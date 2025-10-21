Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, SPDR Gold Trust mua hơn 11 tấn vàng

Điệp Vũ

21/10/2025, 07:59

Trong một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư phương Tây đang đặt cược mạnh vào vàng, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng với khối lượng lớn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/10) và tiếp tục đi lên vào đầu giờ sáng nay (21/10), tiến gần tới mốc 4.400 USD/oz, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm.

Trong một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư phương Tây đang đặt cược mạnh vào vàng, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng với khối lượng lớn.

Lúc 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 13,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,3%, giao dịch ở mức 4.370,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 138,8 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.116 đồng (mua vào) và 26.356 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức giá của sáng qua.

Đóng cửa phiên đêm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.357,1 USD/oz, tăng 104,3 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương tăng 2,45%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 3,5%, đóng cửa ở mức 4.359,3 USD/oz.

Hôm thứ Sáu, giá vàng thế giới lập kỷ lục mọi thời đại gần mức 4.380 USD/oz, nhưng sau đóng cửa với mức giảm 1,8%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 5. Nguyên nhân khiến giá vàng sụt khỏi kỷ lục là nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư và những phát biểu mềm mỏng của Tổng thống Donald Trump giúp giải tỏa mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, trong phiên ngày thứ Hai, những mối lo về chính trị và kinh tế đã trỗi dậy, đưa giá vàng hồi mạnh sau cú bán tháo của phiên trước.

“Kỳ vọng của chúng tôi là giá vàng còn tăng cao hơn nữa trong những tuần và những tháng tới. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giá vàng sớm vượt mốc 4.500 USD/oz”, nhà quản lý quỹ Jeffrey Christian của công ty CPM Group nhận xét với hãng tin Reuters.

Chính phủ Mỹ đến nay đã ở trong tình trạng đóng cửa gần 3 tuần và chưa có dấu hiệu sự bế tắc này sẽ sớm được giải quyết. Tuần vừa rồi, Thượng viện Mỹ lần thứ 10 liên tiếp không thể thông qua một dự luật ngân sách tạm thời để Chính phủ mở cửa trở lại. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài gây trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng, khiến giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách rơi vào tình trạng trống dữ liệu trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, dự kiến vào ngày thứ Sáu. Đây cũng là một báo cáo đã bị hoãn do Chính phủ đóng cửa.

Dù thiếu các báo cáo kinh tế, thị trường vẫn đang đặt cược khả năng 99% Fed sẽ hạ lãi suất vào tuần tới và có thêm một lần giảm nữa trong cuộc họp tháng 12, với mức giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn âm ỉ nóng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc vào cuối tháng này, dù hai bên đều đã có những tín hiệu giảm bớt căng thẳng. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư đang chờ những diễn biến tiếp theo trong tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng đạt mốc 5.000 USD/oz vào một thời điểm nào đó trong năm tới. Mức giá đó sẽ phản ánh những vấn đề chính trị mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay”, ông Christian nói.

Giá bạc tăng 0,7%, đóng cửa ở mức 52,44 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai. Hôm thứ Sáu, giá bạc lập kỷ lục ở mức 54,47 USD/oz.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 98,59 điểm, tăng 0,16% so với phiên trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 11,7 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.058,7 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã mua ròng 30 tấn vàng. Trong những tuần gần đây, khi giá vàng liên tiếp lập kỷ lục, quỹ không ngừng mua ròng.

Giới chức tài chính nói về giá vàng tăng ở hội nghị IMF và WB

19:46, 20/10/2025

Giới chức tài chính nói về giá vàng tăng ở hội nghị IMF và WB

Giới chuyên gia khuyên nhà đầu tư vàng cẩn trọng trước cột mốc quan trọng

08:20, 20/10/2025

Giới chuyên gia khuyên nhà đầu tư vàng cẩn trọng trước cột mốc quan trọng

Niềm tin vào ngân hàng trung ương suy giảm, nguyên nhân quan trọng của sốt vàng

06:00, 14/10/2025

Niềm tin vào ngân hàng trung ương suy giảm, nguyên nhân quan trọng của sốt vàng

Từ khóa:

giá USD giá vàng thế giới

Đọc thêm

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay...

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại, áp lực chính trị liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Nga, cùng với nhu cầu xe điện tại châu Âu thấp hơn dự báo, đã làm giảm dòng đầu tư của Trung Quốc vào EU...

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy