Bất động sản

Hà Nội giao gần 38.665m2 đất để thực hiện dự án nhà ở tại xã Thường Tín

Hoàng Bách

21/10/2025, 10:01

UBND Thành phố Hà Nội vừa giao gần 38.665m2 đất tại xã Thường Tín cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, đồng thời hướng tới đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và không gian sinh hoạt…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 5229/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc giao 38.664,6m2 đất tại xã Thường Tín cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, ký hiệu Đô thị số 5 tại khu K1, K2 thị trấn Thường Tín, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, trong tổng số 38.664,6m2 đất  có 13.593,4 m2 đất (gồm các ô đất ký hiệu: OM.03, OM.04, OM.05, OM.06, OM.07, OM.08, OM.10 và một phần ô đất có kí hiệu OM.01) để xây dựng công trình nhà ở liền kề và công trình nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ thương mại. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.

Phần còn lại 25.071,2 m2 đất cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước và đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất lâu dài. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương để quản lý theo quy định.

Thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng liên hệ với UBND xã Thường Tín; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Thuế Thành phố; Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Từ khóa:

bất động sản Hà Nội hà nội giao đất nhà hà nội

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển 228 cơ sở nhà đất với tổng số hơn 120.370 m2 đất và hơn 43.994 m2 nhà về Trung tâm phát triển quỹ đất để đơn vị này quản lý, khai thác.

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Sea Golf Villas - Bất động sản hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm

Sea Golf Villas - Bất động sản hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm

Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành, quần thể biệt thự biển & sân gôn Ruby Coastal City kiến tạo tuyệt phẩm sống đỉnh cao – biểu tượng chuẩn mực dành riêng cho giới thượng lưu.

Doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới tăng mạnh

Doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới tăng mạnh

Riêng quý 3/2025, cả nước ghi nhận 1.501 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm lên 4.090 đơn vị, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới trong 9 tháng đạt hơn 334 nghìn tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ….

Hà Nội tăng cường giải pháp giúp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Hà Nội tăng cường giải pháp giúp bình ổn giá vật liệu xây dựng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5659/UBND-ĐT về việc tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố…

VnEconomy