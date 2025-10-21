Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cổ phiếu Apple, giá dầu xuống đáy 5 tháng

Bình Minh

21/10/2025, 08:12

Dẫn đầu phiên tăng này là cổ phiếu Apple với mức tăng gần 4%, đóng cửa ở mức kỷ lục...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/10) nhờ cổ phiếu Apple tăng mạnh và kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại. Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng do mối lo nguồn cung vượt nhu cầu tiêu thụ.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 515,97 điểm, tương đương tăng 1,12%, chốt ở mức 46.706,58 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,07%, đạt 6.753,13 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,37%, đạt 22.990,54 điểm.

Dẫn đầu phiên tăng này là cổ phiếu Apple với mức tăng gần 4%, đóng cửa ở mức kỷ lục. Nhà đầu tư mua mạnh Apple sau khi công ty đầu tư Loop Capital nâng khuyến nghị về mã này lên “mua” từ “giữ” trước đó do triển vọng khả quan về doanh số iPhone 17.

Thị trường cũng ít nhiều phấn khởi khi Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) Kevin Hassett nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters rằng tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ có thể sẽ kết thúc trong tuần này.

Ông Hassett bày tỏ tin tưởng rằng các nghị sỹ có quan điểm “ôn hòa” trong Đảng Dân chủ sẽ tìm cách để thúc đẩy một thỏa thuận với phe Cộng hòa trong tuần này để đưa Chính phủ mở cửa trở lại. Ông cũng nói nếu không có thỏa thuận nào đạt được, Nhà Trắng sẽ sử dụng tới các biện pháp mạnh để giải quyết vấn đề.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ đã giằng co mạnh vì căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn bị bán mạnh, và mối lo về nợ xấu tại các ngân hàng khu vực.

Tuy nhiên, trong phiên đầu tuần, nhà đầu tư đã lạc quan hơn khi mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 có sự khởi đầu khả quan và thị trường tiếp tục đặt cược mạnh vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

Trong số 58 công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 3 đến thời điểm này, có 76% đạt lợi nhuận tốt hơn dự báo - theo dữ liệu của Bank of America.

“Thị trường đang giảm bớt mối lo về câu chuyện thuế quan và chính phủ đóng cửa. Nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn tới chính sách tiền tệ và tình hình lợi nhuận của các công ty niêm yết, mà cả hai yếu tố này đều tích cực”, nhà quản lý quỹ Jamie Cox của công ty Harris Financial Group nhận xét.

Về quan hệ Mỹ - Trung, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Hai có thêm tín hiệu mềm mỏng mới, nói rằng ông kỳ vọng sẽ có một thỏa thuận thương mại “bình đẳng” với Bắc Kinh. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói ông cho rằng căng thẳng Mỹ - Trung sẽ xuống thang và ông có thể sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong tuần này. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể sẽ không thực thi mức thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 như ông Trump đã cảnh báo.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,28 USD/thùng, tương đương giảm 0,46%, đóng cửa ở mức 61,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,02 USD/thùng, tương đương giảm 0,03%, còn 57,52 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ đầu tháng 5.

“Mối lo thừa dầu đang phủ bóng lên thị trường, nhất là trong triển vọng về năm 2026. Chúng tôi bắt đầu thấy các bể chứa dầu trên biển và trên cạn được lấp đầy. Đây thực sự là một kịch bản tiêu cực mà đã lâu không xuất hiện”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nói với hãng tin Reuters.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, một phần do dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng thế giới sẽ thừa dầu trong năm 2026.

Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử

19:44, 20/10/2025

Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ căng thẳng Mỹ - Trung dịu bớt, giá dầu hồi nhẹ

08:22, 18/10/2025

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ căng thẳng Mỹ - Trung dịu bớt, giá dầu hồi nhẹ

10 rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp toàn cầu

11:54, 18/10/2025

10 rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp toàn cầu

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay...

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại, áp lực chính trị liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Nga, cùng với nhu cầu xe điện tại châu Âu thấp hơn dự báo, đã làm giảm dòng đầu tư của Trung Quốc vào EU...

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy