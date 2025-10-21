Hà Nội giao gần 38.665m2 đất để thực hiện dự án nhà ở tại xã Thường Tín

UBND Thành phố Hà Nội vừa giao gần 38.665m2 đất tại xã Thường Tín cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, đồng thời hướng tới đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và không gian sinh hoạt…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 5229/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc giao 38.664,6m2 đất tại xã Thường Tín cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, ký hiệu Đô thị số 5 tại khu K1, K2 thị trấn Thường Tín, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, trong tổng số 38.664,6m2 đất có 13.593,4 m2 đất (gồm các ô đất ký hiệu: OM.03, OM.04, OM.05, OM.06, OM.07, OM.08, OM.10 và một phần ô đất có kí hiệu OM.01) để xây dựng công trình nhà ở liền kề và công trình nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ thương mại. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.

Phần còn lại 25.071,2 m2 đất cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước và đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất lâu dài. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương để quản lý theo quy định.

Thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng liên hệ với UBND xã Thường Tín; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Thuế Thành phố; Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định.