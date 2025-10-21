Hà Nội giao gần 38.665m2 đất để thực hiện dự án nhà ở tại xã Thường Tín

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
UBND Thành phố Hà Nội vừa giao gần 38.665m2 đất tại xã Thường Tín cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, đồng thời hướng tới đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và không gian sinh hoạt…
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 5229/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc giao 38.664,6m2 đất tại xã Thường Tín cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, ký hiệu Đô thị số 5 tại khu K1, K2 thị trấn Thường Tín, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
Cụ thể, trong tổng số 38.664,6m2 đất có 13.593,4 m2 đất (gồm các ô đất ký hiệu: OM.03, OM.04, OM.05, OM.06, OM.07, OM.08, OM.10 và một phần ô đất có kí hiệu OM.01) để xây dựng công trình nhà ở liền kề và công trình nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ thương mại. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.
Phần còn lại 25.071,2 m2 đất cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước và đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất lâu dài. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương để quản lý theo quy định.
Thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng liên hệ với UBND xã Thường Tín; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Thuế Thành phố; Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định.
Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển 228 cơ sở nhà đất với tổng số hơn 120.370 m2 đất và hơn 43.994 m2 nhà về Trung tâm phát triển quỹ đất để đơn vị này quản lý, khai thác.
Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...
Riêng quý 3/2025, cả nước ghi nhận 1.501 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm lên 4.090 đơn vị, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới trong 9 tháng đạt hơn 334 nghìn tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ….
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: