ tỉnh Thái Nguyên, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, theo thông tin sau: Số tài khoản: 8501666699999, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Nam Thái Nguyên. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ.

Thiệt hại sau bão dữ ở vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa

11:46, 08/10/2025

Thiệt hại sau bão dữ ở vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa

Thái Nguyên vẫn đang mưa rất lớn, cả tỉnh dốc toàn lực ứng phó

19:16, 07/10/2025

Thái Nguyên vẫn đang mưa rất lớn, cả tỉnh dốc toàn lực ứng phó

Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

13:40, 07/10/2025

Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

Đọc thêm

Thiệt hại sau bão dữ ở vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa

Thiệt hại sau bão dữ ở vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa

Sau cơn bão số 10, vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa chỉ còn lại đống đổ nát. Những người nông dân từng “bám biển, dựng hồ” giờ thẫn thờ nhìn cơ nghiệp bị cuốn trôi theo sóng dữ...

Đề xuất tăng hàng loạt mức phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế

Đề xuất tăng hàng loạt mức phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng mức phụ cấp mới để phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu, tiền công cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ...

Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm, người lao động làm sao để chốt sổ?

Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm, người lao động làm sao để chốt sổ?

Sau khi doanh nghiệp nộp đủ tiền bảo hiểm xã hội đến thời điểm người lao động nghỉ việc, thì xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Bộ Y tế nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có việc thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân…

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia: Mở đường cho hạ tầng số và công nghệ tương lai

Kinh tế số

2

Tiêu dùng xanh - sạch không chỉ là trào lưu

Thị trường

3

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Dân sinh

4

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Dân sinh

5

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nắm nhiều vàng hơn

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy