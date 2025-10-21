Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó bão số 12: Chủ động cao nhất, tuyệt đối không để bất ngờ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 với nguy cơ cao gây mưa lớn kéo dài, lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương, ngày 20/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 200/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/10, tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,3 độ vĩ Bắc; 115,9 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10, giật cấp 12, và trong 24 giờ tới có thể mạnh lên cấp 11, giật cấp 13 khi ở phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

MƯA LỚN KÉO DÀI, NGUY CƠ CAO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT

Từ ngày 21/10, bão tương tác với không khí lạnh, có thể thay đổi hướng di chuyển và cường độ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ ngày 22 đến 26/10, khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, được dự báo có mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 900mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu tại vùng trũng thấp, đô thị là rất cao. Mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng vượt báo động 3.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không chủ động phòng ngừa. Các cấp, các ngành phải khẩn trương, quyết liệt nhất trong công tác ứng phó, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ”.

Công điện gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk, cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, yêu cầu tập trung chỉ đạo, chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa lũ lớn.

Thủ tướng chỉ rõ: các địa phương cần rà soát, phát hiện sớm các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, đặc biệt là khu dân cư ở vùng đồi núi, sườn dốc, ven sông suối, taluy đường có dấu hiệu sạt trượt; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.

Các địa phương phải triển khai ngay biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, chủ động điều tiết, hạ mực nước hồ thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ, giảm ngập hạ du. Cùng với đó là hướng dẫn Nhân dân bảo vệ sản xuất, thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản, hoạt động trên sông, ven biển, cửa sông.

Thủ tướng cũng yêu cầu bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, để sẵn sàng ứng phó và cứu hộ cứu nạn khi tình huống xấu xảy ra.

Đặc biệt, các tỉnh phải theo dõi, cập nhật và thông tin kịp thời cho người dân về tình hình bão, mưa lũ; tăng cường hướng dẫn kỹ năng nhận biết và ứng phó thiên tai, nhất là đối với lũ quét và sạt lở đất.

BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ ĐẬP, HỆ THỐNG ĐIỆN

Công điện nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, tham khảo các nguồn dự báo quốc tế để cung cấp thông tin sớm, chính xác, giúp các cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó hiệu quả.

Bộ cần chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương vận hành an toàn hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra sự cố hồ đập. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ, thông báo vùng nguy hiểm trên biển, hướng dẫn tàu thuyền tránh xa khu vực nguy cơ cao.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phải theo dõi sát tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng ứng phó kịp thời.

Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát toàn bộ tàu, phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, sông ngòi, hướng dẫn neo đậu an toàn, tránh đứt neo, trôi tàu. Đồng thời, chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông và công trình xây dựng, nhất là các tuyến cao tốc đang thi công trong vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão và mưa lũ; Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc Công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề phát sinh, đột xuất.