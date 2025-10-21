Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Bất động sản

Casamia Balanca Hoi An tung chính sách đặc biệt, “làm nóng” thị trường bất động sản cuối năm

Tuấn Sơn

21/10/2025, 10:51

Casamia Balanca Hoi An áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt cho sản phẩm Park Home, mở ra cơ hội sở hữu loại hình bất động sản nhà vườn sinh thái trong lòng thành phố, đáp ứng tiêu chí kép về môi trường sống lý tưởng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho nhà đầu tư thông minh.

CHÍNH SÁCH LINH HOẠT, CHIẾT KHẤU HẤP DẪN

Được bao bọc bởi dòng sông cổ Cò hiền hòa, liền kề vịnh biển cửa Đại, nằm trong vùng đệm khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận và trên trục phát triển chiến lược Đà Nẵng – Hội An, Casamia Balanca Hoi An là dự án hiếm hoi hội tụ địa thế tứ cận “cận sông – cận biển – cận rừng – cận lộ” trong quy hoạch đô thị. Vị trí này giúp tận hưởng trọn giá trị sinh thái thuần khiết của thiên nhiên nguyên bản và đón nhận sức bật mới của của thành phố Đà Nẵng, qua đó đem lại giá trị kết nối hiếm có và biên độ tăng trưởng lớn cho dự án.

Với nhiều ưu thế cạnh tranh, giỏ hàng sản phẩm nhà vườn Park Home của Casamia Balanca Hoi An nhanh chóng thu hút sự chú ý của người mua dù mới ra mắt trong thời gian ngắn. Bên cạnh vị trí đắc địa, tiềm năng của một khu đô thị sinh thái được quy hoạch bài bản, điểm cộng lớn của Park Home là chính sách tài chính linh hoạt, giúp dòng tiền tối ưu hiệu quả.

Phối cảnh không gian mang nhịp điệu thành thị của nhà vườn Park Home.
Phối cảnh không gian mang nhịp điệu thành thị của nhà vườn Park Home.

Từ tháng 10/2025, Casamia Balanca Hoi An mang đến cho nhà đầu tư cơ hội đón trọn chính sách ưu đãi lên đến 2 tỷ đồng khi sở hữu sản phẩm Nhà vườn Park Home của dự án. Với hạ tầng tiện ích đã hoàn thiện lên đến 90% và sẵn sàng bàn giao ngay trong năm 2025, Casamia Balanca Hội An mang đến thời điểm vàng để nhà đầu tư hoàn thiện sớm và đưa vào vận hành kinh doanh ngay khi nhận nhà, đón đầu dòng lợi nhuận an toàn.

Đây không chỉ là lợi thế khác biệt để nhà đầu tư dễ dàng hiện thực hóa chiến lược “mua sớm – khai thác ngay”, mà còn đánh dấu bước khởi đầu của một cộng đồng cư dân tinh hoa và nhịp sống đô thị sôi động giữa tâm điểm Đà Nẵng – Hội An. Giữa nhịp sôi động của thị trường giai đoạn cuối năm, gói ưu đãi hoàn thiện sớm của Casamia Balanca Hoi An hứa hẹn đem lại cơ hội tối ưu tài chính và nhân đôi giá trị đầu tư sinh lời.

ĐIỂM ĐẾN AN CƯ – ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC MỚI

Đi theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, dự án ưu tiên không gian sống xanh, tiện nghi và riêng tư với mật độ xây dựng chỉ 38%. Lấy triết lý tôn trọng thiên nhiên và văn hóa kiến trúc phố Hội, Casamia Balanca Hoi An tái hiện hình ảnh Hội An trong hình thái mới, với những những nếp nhà 2 – 3 tầng mái ngói lô xô được tinh chỉnh thiết kế hiện đại, tường vàng, hiên hoa giấy rực nắng, thảm thực vật nhiệt đới.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, Casamia Balanca Hoi An kiến tạo những phong cách sống khác biệt để mỗi cư dân tìm thấy phiên bản sống trọn vẹn của riêng mình. Trong đó, nhà vườn Park Home được thiết kế cao 3 tầng, diện tích xây dựng lên tới 316m², có sân vườn lên đến 90m², tọa lạc ngay tuyến đường huyết mạch Đà Nẵng – Hội An. Với thiết kế đa công năng, gia chủ hoàn toàn có thể vận hành kinh doanh lưu trú, hoặc chuyển đổi thành nhà hàng, văn phòng, kinh doanh dịch vụ… tùy nhu cầu.

Để hoàn thiện giá trị sống toàn diện, khu đô thị được quy hoạch bài bản và vận hành hệ tiện ích nội khu cao cấp, đồng bộ từ bến du thuyền, clubhouse, hồ cảnh quan, đến phố thương mại, tổ hợp thể thao và quảng trường trung tâm... Thiết kế này không những đáp ứng nhu cầu sử dụng của các thế hệ trong gia đình, mà còn phù hợp để phát triển kinh doanh và gia tăng giá trị đầu tư.

Đại lộ thương mại sầm uất tại trung tâm dự án.
Đại lộ thương mại sầm uất tại trung tâm dự án.

Cú hích sáp nhập Đà Nẵng và mở rộng địa giới hành chính đang mở ra không gian phát triển mạnh mẽ cho các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, du lịch, bất động sản… Cùng làn sóng phát triển giai đoạn mới, thị trường bất động sản được dự báo tăng nhiệt với các chỉ số gia tăng về mức độ quan tâm và biến động giá bán. Theo báo cáo toàn cảnh thị trường quý 3/2025 của batdongsan.com.vn, Đà Nẵng là thành phố du lịch thuộc top đầu về hiệu suất đầu tư tốt nhất trong 2 năm qua, với giá bán quý 3/2025 tăng 146% so với quý 1/2023.

Trong xu hướng thị trường đề cao giá trị thực và tính đầu tư hiệu quả, mô hình đầu tư kép an cư - sinh lời đang chiếm ưu thế và trở thành lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư khi hướng đến giá trị bền vững. Hội tụ lợi thế vị trí vàng, quy hoạch hạ tầng đồng bộ, cộng hưởng với dòng chảy đầu tư phát triển và dư địa gia tăng giá trị lớn, Casamia Balanca Hoi An không chỉ là nơi để sống, mà còn sống cùng những giá trị lâu bền theo thời gian.

Casamia Balanca Hoi An

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển 228 cơ sở nhà đất với tổng số hơn 120.370 m2 đất và hơn 43.994 m2 nhà về Trung tâm phát triển quỹ đất để đơn vị này quản lý, khai thác.

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Sea Golf Villas - Bất động sản hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm

Sea Golf Villas - Bất động sản hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm

Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành, quần thể biệt thự biển & sân gôn Ruby Coastal City kiến tạo tuyệt phẩm sống đỉnh cao – biểu tượng chuẩn mực dành riêng cho giới thượng lưu.

Doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới tăng mạnh

Doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới tăng mạnh

Riêng quý 3/2025, cả nước ghi nhận 1.501 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm lên 4.090 đơn vị, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới trong 9 tháng đạt hơn 334 nghìn tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ….

Hà Nội tăng cường giải pháp giúp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Hà Nội tăng cường giải pháp giúp bình ổn giá vật liệu xây dựng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5659/UBND-ĐT về việc tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố…

