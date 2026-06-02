Hợp tác VAA và Classic Fine Foods: Lời giải cho bài toán nhân sự cấp cao ngành dịch vụ
Thu Ngân
02/06/2026, 16:04
Trong bối cảnh nền kinh tế dịch vụ, đặc biệt là ngành Du lịch, Hàng không và F&B (Kinh doanh ẩm thực và đồ uống) tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Khách hàng ngày càng khắt khe hơn, tiêu chuẩn dịch vụ liên tục được nâng cấp, đòi hỏi đội ngũ nhân sự không chỉ có kiến thức nền tảng vững vàng mà phải sở hữu tính thích ứng cao và tư duy thực chiến sắc bén.
Chính vì thế, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) vừa qua giữa Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) và Classic Fine Foods (CFF) Vietnam được xem là một bước đi chiến lược, mở ra mô hình liên kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đón đầu làn sóng nhân sự cao cấp.
SỰ CỘNG HƯỞNG GIỮA "DI SẢN ĐÀO TẠO" VÀ "CHUẨN MỰC QUỐC TẾ"
Học viện Hàng không Việt Nam, với bề dày hơn 47 năm hình thành và phát triển, từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những cái nôi đào tạo uy tín hàng đầu cả nước. Nhà trường không chỉ là nguồn cung ứng nhân sự chuyên môn trọng điểm cho ngành Hàng không mà còn mở rộng vị thế vững chắc trong lĩnh vực Du lịch và Dịch vụ cao cấp. Sự bài bản trong trong phương pháp đào tạo của Học viện đã tạo nên những thế hệ sinh viên có tố chất vượt trội, luôn được các nhà tuyển dụng săn đón.
Ở phía bên kia bàn ký kết, Classic Fine Foods được biết đến là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thực phẩm cao cấp tại Việt Nam. Là một thành viên thuộc Tập đoàn Metro (Đức) – một trong những tập đoàn bán sỉ và thực phẩm lớn nhất thế giới, Classic Fine Foods mang trong mình hệ quy chiếu khắt khe về chất lượng, quy trình quản trị chuỗi cung ứng chuẩn mực quốc tế và sự am hiểu sâu sắc về thị trường Horeca (Nhà hàng - Khách sạn - Catering).
Sự gặp gỡ giữa một đơn vị đào tạo giàu truyền thống và một doanh nghiệp đa quốc gia sở hữu những "chuẩn mực vàng" trong ngành dịch vụ cao cấp là sự cộng hưởng tất yếu để tạo ra một bệ phóng hoàn hảo cho các tài năng trẻ.
GẮN KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI BÀI TOÁN THỰC TIỄN CỦA DOANH NGHIỆP
Điểm sáng nổi bật và khác biệt trong thỏa thuận hợp tác lần này chính là việc Classic Fine Foods cam kết đồng hành, hỗ trợ và tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên VAA. Đây không phải là các nghiên cứu lý thuyết đơn thuần, mà là những "đề bài" thực tế xuất phát từ chính nhu cầu vận hành của ngành dịch vụ.
Việc gắn kết nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp là xu hướng tất yếu của giáo dục hiện đại. Tương tự như cách các trường đại học lớn thúc đẩy nghiên cứu thực chất, CFF tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu giúp rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thực tế.
Giảng viên và sinh viên sẽ có cơ hội được "giải mã" các bài toán kinh doanh như: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng thực phẩm, xây dựng quy trình chế biến bền vững, giảm thiểu lãng phí thực phẩm trong bếp thương mại, hay ứng dụng công nghệ trong quản trị hao hụt nguyên liệu.
Các sản phẩm nghiên cứu không chỉ mang tính học thuật mà còn có giá trị ứng dụng cao, giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề vận hành hóc búa, đồng thời giúp sinh viên tích lũy tư duy giải quyết vấn đề ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là minh chứng rõ nét cho mô hình đào tạo thực tế, nơi doanh nghiệp không chỉ là nơi tuyển dụng mà còn là đối tác cùng kiến tạo tri thức.
RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH GIỮA GIẢNG ĐƯỜNG VÀ THỰC TIỄN NGÀNH DỊCH VỤ
Một trong những "điểm nghẽn" lớn của thị trường lao động Việt Nam hiện nay là khoảng cách giữa lý thuyết học đường và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp sở hữu tấm bằng ưu tú nhưng lại mất nhiều thời gian để làm quen với nhịp độ vận hành khốc liệt của môi trường thực tế, đặc biệt là trong phân khúc dịch vụ cao cấp.
GS.TS. Hà Nam Khánh Giao – Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, kiêm phụ trách Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không, nhấn mạnh rằng việc gắn kết chặt chẽ với khối doanh nghiệp hàng đầu như Classic Fine Foods là hướng đi cốt lõi để hiện thực hóa triết lý đào tạo ứng dụng của nhà trường.
Thông qua thỏa thuận hợp tác này, Classic Fine Foods sẽ trực tiếp đóng góp giá trị chuyên môn vào quá trình đào tạo. Doanh nghiệp không chỉ mở rộng cửa đón nhận sinh viên đến thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, mà còn dự kiến phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, workshop chuyên sâu, chia sẻ kiến thức về chuỗi cung ứng toàn phẩm cao cấp, nghệ thuật ẩm thực và xu hướng dịch vụ hiện đại. Sự chuyển giao tri thức này giúp sinh viên trang bị "vũ khí" sắc bén, có khả năng thích ứng nhanh.
NUÔI DƯỠNG THẾ HỆ KẾ THỪA VÀ CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Đối với Classic Fine Foods Vietnam, việc ký kết MOU với Học viện Hàng không Việt Nam nằm trong chiến lược dài hạn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng F&B nước nhà.
Bà Lê Ngọc Bảo Quỳnh – Trưởng phòng Nhân sự Classic Fine Foods Vietnam, chia sẻ rằng doanh nghiệp luôn ưu tiên tìm kiếm những ứng viên không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn phải hội tụ đủ tố chất phù hợp với văn hóa dịch vụ cao cấp. Việc chủ động đồng hành cùng nhà trường từ sớm giúp CFF tiếp cận, nuôi dưỡng và xây dựng được một đội ngũ kế thừa vững mạnh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà tập đoàn đang theo đuổi.
Chiến lược này cũng phản ánh tư duy nhất quán của vị thuyền trưởng – Ông Laurent Mouric, Tổng giám đốc Classic Fine Foods Vietnam. Ông luôn tin rằng đầu tư vào giáo dục, vào thế hệ trẻ chính là hình thức đầu tư bền vững và có giá trị lan tỏa lớn nhất. Những giá trị cốt lõi của ngành dịch vụ – sự tận tâm, kỷ luật và đam mê – cần được thắp lửa và rèn giũa từ môi trường giáo dục bài bản.
