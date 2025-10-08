Người dân Thái Nguyên bàng hoàng trước đỉnh lũ lịch sử

Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa lớn, kéo dài và trên diện rộng, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đêm 7/10, hàng loạt khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, người dân lo lắng, bất an trong dòng lũ dữ...

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, đêm 7/10 lũ sông Cầu vượt mức lịch sử năm ngoái 1,09 m khiến nước dồn về Thái Nguyên, hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập, người dân trắng đêm canh chạy lũ.

Nước lũ dâng nhanh, cao khiến nhiều gia đình hoàn toàn không kịp trở tay. Nhiều ngôi nhà nước dâng quá tầng 2 khiến nỗ lực cứu tài sản trở nên vô vọng. Hàng loạt gia đình phải leo lên mái nhà tránh nước và chờ đợi lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ.

Người dân Thái Nguyên chưa bao giờ phải đối mặt với nước lũ dâng cao như đêm 7/10. Đỉnh lũ trên nhiều tuyến sông đã vượt qua mức kỷ lục do cơn hoàn lưu bão Yagi thiết lập năm ngoái...

Nước dâng cao khiến phố xá biến thành sông, nhấn chìm rất nhiều nhà cửa, phương tiện. Đoạn đường qua tỉnh ủy Thái Nguyên nước ngập sâu khiến xe ô tô nổi "lềnh bềnh" trên biển nước.

Lên nóc nhà tránh lũ và chờ đợi lực lượng cứu hộ là giải pháp cuối cùng mà nhiều gia đình phải lựa chọn.

Một em bé ít ngày tuổi được mẹ đưa lên mái nhà tránh lũ.

Nước dâng cao, vây bọc tứ phía, điện bị cắt, thiếu nước sạch, thiếu nhu yếu phẩm là tình cảnh của hàng ngàn hộ gia đình tại Thái Nguyên trong đêm qua và sáng nay, 8/10.

Chị T.B, một doanh nhân tại Thái Nguyên cho biết suốt đêm qua đã thức trắng để tìm cách liên lạc với người thân nhưng bất lực, do điện thoại của chồng chị bị rơi xuống nước. Rất may khoảng 2 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã xuất hiện hỗ trợ kịp thời....

Nhiều gia đình cho biết họ chỉ còn tìm cách thoát khỏi ngập lụt, bảo vệ tính mạng, việc cứu, chạy tài sản là bất khả thi bởi mọi nơi đều bị nhấn chìm.

Trận lụt lịch sử năm nay sẽ là kỷ lục và trở thành ký ức ám ảnh của hàng ngàn người Thái Nguyên. Việc đảm bảo an toàn cho gia đình được đặt lên hàng đầu, tài sản của hàng ngàn gia đình đã cơ bản trôi theo dòng nước.

Hiện nay, trời đã tạm ngớt mưa tại Thái Nguyên nhưng nước vẫn chưa rút. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục tiếp cận các khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ người dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ra Lời kêu gọi về việc tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ gửi về Quỹ Cứu trợ tỉnh Thái Nguyên, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, theo thông tin sau: Số tài khoản: 8501666699999, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Nam Thái Nguyên. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ.