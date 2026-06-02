One Mount ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 với loạt giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bất động sản và y tế số

Ngày 28/05/2026, nhiều giải pháp công nghệ thuộc hệ sinh thái One Mount đã được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026. Việc đồng thời được xướng tên ở nhiều hạng mục tại giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các nền tảng công nghệ giàu tính ứng dụng của One Mount, tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57.

Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Bước sang năm thứ 23 , Sao Khuê 2026 đánh dấu bước chuyển mới trong phương pháp đánh giá khi tập trung vào mức độ trưởng thành của sản phẩm, giá trị thực tiễn mang lại cho thị trường và khả năng triển khai thực tế, đồng thời xây dựng “Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam”, phản ánh toàn diện năng lực, mức độ phát triển và tác động của hệ sinh thái công nghệ số trong nước.

ONEHUB - NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN DIỆN

Tại sự kiện, OneHub - nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 ở nhóm “Kinh tế nền tảng”. Đây là nền tảng Brokerage-as-a-Service (dịch vụ môi giới) do One Mount phát triển với tầm nhìn số hóa và minh bạch hóathị trường bất động sản Việt Nam.

Đại diện OneHub nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 lĩnh vực Kinh tế nền tảng. Ảnh: One Mount.

Ra mắt vào tháng 5/2026, OneHub được xây dựng nhằm giải quyết những bài toán tồn tại lâu năm của thị trường như dữ liệu phân mảnh, quy trình giao dịch thiếu đồng bộ, hiệu suất môi giới thấp và niềm tin chưa được chuẩn hóa giữa các bên tham gia.

Khác với mô hình sàn giao dịch truyền thống, OneHub đóng vai trò là hạ tầng công nghệ trung lập, kết nối các bên trong hệ sinh thái bất động sản trên cùng một nền tảng vận hành chung. Nền tảng này cung cấp bộ công cụ hỗ trợ toàn trình giao dịch, từ xác thực dữ liệu, ghép nối nhu cầu, quản lý quy trình đến phối hợp giữa môi giới, ngân hàng và các đối tác liên quan.

Trái tim của OneHub là hạ tầng công nghệ được xây dựng trên mô hình AI-First giúp bảo vệ quyền lợi của người môi giới một cách toàn diện. Quyền lợi của họ không còn phụ thuộc vào những cam kết cảm tính mà được bảo chứng bằng “dấu chân số” xuyên suốt giao dịch nhằm hạn chế tình trạng tranh chấp hoa hồng hoặc “cắt cầu” – vấn đề phổ biến trên thị trường thứ cấp.

Ngoài ra, AI còn được áp dụng vào quá trình ghép nối cung-cầu trên OneHub với độ chính xác đến 99%, giúp người môi giới không còn phải đơn độc chạy theo từng giao dịch. Giờ đây họ có thể chủ động vận hành công việc trên một nền tảng chuyên nghiệp, sử dụng dữ liệu sạch “4 thật” (nhà thật, người thật, ảnh thật, giá thật) và quy trình chuẩn hóa tối ưu hóa từng giây công sức lao động.

CÁC GIẢI PHÁP Y TẾ SỐ CỦA IVI GROUP - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN ONE MOUNT GHI DẤU ẤN MẠNH TẠI SAO KHUÊ 2026

Cùng với OneHub, giải pháp Digital TPA - hệ thống thẩm định, chấm điểm và bảo lãnh bảo hiểm dựa trên lịch sử y tế do Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH phát triển – được vinh danh là sản phẩm xuất sắc Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, đồng thời được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026.

Digital TPA ứng dụng công nghệ OCR và Agentic AI nhằm tự động hóa quy trình thẩm định và chi trả bảo hiểm y tế. Hệ thống có khả năng tự động trích xuất dữ liệu từ hồ sơ bệnh án, phân tích điều khoản hợp đồng, xác định phạm vi quyền lợi và minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý bồi thường. Bên cạnh đó, giải pháp còn hỗ trợ phát hiện gian lận bảo hiểm, phân tích rủi ro và tối ưu vận hành cho doanh nghiệp bảo hiểm thông qua hệ sinh thái AI đa lớp.

Giải pháp Digital TPA - hệ thống thẩm định, chấm điểm và bảo lãnh bảo hiểm dựa trên lịch sử y được vinh danh ở lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: One Mount.

Ngoài Digital TPA, hai giải pháp khác của IVI Group cũng được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026 gồm IVIE-Bác sĩ ơi và IVI HosMap 3D.

IVIE-Bác sĩ ơi là nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến được phát triển với mục tiêu giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn thông qua hệ sinh thái kết nối bác sĩ, bệnh viện, phòng khám và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cùng một nền tảng công nghệ thống nhất. Nền tảng hiện kết nối với hơn 3.700 bác sĩ và chuyên gia y tế cùng hơn 100 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc.

Ứng dụng IVIE-Bác sĩ ơi được xướng tên ở hạng mục Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026. Ảnh: One Mount.

IVI HosMap 3D - giải pháp bản đồ số bệnh viện và điều hướng thông minh được cũng được vinh danh nhờ khả năng ứng dụng AI và thuật toán điều phối thông minh vào vận hành bệnh viện. Giải pháp cho phép người dùng định vị và tìm đường trực quan trong bệnh viện thông qua bản đồ 3D tương tác hoạt động trực tiếp trên nền tảng web. Hệ thống còn tích hợp AI nhận diện hình ảnh, thuật toán điều hướng Dijkstra và công nghệ quản lý hàng đợi thông minh nhằm giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ, tối ưu quá trình di chuyển và hỗ trợ bệnh viện nâng cao hiệu quả vận hành.

ONE MOUNT VÀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ TOÀN DIỆN PHỤC VỤ NGƯỜI DÙNG

Là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group, One Mount tập trung phát triển các nền tảng công nghệ, dữ liệu và AI nhằm giải quyết xuyên suốt những nhu cầu thiết yếu của người dân trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản và chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, One Mount cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ lõi, dữ liệu, AI và phát triển nhân tài nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng tiến trình xây dựng nền kinh tế số và phát triển bền vững.