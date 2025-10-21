Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cổ phiếu Apple, giá dầu xuống đáy 5 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/10) nhờ cổ phiếu Apple tăng mạnh và kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại. Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng do mối lo nguồn cung vượt nhu cầu tiêu thụ.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 515,97 điểm, tương đương tăng 1,12%, chốt ở mức 46.706,58 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,07%, đạt 6.753,13 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,37%, đạt 22.990,54 điểm.

Dẫn đầu phiên tăng này là cổ phiếu Apple với mức tăng gần 4%, đóng cửa ở mức kỷ lục. Nhà đầu tư mua mạnh Apple sau khi công ty đầu tư Loop Capital nâng khuyến nghị về mã này lên “mua” từ “giữ” trước đó do triển vọng khả quan về doanh số iPhone 17.

Thị trường cũng ít nhiều phấn khởi khi Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) Kevin Hassett nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters rằng tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ có thể sẽ kết thúc trong tuần này.

Ông Hassett bày tỏ tin tưởng rằng các nghị sỹ có quan điểm “ôn hòa” trong Đảng Dân chủ sẽ tìm cách để thúc đẩy một thỏa thuận với phe Cộng hòa trong tuần này để đưa Chính phủ mở cửa trở lại. Ông cũng nói nếu không có thỏa thuận nào đạt được, Nhà Trắng sẽ sử dụng tới các biện pháp mạnh để giải quyết vấn đề.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ đã giằng co mạnh vì căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn bị bán mạnh, và mối lo về nợ xấu tại các ngân hàng khu vực.

Tuy nhiên, trong phiên đầu tuần, nhà đầu tư đã lạc quan hơn khi mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 có sự khởi đầu khả quan và thị trường tiếp tục đặt cược mạnh vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

Trong số 58 công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 3 đến thời điểm này, có 76% đạt lợi nhuận tốt hơn dự báo - theo dữ liệu của Bank of America.

“Thị trường đang giảm bớt mối lo về câu chuyện thuế quan và chính phủ đóng cửa. Nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn tới chính sách tiền tệ và tình hình lợi nhuận của các công ty niêm yết, mà cả hai yếu tố này đều tích cực”, nhà quản lý quỹ Jamie Cox của công ty Harris Financial Group nhận xét.

Về quan hệ Mỹ - Trung, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Hai có thêm tín hiệu mềm mỏng mới, nói rằng ông kỳ vọng sẽ có một thỏa thuận thương mại “bình đẳng” với Bắc Kinh. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói ông cho rằng căng thẳng Mỹ - Trung sẽ xuống thang và ông có thể sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong tuần này. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể sẽ không thực thi mức thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 như ông Trump đã cảnh báo.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,28 USD/thùng, tương đương giảm 0,46%, đóng cửa ở mức 61,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,02 USD/thùng, tương đương giảm 0,03%, còn 57,52 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ đầu tháng 5.

“Mối lo thừa dầu đang phủ bóng lên thị trường, nhất là trong triển vọng về năm 2026. Chúng tôi bắt đầu thấy các bể chứa dầu trên biển và trên cạn được lấp đầy. Đây thực sự là một kịch bản tiêu cực mà đã lâu không xuất hiện”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nói với hãng tin Reuters.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, một phần do dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng thế giới sẽ thừa dầu trong năm 2026.