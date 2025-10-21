Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, SPDR Gold Trust mua hơn 11 tấn vàng

Trong một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư phương Tây đang đặt cược mạnh vào vàng, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng với khối lượng lớn...

Giá vàng thế giới tăng chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/10) và tiếp tục đi lên vào đầu giờ sáng nay (21/10), tiến gần tới mốc 4.400 USD/oz, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm.

Lúc 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 13,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,3%, giao dịch ở mức 4.370,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 138,8 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.116 đồng (mua vào) và 26.356 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức giá của sáng qua.

Đóng cửa phiên đêm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.357,1 USD/oz, tăng 104,3 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương tăng 2,45%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 3,5%, đóng cửa ở mức 4.359,3 USD/oz.

Hôm thứ Sáu, giá vàng thế giới lập kỷ lục mọi thời đại gần mức 4.380 USD/oz, nhưng sau đóng cửa với mức giảm 1,8%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 5. Nguyên nhân khiến giá vàng sụt khỏi kỷ lục là nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư và những phát biểu mềm mỏng của Tổng thống Donald Trump giúp giải tỏa mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, trong phiên ngày thứ Hai, những mối lo về chính trị và kinh tế đã trỗi dậy, đưa giá vàng hồi mạnh sau cú bán tháo của phiên trước.

“Kỳ vọng của chúng tôi là giá vàng còn tăng cao hơn nữa trong những tuần và những tháng tới. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giá vàng sớm vượt mốc 4.500 USD/oz”, nhà quản lý quỹ Jeffrey Christian của công ty CPM Group nhận xét với hãng tin Reuters.

Chính phủ Mỹ đến nay đã ở trong tình trạng đóng cửa gần 3 tuần và chưa có dấu hiệu sự bế tắc này sẽ sớm được giải quyết. Tuần vừa rồi, Thượng viện Mỹ lần thứ 10 liên tiếp không thể thông qua một dự luật ngân sách tạm thời để Chính phủ mở cửa trở lại. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài gây trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng, khiến giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách rơi vào tình trạng trống dữ liệu trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, dự kiến vào ngày thứ Sáu. Đây cũng là một báo cáo đã bị hoãn do Chính phủ đóng cửa.

Dù thiếu các báo cáo kinh tế, thị trường vẫn đang đặt cược khả năng 99% Fed sẽ hạ lãi suất vào tuần tới và có thêm một lần giảm nữa trong cuộc họp tháng 12, với mức giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn âm ỉ nóng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc vào cuối tháng này, dù hai bên đều đã có những tín hiệu giảm bớt căng thẳng. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư đang chờ những diễn biến tiếp theo trong tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng đạt mốc 5.000 USD/oz vào một thời điểm nào đó trong năm tới. Mức giá đó sẽ phản ánh những vấn đề chính trị mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay”, ông Christian nói.

Giá bạc tăng 0,7%, đóng cửa ở mức 52,44 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai. Hôm thứ Sáu, giá bạc lập kỷ lục ở mức 54,47 USD/oz.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 98,59 điểm, tăng 0,16% so với phiên trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 11,7 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.058,7 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã mua ròng 30 tấn vàng. Trong những tuần gần đây, khi giá vàng liên tiếp lập kỷ lục, quỹ không ngừng mua ròng.