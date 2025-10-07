Thái Nguyên vẫn đang mưa rất lớn, cả tỉnh dốc toàn lực ứng phó

Hiện nay, tại Thái Nguyên vẫn đang có mưa to đến rất to, mực nước sông Cầu và các sông trên địa bàn đang tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất diễn biến phức tạp; nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu và vượt mốc đỉnh lũ 28,81m tại trạm Gia Bẩy do bão Yagi gây ra...

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ký ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 07/10/2025 về việc khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Công điện, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100 - 437mm tính từ 20h ngày 6/10/2025 đến 06h00 ngày 07/10/2025 (Hóa Thượng: 437,6 mm; Sông Cầu: 412,6 mm; Đồng Quang: 364,6 mm; Quan Triều: 347,2 mm; Nam Hòa: 338,6 mm...).

Mực nước tại cầu Bến Tượng sáng 7/10

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại các phường trung tâm và các vùng trũng thấp. Nước sông Cầu đang dâng cao; lúc 07h00 tại trạm Thác Riềng là 100,37 m, cao hơn báo động 3 là 1,87 m, đã đạt đỉnh và đang có xu thế xuống chậm; tại trạm Chợ Mới là 57,75 m, dưới báo động 3 là 0,25 m, lũ đang lên nhanh; tại trạm Gia Bảy là 27,12m, trên báo động 30,12 m, lũ đang lên rất nhanh; tại trạm Chã là 6,74 m, thấp hơn báo động 1 là 1,26 m, lũ trên các triền sông, suối đang lên nhanh; mực nước tại hồ Núi cốc là 45,72 m thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,48 m.

Hiện, mực nước sông Cầu và các sông trên địa bàn đang tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất diễn biến phức tạp; nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu cao 2,0 - 2,3 m so với báo động 3 (vượt mốc đỉnh lũ 28,81m tại trạm Gia Bẩy do bão số 3 Yagi năm 2024 gây ra).

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là lũ trên sông Cầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, rà soát kỹ, bố trí lực lượng canh gác, tuần tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, nước chảy xiết (đặc biệt khu vực ven sông); chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Tuyệt đối không để người dân đi qua các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, vớt củi trên sông nguy cơ bị lũ cuốn; khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống, chỗ ở, thiếu quần áo…

Đối với các địa phương có đê: Tổ chức thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê, kè, cống ngay từ giờ đầu mới phát sinh.

Huy động ngay lực lượng, phương tiện để triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu tỉnh Thái Nguyên năm 2025 (đặc biệt là tuyến đê từ cầu Gia Bẩy đến đập Thác Huống).