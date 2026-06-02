VietAgros 2026: Thúc đẩy chuyển đổi xanh và số hóa ngành thủy sản

Từ ngày 9 - 11/6/2026, tại số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường - VietAgros 2026 với chủ đề “Nông nghiệp xanh”, giai đoạn 1 tập trung vào lĩnh vực thủy sản.

Sự kiện do Công ty TNHH Kết nối Nông nghiệp và Môi trường Việt tổ chức, với sự đồng ý của UBND thành phố Cần Thơ và sự phối hợp của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cùng nhiều tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

LAN TỎA CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, VietAgros 2026 hướng tới mục tiêu trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất. Thông qua đó, hội chợ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và lan tỏa các giải pháp phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản.

Theo Ban Tổ chức, VietAgros 2026 sẽ có sự tham gia của hơn 250 gian hàng trên diện tích hơn 5.000 m2, dự kiến thu hút trên 15.000 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp tham gia sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực như giống thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công nghệ nuôi trồng, thiết bị môi trường, công nghệ số, giải pháp xử lý nước, chế biến và bảo quản thủy sản, năng lượng xanh và các sản phẩm OCOP đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản như De Heus, Motology, T.e.m Engineering, Shrimpharmaqua, Megavet, REP, Dolic, Thái Nam Việt cùng nhiều đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh. Các doanh nghiệp sẽ mang đến những mô hình thực tiễn, công nghệ hiện đại và giải pháp sản xuất bền vững nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất thủy sản.

Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, VietAgros 2026 còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, phiên hội thảo “Chuyển đổi số và công nghệ thông minh trong nuôi trồng thủy sản” diễn ra sáng 9/6 sẽ tập trung phân tích thực trạng, xu hướng và giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong ngành thủy sản Việt Nam. Các nội dung thảo luận xoay quanh việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giám sát môi trường, công nghệ Internet vạn vật (IoT) và các mô hình nuôi thông minh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro dịch bệnh và tối ưu chi phí.

Chiều cùng ngày, hội thảo “Dinh dưỡng thông minh - Sức khỏe chủ động cho thủy sản 4.0” sẽ thảo luận các xu hướng mới trong dinh dưỡng thủy sản, giải pháp tăng cường miễn dịch tự nhiên, giảm phụ thuộc kháng sinh và phát triển thức ăn thủy sản bền vững. Bên cạnh đó, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ trao đổi về khả năng ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn trong quản lý sức khỏe vật nuôi thủy sản, hướng tới mô hình nuôi hiệu quả, an toàn và giảm phát thải.

Tiếp đó, ngày 10/6, chương trình tập huấn “Chuyển đổi số, kỹ năng số và xây dựng quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số” sẽ hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất tiếp cận kỹ năng livestream bán hàng, xây dựng thương hiệu số, quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển gian hàng trực tuyến trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.

THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI THỦY SẢN XANH

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động tại VietAgros 2026 được xây dựng với định hướng thúc đẩy hệ sinh thái thuỷ sản xanh, tăng cường liên kết chuỗi giá trị và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các bên liên quan cùng nhận diện những khó khăn, thách thức của ngành thủy sản, từ đó đề xuất các giải pháp về khoa học công nghệ, cơ chế chính sách và quản trị ngành theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về môi trường và phát triển bền vững, việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát triển các mô hình nuôi tuần hoàn, quản lý dịch bệnh chủ động và nâng cao chất lượng dinh dưỡng được xem là những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết VietAgros 2026 không chỉ hướng tới mục tiêu xúc tiến thương mại mà còn kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên có quy mô và uy tín của ngành nông nghiệp Việt Nam. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và cập nhật xu hướng công nghệ mới; trong khi người sản xuất được tiếp cận trực tiếp các mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đánh giá việc tổ chức VietAgros 2026 tại địa phương có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng và phát huy vai trò trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển nông nghiệp và thủy sản. Đây cũng là cơ hội để thành phố quảng bá tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, logistics và chế biến nông thủy sản, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Với quy mô lớn, nội dung chuyên sâu và sự tham gia của đông đảo cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, VietAgros 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn quan trọng của ngành nông nghiệp và thủy sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và nâng cao giá trị chuỗi nông thủy sản trong giai đoạn mới.