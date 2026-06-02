VietAgros 2026: Thúc đẩy chuyển đổi xanh và số hóa ngành thủy sản

Từ ngày 9 - 11/6/2026, tại số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường - VietAgros 2026 với chủ đề “Nông nghiệp xanh”, giai đoạn 1 tập trung vào lĩnh vực thủy sản.
Sự kiện do Công ty TNHH Kết nối Nông nghiệp và Môi
trường Việt tổ chức, với sự đồng ý của UBND thành phố Cần Thơ và sự phối hợp của
Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, Sở
Công Thương thành phố Cần Thơ cùng nhiều tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong
và ngoài nước.
LAN TỎA CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ
cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, VietAgros 2026 hướng tới mục tiêu trở
thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất.
Thông qua đó, hội chợ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương
mại và lan tỏa các giải pháp phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp, đặc biệt
là lĩnh vực thủy sản.
Theo Ban Tổ chức, VietAgros 2026 sẽ có sự tham gia của hơn 250 gian hàng
trên diện tích hơn 5.000 m2, dự kiến thu hút trên 15.000 lượt khách tham quan
trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp tham gia sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm,
công nghệ và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực như giống thủy sản, dinh dưỡng
và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công nghệ nuôi trồng, thiết bị môi trường,
công nghệ số, giải pháp xử lý nước, chế biến và bảo quản thủy sản, năng lượng
xanh và các sản phẩm OCOP đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự tham gia của nhiều
doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản như De Heus, Motology,
T.e.m Engineering, Shrimpharmaqua, Megavet, REP, Dolic, Thái Nam Việt cùng nhiều
đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh. Các
doanh nghiệp sẽ mang đến những mô hình thực tiễn, công nghệ hiện đại và giải
pháp sản xuất bền vững nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời
giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất thủy sản.
Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, VietAgros 2026 còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong đó, phiên hội thảo “Chuyển đổi số và công nghệ
thông minh trong nuôi trồng thủy sản” diễn ra sáng 9/6 sẽ tập trung phân tích
thực trạng, xu hướng và giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong ngành thủy sản
Việt Nam. Các nội dung thảo luận xoay quanh việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big
Data), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giám sát môi trường, công nghệ Internet
vạn vật (IoT) và các mô hình nuôi thông minh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất,
giảm rủi ro dịch bệnh và tối ưu chi phí.
Chiều cùng ngày, hội thảo “Dinh dưỡng thông minh - Sức khỏe
chủ động cho thủy sản 4.0” sẽ thảo luận các xu hướng mới trong dinh dưỡng thủy
sản, giải pháp tăng cường miễn dịch tự nhiên, giảm phụ thuộc kháng sinh và phát
triển thức ăn thủy sản bền vững. Bên cạnh đó, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ
trao đổi về khả năng ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn trong quản lý sức khỏe vật
nuôi thủy sản, hướng tới mô hình nuôi hiệu quả, an toàn và giảm phát thải.
Tiếp đó, ngày 10/6, chương trình tập huấn “Chuyển đổi số, kỹ năng
số và xây dựng quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số” sẽ hỗ trợ các hợp tác
xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất tiếp cận kỹ năng livestream bán hàng, xây dựng
thương hiệu số, quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển gian hàng trực tuyến trong
bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.
THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI THỦY SẢN XANH
Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động tại VietAgros 2026 được
xây dựng với định hướng thúc đẩy hệ sinh thái thuỷ sản xanh, tăng cường liên
kết chuỗi giá trị và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện
đại. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các bên liên quan cùng nhận diện những
khó khăn, thách thức của ngành thủy sản, từ đó đề xuất các giải pháp về khoa học
công nghệ, cơ chế chính sách và quản trị ngành theo hướng bền vững.
Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng đặt ra nhiều
yêu cầu khắt khe về môi trường và phát triển bền vững, việc tăng cường ứng dụng
công nghệ số, phát triển các mô hình nuôi tuần hoàn, quản lý dịch bệnh chủ động
và nâng cao chất lượng dinh dưỡng được xem là những yếu tố then chốt để nâng
cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam.
Đại diện Ban Tổ chức cho biết VietAgros 2026 không chỉ
hướng tới mục tiêu xúc tiến thương mại mà còn kỳ vọng trở thành sự kiện thường
niên có quy mô và uy tín của ngành nông nghiệp Việt Nam. Thông qua hội chợ, các
doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường
và cập nhật xu hướng công nghệ mới; trong khi người sản xuất được tiếp cận trực
tiếp các mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đánh giá việc tổ chức
VietAgros 2026 tại địa phương có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết
vùng và phát huy vai trò trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển
nông nghiệp và thủy sản. Đây cũng là cơ hội để thành phố quảng bá tiềm năng, thế
mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, logistics và chế biến nông thủy sản, góp phần
thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Với quy mô lớn, nội dung chuyên sâu và sự tham gia của
đông đảo cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế,
VietAgros 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn quan trọng của ngành nông
nghiệp và thủy sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển
kinh tế xanh và nâng cao giá trị chuỗi nông thủy sản trong giai đoạn mới.