Phát triển kinh tế phía Nam Hà Nội: Thường Tín cần một trung tâm thương mại - dịch vụ biểu tượng

Trong bức tranh phát triển đa cực của Hà Nội, các khu vực phía Bắc, Tây và Đông đã dần khẳng định vị thế với những trung tâm mang tính biểu tượng. Trong khi đó, phía Nam vẫn thiếu một điểm nhấn xứng tầm để định hình bản sắc và nâng tầm cực tăng trưởng mới.

BẢN ĐỒ THỊNH VƯỢNG MỚI CỦA HÀ NỘI: CÁC CỰC PHÁT TRIỂN PHÍA ĐÔNG - TÂY - BẮC

Theo Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố được định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm với 5 vùng đô thị gồm: Vùng đô thị phía Nam sông Hồng và bốn vùng ở các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc – mỗi vùng đóng vai trò là một cực phát triển chiến lược với lợi thế đặc thù riêng.

Thành phố Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Hiện nay, các cực phát triển này đã bắt đầu định hình rõ nét. Khu vực phía Bắc Hà Nội - nơi từng gắn với hình ảnh “bên kia sông Hồng” xa xôi nay đã trở thành điểm hẹn văn hóa và sự kiện sôi động của Thủ đô. Minh chứng là trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã thu hút gần 4 triệu lượt khách chỉ sau 6 ngày mở cửa.

Phía Tây cũng đang “thay da đổi thịt” nhờ sự hình thành của khu công nghệ cao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các tổ hợp hành chính - thể thao - văn hóa như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình... giúp khu vực thu hút hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô.

Tại phía Đông Hà Nội, khu vực này cũng đang khoác lên mình diện mạo mới với những đô thị hiện đại, song hành cùng các tiện ích giải trí quy mô lớn, khiến thị trường bất động sản “nổi sóng”. Theo Batdongsan.com, tính đến quý 3/2025, giá căn hộ chung cư tại huyện Gia Lâm đã tăng tới 114% so với quý 1/2023 – mức tăng vượt xa nhiều phường nội đô tại Hà Nội.

Thị trường địa ốc phía Đông “nổi sóng” với sự xuất hiện của những đô thị hiện đại, đa tiện ích.

Dễ nhận thấy, điểm chung giữa các vùng phát triển này là sự xuất hiện của những công trình mang tính biểu tượng – những “nam châm” thu hút dân cư, doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư. Khi dân cư tăng lên, dịch vụ và hạ tầng được nâng cấp, tạo nên hiệu ứng lan tỏa đô thị theo mô hình “hạ tầng dẫn lối phát triển”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

PHÍA NAM HÀ NỘI: SẴN SÀNG ĐÓN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỚI, TẠO CÚ HÍCH CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG

Nhìn về phía Nam Hà Nội, khu vực này liên tục nhận được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng trong những năm gần đây, thể hiện rõ vai trò kết nối chiến lược giữa trung tâm Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm lân cận.

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi (khởi công tháng 8/2025), kế hoạch quy hoạch sân bay quốc tế thứ hai của Hà Nội hay Ga Ngọc Hồi và ba cây cầu Mễ Sở, Ngọc Hồi, Dương Trực Nguyên đang mở ra không gian phát triển mới cho khu Nam Thủ đô.

Bên cạnh đòn bẩy từ làn sóng đầu tư hạ tầng, Thường Tín (cũ) còn sở hữu bề dày truyền thống văn hóa với 126 làng cổ có nghề, hơn 1.600 cơ sở sản xuất cùng hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 40.000 lao động. Khu vực được kỳ vọng sẽ hình thành không gian giao thương sôi động, nơi kinh tế gắn liền với giá trị văn hóa và tinh thần làng nghề, định hình sức hút khác biệt trong thương mại - dịch vụ.

Mặc dù đã có đầy đủ nền tảng để biến phía Nam thành cực tăng trưởng mới, nhưng khu vực này vẫn đang thiếu một trung tâm thương mại - dịch vụ - văn hóa xứng tầm. Đơn cử như huyện Thường Tín cũ, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025, địa phương này chỉ có các trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã với quy mô khiêm tốn, không quá 3 ha. Ngay cả trung tâm cấp huyện cũng rộng chưa đến 10 ha. Đây là khoảng trống đáng chú ý, cho thấy nhu cầu cấp thiết về một điểm hội tụ đủ tầm để thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa cho toàn khu vực phía Nam Hà Nội.

NAMMON SQUARE: MẢNH GHÉP CHIẾN LƯỢC HOÀN THIỆN BỨC TRANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHÍA NAM THỦ ĐÔ

Nhận thấy phía Nam Thủ đô sở hữu tiềm năng phát triển to lớn nhưng đồng thời còn thiếu vắng về hạ tầng và không gian giao thương quy mô, chủ đầu tư Ngọc Tín Holdings đã lựa chọn phát triển NAMMON Square trên quỹ đất đấu giá 19ha thuộc khu quy hoạch xã Hồng Vân, như một bước đi chiến lược nhằm khai mở dư địa tăng trưởng của khu vực. Đây là khát vọng tạo ra một mảnh ghép đô thị còn thiếu, nơi giao thoa giữa thương mại, đời sống hiện đại và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất trăm nghề.

NAMMON Square được kỳ vọng là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh phát triển đô thị của phía Nam Thủ đô.

Hợp tác cùng đơn vị phát triển dự án SSLand, Ngọc Tín Holdings xây dựng NAMMON Square theo mô hình 3-in-1 an cư - kinh doanh - cho thuê, với 196 căn thấp tầng, thiết kế 5 tầng linh hoạt và mặt tiền rộng 5-10m. Dự án kiến tạo không gian đa chức năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại, kinh doanh linh hoạt và đầu tư sinh lời, tối ưu tiềm năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Mô hình này phản ánh tầm nhìn phát triển dài hạn của chủ đầu tư: kiến tạo một tâm điểm thương mại - dịch vụ sôi động, đồng thời gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa làng nghề. Thông qua mô hình này, chủ đầu tư Ngọc Tín Holdings định hướng NAMMON Square trở thành giao điểm kết nối giữa kinh tế, cộng đồng và di sản văn hóa, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững cho Thường Tín nói riêng và Nam Hà Nội nói chung.

* Thông tin dự án:

NAMMON SQUARE - Thương phố khởi vận từ bản sắc tinh hoa

Địa chỉ: Xã Hồng Vân, Hà Nội

Chủ đầu tư: Ngọc Tín Holdings