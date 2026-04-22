Carlsberg Việt Nam thắp sáng đường chạy VnExpress Marathon Huế 2026, lan tỏa tinh thần sống khỏe và văn hóa phát triển
Thu Ngân
22/04/2026, 13:30
Năm thứ năm liên tiếp, Carlsberg Việt Nam cùng thương hiệu bia Huda tiếp tục đồng hành với VnExpress Marathon Huế 2026 trong vai trò là một trong những nhà tài trợ chính.
Nhưng với doanh nghiệp, đây chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của một giải chạy hay một hoạt động tài trợ thương hiệu. Đó là cách Carlsberg Việt Nam nuôi dưỡng một văn hóa phát triển bền vững – nơi mỗi bước chạy phản chiếu tinh thần đồng đội, vai trò lãnh đạo và niềm tin rằng tăng trưởng dài hạn luôn bắt đầu từ con người.
Diễn ra giữa lòng cố đô Huế, mùa giải năm nay quy tụ hơn 8.000 vận động viên từ khắp cả nước trên một trong những cung đường chạy giàu bản sắc nhất Việt Nam.
Với Carlsberg Việt Nam, đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là minh chứng rõ nét cho cách doanh nghiệp xây dựng Growth Culture – văn hóa phát triển, nơi hiệu quả kinh doanh luôn song hành cùng sự phát triển của con người. Bởi thành công, suy cho cùng, không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh, mà còn bằng cách doanh nghiệp xây dựng niềm tin, trao cơ hội và tạo ra một môi trường nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển.
SẢI BƯỚC CÙNG NHAU – PHÁT TRIỂN CÙNG NHAU
Tại Carlsberg Việt Nam, mọi hành trình tăng trưởng đều bắt đầu từ con người. Đó là hành trình được vun đắp bằng sự tin tưởng, tinh thần bền bỉ và một môi trường làm việc nơi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần là nền tảng cốt lõi cho thành công lâu dài.
Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét tại VnExpress Marathon Huế 2026 khi gần 200 nhân viên từ nhiều phòng ban, bao gồm toàn bộ ban lãnh đạo và Tổng Giám đốc Andrew Khan, cùng tham gia đường chạy ở nhiều cự ly khác nhau.
Từ lãnh đạo cấp cao đến đội ngũ nhân viên ở nhiều bộ phận và khu vực, mọi người cùng sải bước bên nhau, không còn khoảng cách của chức danh, mà là một tập thể thống nhất cùng hướng về một mục tiêu chung. Sự hiện diện của toàn bộ ban lãnh đạo trên đường đua gửi đi một thông điệp rõ ràng: Lãnh đạo không chỉ là người đưa ra định hướng, mà còn là người trực tiếp đồng hành và xây dựng niềm tin bằng hành động.
“Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi tin rằng nền tảng của một doanh nghiệp vững mạnh luôn bắt đầu từ đội ngũ nhân sự mạnh mẽ nhất,” ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ. ““Tăng trưởng không chỉ đến từ chiến lược hay những con số. Nó được tạo nên khi mọi người tin tưởng nhau, cùng thử thách nhau và luôn sẵn sàng đồng hành để tiến về phía trước. Khi lãnh đạo chạy bên cạnh nhân viên, đó không chỉ là sự đồng hành, mà còn phản ánh rõ nét văn hóa mà chúng tôi muốn xây dựng – nơi thành công không thuộc về riêng một cá nhân, mà là thành quả chung của cả tập thể.”
HUẾ: KHÔNG CHỈ LÀ QUÊ HƯƠNG, MÀ CÒN LÀ TRUNG TÂM CHIẾN LƯỢC
Sự đồng hành cùng VnExpress Marathon Huế mang ý nghĩa đặc biệt với Carlsberg Việt Nam bởi Huế không chỉ là nơi diễn ra giải chạy, mà còn là nơi khởi đầu cho hành trình gắn bó suốt hơn 35 năm qua.
Là nơi khai sinh thương hiệu Huda và cũng là nơi đặt nhà máy bia Phú Bài, Huế từ lâu đã trở thành trung tâm chiến lược trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Đây là nơi Carlsberg Việt Nam xây dựng những nền móng đầu tiên, phát triển mối quan hệ bền chặt với cộng đồng địa phương và nuôi dưỡng cam kết dài hạn với miền Trung.
Với Huda, sự hiện diện trên cung đường chạy và tại vạch đích không đơn thuần là câu chuyện thương hiệu. Đó là sự hiện diện trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất – nơi niềm vui chiến thắng được sẻ chia, những kết nối được vun đắp và niềm tự hào địa phương được lan tỏa.
SẢN XUẤT BIA VÌ MỘT HIỆN TẠI TỐT ĐẸP VÀ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG HƠN
VnExpress Marathon Huế chỉ là một dấu ấn trong hành trình dài hơn của Carlsberg Việt Nam trong việc xây dựng văn hóa sống khỏe và môi trường làm việc bền vững.
Trên toàn tổ chức, tinh thần này được lồng ghép vào cách mọi người làm việc và phát triển mỗi ngày. Từ các sáng kiến thể thao trên toàn quốc, các hoạt động gắn kết đội ngũ đến nền tảng sống khỏe nội bộ Carlsberg Well-being, doanh nghiệp không ngừng đầu tư để xây dựng một môi trường nơi nhân viên có thể phát triển bền vững – không chỉ thành công trong công việc, mà còn khỏe mạnh, cân bằng và gắn bó lâu dài.
Với Carlsberg Việt Nam, tăng trưởng không chỉ được đo bằng việc doanh nghiệp có thể đi xa đến đâu, mà còn bằng cách doanh nghiệp tạo ra giá trị ý nghĩa như thế nào trên hành trình ấy.
Khi đội ngũ nhân viên cùng nhau cán đích, đó không chỉ là sự hoàn thành của một cuộc đua, mà còn là hình ảnh đại diện cho văn hóa doanh nghiệp mà Carlsberg Việt Nam đang xây dựng – nơi tinh thần lãnh đạo được thể hiện bằng hành động, văn hóa được cảm nhận trong từng trải nghiệm và thành công là hành trình mà tất cả mọi người cùng hướng tới.
Bởi với Carlsberg Việt Nam, sản xuất bia chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của sản phẩm. Đó còn là hành trình xây dựng những đội ngũ mạnh mẽ hơn, những cộng đồng gắn kết hơn, cùng một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.
